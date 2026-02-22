Dica: 44 atalhos de edição de texto no Mac que todos deviam conhecer
Se escreve regularmente no Mac - seja em e-mails, documentos ou código - dominar os atalhos de edição de texto pode poupar horas ao longo do tempo. Por isso, deixamos os 44 principais atalhos de "text-editing" do macOS e como tirar partido deles no dia a dia.
Formatação rápida de texto
Os atalhos de formatação permitem aplicar estilos sem tirar as mãos do teclado.
- Command-B: aplicar ou remover negrito
- Command-I: aplicar ou remover itálico
- Command-U: aplicar ou remover sublinhado
- Command-K: adicionar um link web ao texto selecionado
- Command-T: mostrar/ocultar a janela de tipos de letra
Para copiar estilos entre elementos (útil em Pages, Mail ou outros editores):
- Option-Command-C: copiar formatação
- Option-Command-V: colar formatação
- Option-Shift-Command-V: colar texto adaptando ao estilo do destino
Correção ortográfica e definições
O macOS integra ferramentas linguísticas acessíveis por teclado.
- Control-Command-D: mostrar/ocultar a definição da palavra selecionada
- Shift-Command-:: abrir a janela de Ortografia e Gramática
- Command-;: saltar para o próximo erro ortográfico
Eliminar texto com precisão
Apagar rapidamente palavras ou caracteres específicos acelera a edição.
- Option-Delete: apagar a palavra à esquerda do cursor
- Control-H ou Delete: apagar o caractere à esquerda
- Control-D ou Fn-Delete: apagar o caractere à direita
- Control-K: cortar até ao fim do parágrafo (para clipboard interno da app)
- Control-Y: colar o conteúdo desse clipboard interno
Navegação no documento
Mover o cursor sem recorrer ao rato é essencial para produtividade.
Entre páginas e documento
- Fn-↑ / Fn-↓: página acima / abaixo
- Fn-← / Fn-→: início / fim do documento
- Command-↑ / Command-↓: mover cursor para início / fim do documento
Dentro de linhas e palavras
- Command-← / Command-→: início / fim da linha
- Option-← / Option-→: palavra anterior / seguinte
Seleção de texto avançada
Combinar Shift com navegação permite selecionar com precisão.
Seleção estrutural
- Shift-Command-↑ / ↓: até início / fim do documento
- Shift-Command-← / →: até início / fim da linha
- Option-Shift-← / →: palavra anterior / seguinte
- Option-Shift-↑ / ↓: parágrafo anterior / seguinte
Seleção incremental
- Shift-← / →: caractere a caractere
- Shift-↑ / ↓: linha acima / abaixo
Controlo fino do cursor (estilo Emacs)
O macOS mantém atalhos clássicos de edição.
- Control-A / E: início / fim da linha ou parágrafo
- Control-F / B: caractere seguinte / anterior
- Control-P / N: linha acima / abaixo
- Control-L: centrar o cursor na área visível
- Control-O: inserir nova linha após o cursor
- Control-T: trocar caracteres antes/depois do cursor
Alinhamento e layout
Em apps com formatação (Pages, TextEdit, etc.).
- Command-{: alinhar à esquerda
- Command-}: alinhar à direita
- Shift-Command-|: centrar
- Shift-Command-P: configurar página
- Shift-Command-S: "Guardar como" ou duplicar
Interface e pesquisa
Alguns atalhos úteis na interface de edição.
- Option-Command-F: ir para o campo de pesquisa
- Option-Command-T: mostrar/ocultar barra de ferramentas
- Option-Command-I: mostrar/ocultar inspetor
- Shift-Command-?: abrir menu Ajuda
Tamanho e visualização
Ajustar rapidamente tamanho de texto ou elementos.
- Shift-Command--: diminuir tamanho
- Shift-Command-+ ou Command-=: aumentar tamanho
Os atalhos de edição de texto do macOS cobrem praticamente todas as ações de escrita, formatação e navegação. Ao integrá-los na rotina, é possível editar texto com muito mais rapidez e precisão do que com rato ou trackpad.
