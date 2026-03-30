Drones com IA estão a revolucionar a deteção de minas terrestres

A deteção de minas terrestres sempre foi um dos processos mais perigosos e demorados em cenários de pós-guerra. No entanto, a combinação de drones, sensores avançados e inteligência artificial está a transformar profundamente esta realidade, tornando o processo mais rápido, preciso e seguro.

A guerra na Ucrânia acelerou a inovação

O conflito na Ucrânia tornou-se um verdadeiro laboratório tecnológico para estas soluções. Organizações como a HALO Trust já utilizam drones equipados com inteligência artificial para mapear e identificar ameaças em larga escala.

Em 2024, esta organização registou mais de 85.000 minutos de voo com drones, permitindo identificar mais de 11.000 ameaças, incluindo minas e outros explosivos

Além disso, várias entidades humanitárias estão já a usar estas tecnologias no terreno, demonstrando que não se trata apenas de investigação, mas de aplicação prática.

Como funciona a deteção com drones e IA

O processo baseia-se em três pilares principais:

Recolha de dados aéreos : os drones captam imagens de alta resolução e dados geoespaciais de grandes áreas contaminadas. Esta abordagem permite analisar zonas perigosas sem risco humano direto.

: os drones captam imagens de alta resolução e dados geoespaciais de grandes áreas contaminadas. Esta abordagem permite analisar zonas perigosas sem risco humano direto. Análise automática com inteligência artificial : os algoritmos de IA analisam as imagens e procuram padrões associados a minas ou objetos suspeitos. Estes sistemas conseguem gerar mapas detalhados com pontos de risco, facilitando o trabalho das equipas no terreno.

: os algoritmos de IA analisam as imagens e procuram padrões associados a minas ou objetos suspeitos. Estes sistemas conseguem gerar mapas detalhados com pontos de risco, facilitando o trabalho das equipas no terreno. Integração com dados externos: a análise pode ser complementada com imagens de satélite e bases de dados históricas, aumentando a probabilidade de deteção.

Sensores avançados fazem a diferença

Um dos grandes avanços recentes está na combinação de diferentes sensores:

Câmaras RGB e térmicas para detetar metais enterrados



Estes sistemas permitem identificar minas mesmo quando estão parcialmente ou totalmente enterradas.

Em alguns casos, drones já utilizam magnetómetros para detetar alterações no campo magnético do solo.

Além disso, novos conjuntos de dados científicos combinam imagens visuais e infravermelhas, permitindo treinar algoritmos mais eficazes na deteção de minas em diferentes condições ambientais.

IA melhora velocidade e reduz custos

Tradicionalmente, limpar um hectare de terreno pode custar milhares de euros e demorar semanas. Com o uso de drones e IA:

A análise é feita muito mais rapidamente

Reduz-se a necessidade de intervenção manual inicial

Os custos operacionais diminuem significativamente

Estudos mostram que a combinação de sensores, drones e inteligência artificial pode acelerar de forma significativa o processo de desminagem.

Novos modelos e investigação em curso

A inovação não abranda. Em 2025, equipas de engenheiros desenvolveram modelos de IA capazes de detetar explosivos em imagens captadas por drones com elevada precisão, resultado de iniciativas apoiadas por organizações internacionais.

Paralelamente, projetos científicos exploram abordagens mais avançadas, como:

IA capaz de prever padrões de colocação de minas

Algoritmos que estimam risco residual em áreas já analisadas

Sistemas baseados em múltiplos sensores para ambientes complexos

Limitações ainda presentes

Apesar dos avanços, existem desafios importantes:

Minas de plástico são difíceis de detetar

Condições do solo podem gerar falsos positivos

A validação humana continua a ser necessária

Além disso, fatores como vegetação densa ou presença de detritos metálicos podem interferir nos sensores.

Um futuro mais seguro graças à tecnologia

A utilização de drones com inteligência artificial já é considerada uma das maiores evoluções na desminagem das últimas décadas.

Com o contínuo desenvolvimento de sensores e algoritmos, espera-se que estas soluções se tornem cada vez mais autónomas e precisas, reduzindo drasticamente o risco para as equipas no terreno e acelerando a recuperação de regiões afetadas por conflitos.