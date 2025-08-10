PplWare Mobile

Inspeções: não retire o filtro de partículas do seu carro

Autor: Pedro Pinto

  1. Sérgio V. says:
    10 de Agosto de 2025 às 17:05

    Não o tenho e unca o terei e vaí continuar a passar na inspeção sem favores e sem subornos.

  2. Paula Vadinho says:
    10 de Agosto de 2025 às 17:41

    Exato. Com um trabalho bem feito, passa e ninguém dá por nada

  3. Blackground says:
    10 de Agosto de 2025 às 17:47

    Os centros de inspeção neste momento não têm capacidade para verificar se o carro eletronicamente tem o filtro ativo na centralina, quem diz o filtro diz a EGR, ADBLUE… Além do mais existem outras maneiras de adulterar a porta OBD.

  4. Andre says:
    10 de Agosto de 2025 às 18:21

    Tenho no meu automóvel a Diesel. Nada como fazer umas viagens longas, para limpar o filtro. De resto, se algum dia tiver de colocar uma nova, assim o farei. Já ando farto de ver tanto automóvel sem FAP que é enervante, incomodativo mesmo para quem vai atrás a levar com o fumo. Os do grupo VW, Audi e afins são os piores de todos.
    Por estas e por outras, bem vindas inspeções rigorosas!

  5. JL says:
    10 de Agosto de 2025 às 18:32

    Os que pagaram para os retirar agora vão pagar para os colocar ?

