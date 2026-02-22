Dica: 44 atalhos de edição de texto no Mac que todos deviam conhecer

Se escreve regularmente no Mac - seja em e-mails, documentos ou código - dominar os atalhos de edição de texto pode poupar horas ao longo do tempo. Por isso, deixamos os 44 principais atalhos de "text-editing" do macOS e como tirar partido deles no dia a dia.

Formatação rápida de texto

Os atalhos de formatação permitem aplicar estilos sem tirar as mãos do teclado.

Command-B: aplicar ou remover negrito

Command-I: aplicar ou remover itálico

Command-U: aplicar ou remover sublinhado

Command-K: adicionar um link web ao texto selecionado

Command-T: mostrar/ocultar a janela de tipos de letra

Para copiar estilos entre elementos (útil em Pages, Mail ou outros editores):

Option-Command-C: copiar formatação

Option-Command-V: colar formatação

Option-Shift-Command-V: colar texto adaptando ao estilo do destino

Correção ortográfica e definições

O macOS integra ferramentas linguísticas acessíveis por teclado.

Control-Command-D: mostrar/ocultar a definição da palavra selecionada

Shift-Command-:: abrir a janela de Ortografia e Gramática

Command-;: saltar para o próximo erro ortográfico

Eliminar texto com precisão

Apagar rapidamente palavras ou caracteres específicos acelera a edição.

Option-Delete: apagar a palavra à esquerda do cursor

Control-H ou Delete: apagar o caractere à esquerda

Control-D ou Fn-Delete: apagar o caractere à direita

Control-K: cortar até ao fim do parágrafo (para clipboard interno da app)

Control-Y: colar o conteúdo desse clipboard interno

Navegação no documento

Mover o cursor sem recorrer ao rato é essencial para produtividade.

Entre páginas e documento

Fn-↑ / Fn-↓: página acima / abaixo

Fn-← / Fn-→: início / fim do documento

Command-↑ / Command-↓: mover cursor para início / fim do documento

Dentro de linhas e palavras

Command-← / Command-→: início / fim da linha

Option-← / Option-→: palavra anterior / seguinte

Seleção de texto avançada

Combinar Shift com navegação permite selecionar com precisão.

Seleção estrutural

Shift-Command-↑ / ↓: até início / fim do documento

Shift-Command-← / →: até início / fim da linha

Option-Shift-← / →: palavra anterior / seguinte

Option-Shift-↑ / ↓: parágrafo anterior / seguinte

Seleção incremental

Shift-← / →: caractere a caractere

Shift-↑ / ↓: linha acima / abaixo

Controlo fino do cursor (estilo Emacs)

O macOS mantém atalhos clássicos de edição.

Control-A / E: início / fim da linha ou parágrafo

Control-F / B: caractere seguinte / anterior

Control-P / N: linha acima / abaixo

Control-L: centrar o cursor na área visível

Control-O: inserir nova linha após o cursor

Control-T: trocar caracteres antes/depois do cursor

Alinhamento e layout

Em apps com formatação (Pages, TextEdit, etc.).

Command-{: alinhar à esquerda

Command-}: alinhar à direita

Shift-Command-|: centrar

Shift-Command-P: configurar página

Shift-Command-S: "Guardar como" ou duplicar

Interface e pesquisa

Alguns atalhos úteis na interface de edição.

Option-Command-F: ir para o campo de pesquisa

Option-Command-T: mostrar/ocultar barra de ferramentas

Option-Command-I: mostrar/ocultar inspetor

Shift-Command-?: abrir menu Ajuda

Tamanho e visualização

Ajustar rapidamente tamanho de texto ou elementos.

Shift-Command--: diminuir tamanho

Shift-Command-+ ou Command-=: aumentar tamanho

Os atalhos de edição de texto do macOS cobrem praticamente todas as ações de escrita, formatação e navegação. Ao integrá-los na rotina, é possível editar texto com muito mais rapidez e precisão do que com rato ou trackpad.

