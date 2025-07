PureVPN celebra 18 anos com desconto de 84%, meses extra e ofertas surpresa

Aproveite agora esta promoção imperdível da PureVPN e celebre 18 anos de inovação, privacidade e liberdade online com uma campanha cheia de vantagens: 84% de desconto no plano de 2 anos, 6 meses extra totalmente gratuitos e uma Mystery Box digital cheia de surpresas. Tudo isto com um cupão especial [pplware], válido apenas por tempo limitado.

18 anos a proteger a sua privacidade digital

Desde 2007, a PureVPN passou de uma pequena rede com apenas dois servidores para uma plataforma global com mais de 6.000 servidores em mais de 65 países, servindo milhões de utilizadores que valorizam a privacidade online.

Hoje, a marca conta com certificações como a ISO 27001, uma política de não registo (no-log) auditada por entidades independentes, e ferramentas de ponta para proteger a navegação de qualquer utilizador.

Oferta especial: tudo o que inclui esta promoção PureVPN

84% de desconto no plano de 2 anos

6 meses extra gratuitos

Mystery Box digital com vantagens como moedas de jogos, ofertas de viagens, add-ons VPN gratuitos ou descontos futuros

Oferta adicional com o cupão [pplware] no checkout

Clique aqui para aderir já e garantir todos os benefícios.

Uma VPN preparada para os desafios atuais

Com o crescimento da vigilância digital e das ameaças online, contar com uma VPN fiável nunca foi tão importante. A PureVPN não só evoluiu, como antecipou tendências, com funcionalidades como:

Rede global com 6.000+ servidores de alta velocidade

Proteção contra fugas : IPv6, WebRTC e DNS

: IPv6, WebRTC e DNS Conexão até 50 dispositivos em simultâneo

Garantia de devolução de 31 dias

Apoio técnico 24/7

Funcionalidades como Split Tunneling e Internet Kill Switch

e Add-ons úteis como IP Dedicado, Encaminhamento de Portas e IP Residencial

Mais do que uma VPN: um pacote completo de privacidade

Além da proteção VPN tradicional, a PureVPN oferece agora um verdadeiro conjunto de ferramentas de segurança digital. Entre elas:

Ad Blocker e bloqueador de trackers

Remove My Data – para remover a sua informação pessoal de bases de dados públicas

Gestor de Palavras-Passe incluído

Monitorização da Dark Web

Para empresas, a PureVPN lançou também a solução PureVPN for Teams, que permite gerir acessos remotos, permissões e dispositivos numa plataforma unificada e segura.

Porque é que esta campanha é tão especial

Não é todos os dias que uma empresa tecnológica celebra 18 anos mantendo o compromisso com a privacidade dos seus utilizadores. A PureVPN chega a este marco com transparência, inovação constante e uma base sólida de milhões de utilizadores satisfeitos em todo o mundo.

Esta campanha representa não só uma poupança significativa, mas também a oportunidade de elevar o seu nível de proteção digital, com ferramentas avançadas e benefícios exclusivos.

Conclusão

Em tempos em que a liberdade online e a privacidade digital são mais valiosas do que nunca, esta promoção da PureVPN surge como uma celebração com sentido. Se já utiliza VPN ou está a considerar começar, esta é, sem dúvida, a melhor altura para o fazer.

Garanta já a sua oferta PureVPN com desconto de 84%, 6 meses extra e surpresas digitais, e não se esqueça de aplicar o código [pplware] no checkout para aproveitar ainda mais.