Portugal aprova proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos
Esta quinta-feira, o Parlamento português aprovou a proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais, conforme estava previsto.
Apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, o diploma que visa legislar o acesso de menores às redes sociais, nomeadamente a proibição de acesso livre até aos 16 anos, foi aprovado esta quinta-feira.
O projeto de lei foi aprovado com votos a favor de PSD, PS, BE, JPP e PAN. Por sua vez, o CDS-PP, PCP, Livre e o deputado socialista Miguel Costa Marques abstiveram-se, e o Chega e a IL votaram contra.
Os deputados debateram a proposta social-democrata durante duas horas, apontando vários problemas ao diploma, que agora vai descer à comissão para ser debatida na especialidade.
Como o PSD propõe condicionar o acesso de menores às redes sociais
Conforme informámos anteriormente, a proposta do PSD visa tornar efetiva a proibição do acesso às redes sociais para menores de 13 anos, em Portugal.
Embora esta limitação já estivesse prevista, era até agora facilmente contornável e não verificada pelas plataformas. No âmbito do diploma, as empresas deverão passar a ser responsabilizadas pela proteção das crianças.
Além disso, ao ser criada uma nova conta em algumas das redes sociais, a idade do utilizador terá de ser confirmada através da Chave Móvel Digital.
Para os adolescentes com entre 13 e 16 anos, o acesso a redes como o Facebook, Instagram ou TikTok deverá passar a estar dependente da autorização dos pais ou representantes legais.
A partir dos 16 anos, a utilização deverá passar a ser autónoma.
De fora da legislação deverá ficar o WhatsApp, por entender-se que este é um meio de comunicação entre pais e filhos.
O diploma prevê, também, que as aplicações retirem aos menores de 16 anos o seguinte:
- Funcionalidades de reprodução automática de conteúdos;
- Scroll infinito;
- Técnicas características de videojogos para prolongar o uso da rede social;
- Envio de notificações "não essenciais, em especial no período noturno".
A fiscalização da lei deverá ficar a cargo da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), com as coimas às empresas por incumprimento a poderem chegar aos dois milhões de euros.
e quem nao tem chave movel digital como vai fazer ?
Quem não tem que trate de arranjar. É gratuito e já existe há muito tempo. E serve para muita coisa nos dias de hoje. O mundo não para só porque alguns se recusam a acompanhar.
Emigra.
Em poucas palavras, passar a ter.
A CMD é parte do Cartão do Cidadão. Se não a tem, é porque não é europeu e nunca esteve legal… ou tem 3 semanas, de vida.
Se não a tem activa, basta ir a uma loja do cidadão (dá em, vários balcões) e pedir a senha temporária, se já tiver o telemóvel/email, reconhecidos, pelas finanças (a senha de acesso, já tendo validado mail/telemóvel), pode receber, a carta, ao balcão, já com a senha, dando a contra-senha, que recebe.
Se tiver usado, há 16 anos atrás, pode estar inactiva. Tanto pode ir a qualquer balcão, das finanças ou lojas do cidadão, como usar o seu cartão de cidadão, se tiver a app gov.pt, basta escolher activar e validar, com a sua impressão digital. Em todo o caso, terá de esperar, pois a senha é enviada, via CTT.
e quem tem 13 anos e já tem conta? e quem ainda não tem 13 e já tem conta? É esperar pelo que sai da Especialidade.
Na generalidade ou na especialidade, por certo não se altera. Tal como para a criação de contas: quem tiver 13, 14 e 15 anos – se tiver consentimento parental a conta mantém-se; se não tiver é apagada; quem tiver menos de 13 anos, a conta é apagada.
Perde a possibilidade de fazer publicações e é “banido” de todos, os perfis que segue.
Na Austrália, alguns influencers, ganhavam 80000 euros, por mês, com as regras, passaram a receber 36 euros. (em Euros, de dólares australianos.)
Nota-se que, as regras, lincharam 600000 milhões, de contas, algumas de menores, talvez 1, em cada 5000 milhões.
Por cá, 86000 milhões, de “portugueses” e 532 milhões, com contas monetizadas (que vendem publicidade), vão sofrer, o mesmo problema… Lá se vão os Ferrari e os 500000 euros, gastos em 12 dias, de férias.
