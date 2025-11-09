PplWare Mobile

Sabia que…? 10 regras pouco conhecidas do Código da Estrada

· Motores/Energia 3 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Max says:
    9 de Novembro de 2025 às 12:23

    2) “Circular pela faixa do meio numa autoestrada é infração – pode resultar em coima”.
    Circular na via do meio (esquerda) numa autoestrada com a da direita livre – é uma infração muito grave – com penalização que pode incluir: perda de 4 pontos na carta, multa entre 30€ e 300€ e possível inibição de conduzir entre 2 e 24 meses.
    Não percebo por que só se fala da coima.

    • Zé Fonseca A. says:
      9 de Novembro de 2025 às 14:35

      E não é só na autoestrada, hoje em dia é moda escolherem a faixa que entenderem para circular e depois logo se vê se era a certa ou se vão parar e passar 5 traços contínuos

  2. Alberto Grijó says:
    9 de Novembro de 2025 às 12:39

    No dia-a-dia é uma rebaldaria total… A que me faz mais espécie é a ausência total do pisca. Acredito que a maioria dos condutores deve achar que é algo de mera estética, e não pode ser ligado para não gastar combustível ou bateria.

    Já a do peão poder ser multado, é novidade para mim. Acho, ou então esqueci-me já dessa regra no código.

