Questão: concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?
Na semana passada, o Parlamento português aprovou a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais. Assim, queremos saber se concorda com esta medida, que deverá entrar em vigor, em Portugal.
Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?
No dia 12 de fevereiro, após duas horas de debate, o Parlamento português aprovou a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais, entre outras medidas, com os votos a favor do PSD, PS, BE, JPP e PAN.
O projeto, apresentado pelo PSD, visa tornar efetiva a proibição do acesso às redes sociais para menores de 13 anos, em Portugal, seguindo o exemplo de outros países.
Além disso, ao ser criada uma nova conta em algumas das redes sociais, a idade do utilizador terá de ser confirmada através da Chave Móvel Digital.
Para os adolescentes com entre 13 e 16 anos, o acesso a redes como o Facebook, Instagram ou TikTok deverá passar a estar dependente da autorização dos pais ou representantes legais.
Apesar de ainda não serem conhecidos todos os parâmetros relativamente à aplicação da legislação, queremos saber se concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos.
Mais uma vez… não concordo com essa pergunta e por isso não posso votar. É demasiado simplista e tem já um propósito. As seguintes perguntas seriam muito mais apropriadas e esclarecedoras da opinião pública:
. Concorda com a proibição legislativa do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos? // Concorda que o Estado se intrometa na educação familiar dos menores de 16 anos?
. Concorda que a família proíba o acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?
. Concorda que os menores de 16 anos tenham acesso livre às redes sociais?