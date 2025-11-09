Sabia que…? 10 regras pouco conhecidas do Código da Estrada

O Código da Estrada está cheio de pormenores que muitos condutores desconhecem. Pequenas regras que podem fazer a diferença entre conduzir em segurança ou arriscar uma multa.

Conduzir é uma tarefa que exige atenção, responsabilidade e conhecimento, mas será que todos os condutores conhecem realmente o Código da Estrada? Neste artigo reunimos 10 regras pouco conhecidas do Código da Estrada português que todos os condutores (e até peões) deviam saber. Algumas vão, provavelmente, surpreendê-lo

1) É proibido usar auscultadores enquanto conduz

Mesmo que esteja a atender uma chamada, usar auriculares em ambos os ouvidos é ilegal. Só é permitido o uso de sistemas de alta voz ou dispositivos integrados no veículo.

2) Circular pela faixa do meio numa autoestrada é infração

O condutor deve circular sempre na via mais à direita, exceto durante a ultrapassagem. Permanecer no meio “por comodidade” pode resultar em coima.

3) É obrigatório manter o pisca aceso durante toda a manobra

Muitos condutores ligam o pisca apenas no início, mas o Código exige que o sinal luminoso permaneça ativo durante toda a manobra até ser concluída.

4) Não pode estacionar a menos de 5 metros de uma passagem para peões

Mesmo que “haja espaço”, estacionar perto de uma passadeira reduz a visibilidade dos peões e é punido com multa.

5) Luzes de médios devem ser usadas mesmo de dia… em certos casos

Em túneis, pontes ou quando as condições de visibilidade são reduzidas, é obrigatório ligar os médios, mesmo em pleno dia.

6) É proibido buzinar entre as 22h e as 7h, salvo emergência

O sinal sonoro só deve ser usado para evitar acidentes, nunca para chamar alguém ou manifestar impaciência no trânsito.

7) O peão também pode ser multado

Sim! O Código da Estrada aplica-se aos peões. Atravessar fora da passadeira ou com o sinal vermelho pode resultar em coima.

8) O uso do triângulo é obrigatório em caso de imobilização na via

O triângulo de pré-sinalização deve ser colocado a pelo menos 30 metros do veículo, visível a 100 metros de distância.

9) Crianças com menos de 1,35m devem usar sistema de retenção

Mesmo que o carro tenha airbag desligado, o uso da cadeirinha ou banco elevatório é obrigatório até a criança atingir essa altura mínima.

10) Multas por excesso de velocidade podem ser agravadas por reincidência

Se cometer várias infrações do mesmo tipo num curto período, as coimas e as sanções podem aumentar, incluindo a perda de pontos.