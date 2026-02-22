Questão: concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Na semana passada, o Parlamento português aprovou a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais. Assim, queremos saber se concorda com esta medida, que deverá entrar em vigor, em Portugal.

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

No dia 12 de fevereiro, após duas horas de debate, o Parlamento português aprovou a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais, entre outras medidas, com os votos a favor do PSD, PS, BE, JPP e PAN.

O projeto, apresentado pelo PSD, visa tornar efetiva a proibição do acesso às redes sociais para menores de 13 anos, em Portugal, seguindo o exemplo de outros países.

Além disso, ao ser criada uma nova conta em algumas das redes sociais, a idade do utilizador terá de ser confirmada através da Chave Móvel Digital.

Para os adolescentes com entre 13 e 16 anos, o acesso a redes como o Facebook, Instagram ou TikTok deverá passar a estar dependente da autorização dos pais ou representantes legais.

Apesar de ainda não serem conhecidos todos os parâmetros relativamente à aplicação da legislação, queremos saber se concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos.

