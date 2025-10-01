Ciberataque bloqueia produção de cerveja em grande empresa no Japão

A gigante japonesa de bebidas Asahi Group Holdings, reconhecida mundialmente pela sua popular cerveja Asahi Super Dry, foi forçada a suspender temporariamente a produção nas suas fábricas no Japão após ter sido alvo de um ciberataque de grande escala.

Asahi garantiu que, até ao momento, não há indícios de fuga de dados pessoais

Segundo informações divulgadas pela empresa, o ataque foi detetado no final de setembro e provocou falhas generalizadas nas operações, obrigando à interrupção da produção, ao bloqueio dos sistemas de processamento de encomendas e expedições e à suspensão dos serviços de atendimento ao cliente.

Apesar do impacto significativo, a Asahi garantiu que, até ao momento, não há indícios de fuga de dados pessoais de clientes ou colaboradores. A empresa está atualmente a investigar a origem e a extensão do ataque, em colaboração com especialistas em cibersegurança, e a trabalhar para restaurar gradualmente os sistemas afetados.

A companhia japonesa não revelou detalhes técnicos sobre a natureza do ataque, nem confirmou se o incidente envolveu ransomware, um dos métodos mais comuns utilizados por grupos criminosos para extorquir dinheiro a empresas.

O impacto da ocorrência parece, por enquanto, estar limitado às operações domésticas no Japão, sem evidências de que as atividades internacionais da Asahi tenham sido afetadas. No entanto, a empresa admite que ainda não há previsão para a retoma completa da produção, o que poderá ter consequências no fornecimento de produtos no mercado interno.

Este caso surge num contexto de crescente ameaça cibernética ao setor industrial e alimentar, que tem sido cada vez mais visado por grupos criminosos devido ao seu elevado nível de digitalização e dependência de sistemas automatizados.

A Asahi junta-se, assim, à lista crescente de empresas globais que enfrentam paragens operacionais causadas por ataques informáticos, evidenciando a importância da cibersegurança como prioridade estratégica no mundo empresarial contemporâneo.