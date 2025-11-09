Sabia que…? 10 regras pouco conhecidas do Código da Estrada
O Código da Estrada está cheio de pormenores que muitos condutores desconhecem. Pequenas regras que podem fazer a diferença entre conduzir em segurança ou arriscar uma multa.
Conduzir é uma tarefa que exige atenção, responsabilidade e conhecimento, mas será que todos os condutores conhecem realmente o Código da Estrada? Neste artigo reunimos 10 regras pouco conhecidas do Código da Estrada português que todos os condutores (e até peões) deviam saber. Algumas vão, provavelmente, surpreendê-lo
1) É proibido usar auscultadores enquanto conduz
Mesmo que esteja a atender uma chamada, usar auriculares em ambos os ouvidos é ilegal. Só é permitido o uso de sistemas de alta voz ou dispositivos integrados no veículo.
2) Circular pela faixa do meio numa autoestrada é infração
O condutor deve circular sempre na via mais à direita, exceto durante a ultrapassagem. Permanecer no meio “por comodidade” pode resultar em coima.
3) É obrigatório manter o pisca aceso durante toda a manobra
Muitos condutores ligam o pisca apenas no início, mas o Código exige que o sinal luminoso permaneça ativo durante toda a manobra até ser concluída.
4) Não pode estacionar a menos de 5 metros de uma passagem para peões
Mesmo que “haja espaço”, estacionar perto de uma passadeira reduz a visibilidade dos peões e é punido com multa.
5) Luzes de médios devem ser usadas mesmo de dia… em certos casos
Em túneis, pontes ou quando as condições de visibilidade são reduzidas, é obrigatório ligar os médios, mesmo em pleno dia.
6) É proibido buzinar entre as 22h e as 7h, salvo emergência
O sinal sonoro só deve ser usado para evitar acidentes, nunca para chamar alguém ou manifestar impaciência no trânsito.
7) O peão também pode ser multado
Sim! O Código da Estrada aplica-se aos peões. Atravessar fora da passadeira ou com o sinal vermelho pode resultar em coima.
8) O uso do triângulo é obrigatório em caso de imobilização na via
O triângulo de pré-sinalização deve ser colocado a pelo menos 30 metros do veículo, visível a 100 metros de distância.
9) Crianças com menos de 1,35m devem usar sistema de retenção
Mesmo que o carro tenha airbag desligado, o uso da cadeirinha ou banco elevatório é obrigatório até a criança atingir essa altura mínima.
10) Multas por excesso de velocidade podem ser agravadas por reincidência
Se cometer várias infrações do mesmo tipo num curto período, as coimas e as sanções podem aumentar, incluindo a perda de pontos.
Circular na via do meio (esquerda) numa autoestrada com a da direita livre – é uma infração muito grave – com penalização que pode incluir: perda de 4 pontos na carta, multa entre 30€ e 300€ e possível inibição de conduzir entre 2 e 24 meses.
Não percebo por que só se fala da coima.
E não é só na autoestrada, hoje em dia é moda escolherem a faixa que entenderem para circular e depois logo se vê se era a certa ou se vão parar e passar 5 traços contínuos
No dia-a-dia é uma rebaldaria total… A que me faz mais espécie é a ausência total do pisca. Acredito que a maioria dos condutores deve achar que é algo de mera estética, e não pode ser ligado para não gastar combustível ou bateria.
Já a do peão poder ser multado, é novidade para mim. Acho, ou então esqueci-me já dessa regra no código.