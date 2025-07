Carros elétricos da Mercedes-AMG vão fazer o barulho dos térmicos (vídeo)

A ausência de ruído é um senão que muitos entusiastas automóveis apontam aos carros elétricos. Assim sendo, para que as viagens sejam igualmente "emocionantes", a Mercedes-AMG vai simular motores de combustão interna nos seus próximos veículos elétricos.

O diretor técnico do Grupo Mercedes-Benz, Markus Schäfer, sugeriu que a marca poderia simular as mudanças de velocidade e a vibração de um V8 num carro elétrico, por forma a proporcionar uma experiência mais ajustada aos entusiastas.

Em declarações à Autocar, no lançamento do AMG Concept GT XX, Markus Schäfer explicou que o carro "tem de tocar no seu lado emocional".

Como é que o carro se comporta em termos de ruído, nível sonoro, vibração e mudanças de velocidade? Tem de tocar no seu lado emocional. E se não o fizer, não cumpre a sua função. É isso que os carros AMG fazem, e foi exatamente isso que transferimos peça por peça para este AMG GT XX.

Numa tentativa de oferecer a emoção associada aos modelos desportivos equipados com os motores V8 e V12, a versão de produção do GT XX, prevista para o próximo ano, utilizará altifalantes montados nos faróis para emitir o ruído de um V8 AMG.

Além disso, Schäfer ainda sugeriu que a Mercedes-AMG vai seguir os passos da Hyundai com o IONOIQ 5 N, simulando um sistema de transmissão de combustão altamente potente, com o objetivo de aumentar o envolvimento do condutor.

Um vídeo, publicado nas redes sociais da Mercedes-AMG, mostra o carro, bem como o barulho que chegará aos ouvidos dos condutores.

Segundo Markus Schäfer, apesar de ter de ser "autêntico no que diz respeito à potência, dirigibilidade e desempenho em pista", "o AMG é, também, uma experiência emocional do ponto de vista acústico, do ruído e da vibração".

Portanto, "é exatamente isso que se deve esperar deste carro".