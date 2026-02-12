600 mil BMW recolhidos devido ao risco de incêndio. Eis a lista dos modelos afetados

Não são anormais os problemas nos automóveis, fruto de problemas de construção ou de componentes. Desta vez o recall em massa é da BMW, onde o risco de incêndio no motor de arranque obriga o fabricante a recolher quase 600 mil automóveis. Descubra a lista dos modelos afetados.

600 mil carros BMW recolhidos

Esta notícia, amplamente divulgada pela imprensa alemã, diz respeito a um dos mais prestigiados fabricante automóvel. A BMW é obrigada a recolher centenas de milhares de veículos devido a risco de incêndio. “Verificações nos produtos e reclamações de clientes mostraram que, nos veículos identificados, o motor de arranque pode apresentar defeito”.

Como resultado, isso pode levar a “um incêndio no veículo, no pior cenário”, afirmou o grupo automóvel em comunicado. Segundo a revista Kfz-Betrieb, que divulgou a notícia, o problema técnico afecta 575 mil veículos, mas a BMW recusou confirmar este número, preferindo dizer que se trata de um “número de seis dígitos”.

Este motor de arranque defeituoso não é uma peça trivial. E, infelizmente para a BMW, é também um dos componentes que foram integrados num grande número de veículos recentes. Há relatos de dezasseis modelos no total, a aguardar confirmação da lista por parte do fabricante. Para já, segundo a BMW Authority, os modelos afetados são os seguintes:

BMW - modelos afetados BMW Série 2 Coupé (código do modelo: G42),

BMW Série 3 Berlina (G20),

BMW Série 3 Touring (G21),

BMW Série 3 (G28),

BMW Série 4 Coupé (G22),

BMW Série 4 Cabrio (G23),

BMW Série 4 Gran Coupé (G26),

BMW Série 5 Berlina (G30),

BMW Série 5 Touring (G31),

BMW Série 6 Gran Turismo (G32),

BMW Série 7 Berlina (G11, G12),

BMW X3 (G01),

BMW X4 (G02),

BMW X5 (G05),

BMW X6 (G06),

BMW Z4

Muitos modelos abrangifos no recall

Esta lista já é extensa e verá acrescentado um item. O recall abrange todos os veículos BMW levados a um concessionário BMW para a substituição do motor de arranque. No entanto, ao iniciar este recall em massa, o fabricante alemão parece ter tomado medidas preventivas. E com razão, pois o risco é significativo. A BMW explica: “O desgaste após inúmeros arranques” pode provocar um “curto-circuito”.

Como resultado, “isto pode originar um sobreaquecimento localizado do motor de arranque”, o que, “na pior das hipóteses, pode levar a um incêndio no veículo”, segundo a BMW. O fabricante recomenda, por isso, que o veículo não seja deixado sem vigilância. “Em todos os veículos potencialmente afetados, o motor de arranque deve ser substituído”, assim como a bateria em alguns modelos, “para a adaptar ao novo motor de arranque”.

A BMW especificará os detalhes deste recall nas próximas horas. Este recall ocorre menos de dois anos após um problema anterior, no final de 2024. O grupo de Munique teve de recolher 1,5 milhões de veículos após a deteção de um defeito no sistema de travagem.