Portugal aprova proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos

Esta quinta-feira, o Parlamento português aprovou a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais, conforme estava previsto.

Apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, o diploma que visa legislar o acesso de menores às redes sociais, nomeadamente a proibição de acesso livre até aos 16 anos, foi aprovado esta quinta-feira.

O projeto de lei foi aprovado com votos a favor de PSD, PS, BE, JPP e PAN. Por sua vez, o CDS-PP, PCP, Livre e o deputado socialista Miguel Costa Marques abstiveram-se, e o Chega e a IL votaram contra.

Os deputados debateram a proposta social-democrata durante duas horas, apontando vários problemas ao diploma, que agora vai descer à comissão para ser debatida na especialidade.

Como o PSD propõe condicionar o acesso de menores às redes sociais

Conforme informámos anteriormente, a proposta do PSD visa tornar efetiva a proibição do acesso às redes sociais para menores de 13 anos, em Portugal.

Embora esta limitação já estivesse prevista, era até agora facilmente contornável e não verificada pelas plataformas. No âmbito do diploma, as empresas deverão passar a ser responsabilizadas pela proteção das crianças.

Além disso, ao ser criada uma nova conta em algumas das redes sociais, a idade do utilizador terá de ser confirmada através da Chave Móvel Digital.

Para os adolescentes com entre 13 e 16 anos, o acesso a redes como o Facebook, Instagram ou TikTok deverá passar a estar dependente da autorização dos pais ou representantes legais.

A partir dos 16 anos, a utilização deverá passar a ser autónoma.

De fora da legislação deverá ficar o WhatsApp, por entender-se que este é um meio de comunicação entre pais e filhos.

O diploma prevê, também, que as aplicações retirem aos menores de 16 anos o seguinte:

Funcionalidades de reprodução automática de conteúdos;

Scroll infinito;

Técnicas características de videojogos para prolongar o uso da rede social;

Envio de notificações "não essenciais, em especial no período noturno".

A fiscalização da lei deverá ficar a cargo da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), com as coimas às empresas por incumprimento a poderem chegar aos dois milhões de euros.