Portugal aprova proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos

· Segurança 17 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. DD says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 18:29

    e quem nao tem chave movel digital como vai fazer ?

    • DC says:
      12 de Fevereiro de 2026 às 18:58

      Quem não tem que trate de arranjar. É gratuito e já existe há muito tempo. E serve para muita coisa nos dias de hoje. O mundo não para só porque alguns se recusam a acompanhar.

    • Passos Coelho says:
      12 de Fevereiro de 2026 às 19:00

      Emigra.

    • Max says:
      12 de Fevereiro de 2026 às 19:07

      Em poucas palavras, passar a ter.

    • Manuel da Rocha says:
      12 de Fevereiro de 2026 às 19:32

      A CMD é parte do Cartão do Cidadão. Se não a tem, é porque não é europeu e nunca esteve legal… ou tem 3 semanas, de vida.
      Se não a tem activa, basta ir a uma loja do cidadão (dá em, vários balcões) e pedir a senha temporária, se já tiver o telemóvel/email, reconhecidos, pelas finanças (a senha de acesso, já tendo validado mail/telemóvel), pode receber, a carta, ao balcão, já com a senha, dando a contra-senha, que recebe.
      Se tiver usado, há 16 anos atrás, pode estar inactiva. Tanto pode ir a qualquer balcão, das finanças ou lojas do cidadão, como usar o seu cartão de cidadão, se tiver a app gov.pt, basta escolher activar e validar, com a sua impressão digital. Em todo o caso, terá de esperar, pois a senha é enviada, via CTT.

  2. carlos fernandes says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 18:58

    e quem tem 13 anos e já tem conta? e quem ainda não tem 13 e já tem conta? É esperar pelo que sai da Especialidade.

    • Max says:
      12 de Fevereiro de 2026 às 19:18

      Na generalidade ou na especialidade, por certo não se altera. Tal como para a criação de contas: quem tiver 13, 14 e 15 anos – se tiver consentimento parental a conta mantém-se; se não tiver é apagada; quem tiver menos de 13 anos, a conta é apagada.

    • Manuel da Rocha says:
      12 de Fevereiro de 2026 às 19:35

      Perde a possibilidade de fazer publicações e é “banido” de todos, os perfis que segue.
      Na Austrália, alguns influencers, ganhavam 80000 euros, por mês, com as regras, passaram a receber 36 euros. (em Euros, de dólares australianos.)
      Nota-se que, as regras, lincharam 600000 milhões, de contas, algumas de menores, talvez 1, em cada 5000 milhões.
      Por cá, 86000 milhões, de “portugueses” e 532 milhões, com contas monetizadas (que vendem publicidade), vão sofrer, o mesmo problema… Lá se vão os Ferrari e os 500000 euros, gastos em 12 dias, de férias.

  3. ET go home says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 18:58

    Grande desculpa, em que é para proteger as nossas crianças e que devia ser os pais a cumprir essa tarefa.
    Autentica ditadura disfarçada de criança.

    https ://www.facebook.com/share/v/1ahi35P25R/

  4. Akto says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 19:11

    Ou seja todos os miudos de 12 anos que ja usam continuam a use…apenas para novos registos

  5. BurocrataEuropeu says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 19:15

    Esta na altura de apagar as contas… no mainstream
    Só vão empurrar mais o problema, vão obrigar o pessoal a navegar em mares altos a procura de soluções

  6. Camões says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 19:15

    “Portugal aprova proibição do acesso livre”

    Isso é ditadura! Discurso único! É o tipo de pensamento em que a democracia vale zero! São democratas até que o discurso seja diferente! Os jovens devem crescer com acesso livre a todo tipo de informação, bloquear conteúdo NSFW estou de acordo, mas não é isso que eles vão fazer, eles querem que os jovens não pensem, só a narrativa deles é correta inquestionável. Isso chama-se ditadura crua e nua! Eu quero jovens dinâmicos, inteligentes, refinados, com pensamento crítico, capaz de analisar e avaliar pela própria cabeça, não obedientes e passivos, escravos prontos a servir qualquer ditadura comunista, como é o caso mais que comprovado da agenda 2030! Quero que estejam conscientes da nossa cultura e valores, do perigo do islamismo eminente na Europa, como aconteceu na Inglaterra. Quero que estejam bem informados, e não limitados ao filtro do regime! Queridos pais, se não sabem educar os vossos filhos, se calhar não deviam ser pais, agora não peçam que a censura e pensamento único seja a solução, se não tem mão nos vossos filhos, não lhe retirem a capacidade de avaliar, pensar e decidir por eles mesmos. A idade do consentimento sexual é antes da capacidade de aceder às redes sociais? Algo não está bem! Alguém falou em controlar NSFW? NÃO! Claramente o problema é de narrativa, é o regime a ser regime. 1984 em ação. Espero que os jovens despertem como no Nepal, e sejam mais inteligentes que os seus pais de pensamento cobarde e limitado, o qual permitiu a Europa chegar a este estado lamentável.

  7. Manuel da Rocha says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 19:39

    Se for, com as regras inglesas ou australianas, vamos ver 500 milhões, de “criadores de conteúdo”, a queixar-se que perderam 99,9999999% das receitas, ao mesmo tempo que passam de 30 milhões, de seguidores, para 6000.
    É que não vão ser só os menores, aquelas empresas, que possuem 500000 milhões, de perfis, com fotografias, que parecem ser reais (mesmo que façam 10000 milhões, de posts, nos 30 dias, das campanhas eleitorais e façam 1 partilha, a cada 6 meses, no resto do tempo), vão perder, a maioria. É que sem a validação, acabam bloqueadas e não podem fazer aqueles 10000 milhões, de posts.
    Na Austrália, notaram isso, numas eleições locais, em que, em 2020, chegaram a ter 800 milhões, de comentários. Com as novas regras, nem 1 milhão tiveram e 99,999991%, dos seguidores, desapareceram.

  8. Tug@tek says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 19:49

    Boa ideia mas de aplicabilidade muito difícil. Para isto funcionar teriam de obrigar a registar o telemóvel, o que por si já viola a privacidade, e as é com limitação de 1 número por conta. Isto parece-me impossível. Não sendo assim qualquer maior de idade pode validar muitas contas…. Isto ainda vai é criar negócios…

  9. Naodou says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 19:52

    depois não admira que o chega ganhe votos, com o PSD a fazer de socialista.
    não cabe ao estado fazer o papel dos pais.

  10. guilherme says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 20:08

    Salvem as criancinhas…
    Muitos merecem ter menos liberdade/privacidade pois são esses que são comidos de cebolada pelos governos!

  11. El Dizzy says:
    12 de Fevereiro de 2026 às 20:25

    Torna-se muito complicado para os pais restringir, por opção própria, sabendo que “todos os amigos têm”. A título de exemplo, os amigos dos meus filhos acham que eu sou um ditador por lhes estabelecer limites… dava discussão para horas… Trabalho com crianças e assisto há muitos anos à degradação das relações interpessoais. Há dois anos, nas escolas, os miúdos pareciam um zombies. Nem namorar queriam, imagine-se. Assim que proibiram os telemóveis até ao 2° ciclo, transformaram-se em seres sociais. Voltou a haver “barulho” nos corredores. No fundo, voltámos a ter crianças. Da forma como as redes sociais são descontroladas, considero muito positiva a medida (e finalmente poderei passarde ditador a visionário, lol).