Grande desculpa, em que é para proteger as nossas crianças e que devia ser os pais a cumprir essa tarefa.
Autentica ditadura disfarçada de criança.
https ://www.facebook.com/share/v/1ahi35P25R/
Ou seja todos os miudos de 12 anos que ja usam continuam a use…apenas para novos registos
Esta na altura de apagar as contas… no mainstream
Só vão empurrar mais o problema, vão obrigar o pessoal a navegar em mares altos a procura de soluções
“Portugal aprova proibição do acesso livre”
Isso é ditadura! Discurso único! É o tipo de pensamento em que a democracia vale zero! São democratas até que o discurso seja diferente! Os jovens devem crescer com acesso livre a todo tipo de informação, bloquear conteúdo NSFW estou de acordo, mas não é isso que eles vão fazer, eles querem que os jovens não pensem, só a narrativa deles é correta inquestionável. Isso chama-se ditadura crua e nua! Eu quero jovens dinâmicos, inteligentes, refinados, com pensamento crítico, capaz de analisar e avaliar pela própria cabeça, não obedientes e passivos, escravos prontos a servir qualquer ditadura comunista, como é o caso mais que comprovado da agenda 2030! Quero que estejam conscientes da nossa cultura e valores, do perigo do islamismo eminente na Europa, como aconteceu na Inglaterra. Quero que estejam bem informados, e não limitados ao filtro do regime! Queridos pais, se não sabem educar os vossos filhos, se calhar não deviam ser pais, agora não peçam que a censura e pensamento único seja a solução, se não tem mão nos vossos filhos, não lhe retirem a capacidade de avaliar, pensar e decidir por eles mesmos. A idade do consentimento sexual é antes da capacidade de aceder às redes sociais? Algo não está bem! Alguém falou em controlar NSFW? NÃO! Claramente o problema é de narrativa, é o regime a ser regime. 1984 em ação. Espero que os jovens despertem como no Nepal, e sejam mais inteligentes que os seus pais de pensamento cobarde e limitado, o qual permitiu a Europa chegar a este estado lamentável.
Se for, com as regras inglesas ou australianas, vamos ver 500 milhões, de “criadores de conteúdo”, a queixar-se que perderam 99,9999999% das receitas, ao mesmo tempo que passam de 30 milhões, de seguidores, para 6000.
É que não vão ser só os menores, aquelas empresas, que possuem 500000 milhões, de perfis, com fotografias, que parecem ser reais (mesmo que façam 10000 milhões, de posts, nos 30 dias, das campanhas eleitorais e façam 1 partilha, a cada 6 meses, no resto do tempo), vão perder, a maioria. É que sem a validação, acabam bloqueadas e não podem fazer aqueles 10000 milhões, de posts.
Na Austrália, notaram isso, numas eleições locais, em que, em 2020, chegaram a ter 800 milhões, de comentários. Com as novas regras, nem 1 milhão tiveram e 99,999991%, dos seguidores, desapareceram.
Boa ideia mas de aplicabilidade muito difícil. Para isto funcionar teriam de obrigar a registar o telemóvel, o que por si já viola a privacidade, e as é com limitação de 1 número por conta. Isto parece-me impossível. Não sendo assim qualquer maior de idade pode validar muitas contas…. Isto ainda vai é criar negócios…
depois não admira que o chega ganhe votos, com o PSD a fazer de socialista.
não cabe ao estado fazer o papel dos pais.
Salvem as criancinhas…
Muitos merecem ter menos liberdade/privacidade pois são esses que são comidos de cebolada pelos governos!
Torna-se muito complicado para os pais restringir, por opção própria, sabendo que “todos os amigos têm”. A título de exemplo, os amigos dos meus filhos acham que eu sou um ditador por lhes estabelecer limites… dava discussão para horas… Trabalho com crianças e assisto há muitos anos à degradação das relações interpessoais. Há dois anos, nas escolas, os miúdos pareciam um zombies. Nem namorar queriam, imagine-se. Assim que proibiram os telemóveis até ao 2° ciclo, transformaram-se em seres sociais. Voltou a haver “barulho” nos corredores. No fundo, voltámos a ter crianças. Da forma como as redes sociais são descontroladas, considero muito positiva a medida (e finalmente poderei passarde ditador a visionário, lol).