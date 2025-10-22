Mais de 23 mil infrações em apenas 6 dias! O que se passa nas estradas portuguesas?
Durante a semana de 14 a 20 de outubro de 2025, decorreu em todo o país a campanha “Viajar sem Pressa”, uma iniciativa da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).
14 829 condutores apanhados em excesso de velocidade
Ao longo desta operação, foram fiscalizados 5 603 754 veículos, tendo sido detetadas 23 724 infrações rodoviárias.
A grande maioria das contraordenações, 14 829, esteve relacionada com excesso de velocidade, uma das principais causas de sinistralidade nas estradas portuguesas.
A campanha “Viajar sem Pressa” integrou-se no Plano Nacional de Fiscalização 2025, cujo objetivo é promover comportamentos mais seguros nas estradas e reduzir o número de acidentes, vítimas mortais e feridos graves. Durante a operação, as autoridades reforçaram a fiscalização em zonas de maior risco e realizaram ações de sensibilização dirigidas aos condutores.
A ANSR sublinha que conduzir em excesso de velocidade reduz significativamente o tempo de reação e aumenta a gravidade das consequências em caso de acidente. As forças de segurança apelam, por isso, a todos os condutores para que moderar a velocidade seja uma prioridade constante, contribuindo para estradas mais seguras e para a redução da sinistralidade rodoviária em Portugal.
Foram os chamuças, os Tugas são condutores excepcionais já mais se ouviu falar de um Tuga não respeitar o código da estrada.
Está mau, então agora que começou a chover pior ainda, já não se vê excesso de velocidade mas há muita manobra perigosa e muitas vezes em plena AE
Basta andar de carro durante umas horas para ver dezenas de infrações. Portanto, não é novidade nenhuma para mim
O que se passa nas estradas portuguesas? Questão fácil de responder para quem como eu conduz, em média, 40 mil quilómetros por ano: condutores essstúpiiidos (ou seja, gente que normalmente é essstúpiiida em todas as situações da vida) sem a mínima noção de civismo nem sequer das regras do tránsito. Aproveito para fazer uma pergunta: que raio de moda é essa de se conduzir com auriculares nos ouvidos?
É pessoal que faz chamadas e reuniões enquanto conduz…
Conduzir na estrada traz ao cimo o animal encartado que habita dentro de nos
a parte dos fones a mim também impressiona e estão com os 2, por muito que os fones de hoje em dia tem a opção de ouvir o ruido exterior, para mim é inadmissível e quando tem o telemovel a dar filmes ou series enquanto estão a conduzir.
“auriculares nos ouvidos?”
Com um é permitido, com dois dá multa.
Já vi um ciclista ser multado pela PSP por usar auriculares enquanto circulava na via pública.
Não uso mesmo que que quisesse devido a uma deficiência auditiva adquirida na infância (Papeira).
“14 829, esteve relacionada com excesso de velocidade”. Se Existissem mais Elektros ess numero era reduzido ou mesmo Nulo.
Tem um nome: Chico-Espertismo.
Vale tudo!
Querem obrigar-nos a fazer o teste de condução com apenas 32 horas de prática, sob a pressão dos avaliadores (curruptos) do ACP . Mas se for uma nota pousada no tablier , lá passam tudo…
Seria muito mais sensato criar um teste de condução inicial mais simples após as tais 32 horas e, após 1 ano com carta provisória, aplicar um exame realmente exigente. Isso obrigaria à prática e garantiria mais experiência.
Não podemos esquecer que há pessoas que tiram a carta, não conduzem durante anos e, de repente, ao fim de uma década, decidem pegar no carro como se nada fosse.
Passa-se o que se passa em todas as áreas, a esquerda deixou isto num pardieiro, sei lei nem ordem. Cada um faz o que quer e marimba-se na justiça.
Sim a esquerda agora é culpada dos chicos espertos que conduzem mal 😀
Normalmente os bombadões do “Chunning” com a mania que são o Schumacher até costumam ser de direita 😀
Mas obviamente que conduzir mal não tem haver com politiquice
Sei de inúmeros sítios onde 99.99% dos condutores não respeita o limite de velocidade. Eu diria é o que se passa com a fiscalização que não existe em regra geral.
Radares em todas as auto estradas sem excepção, aumento da fiscalização em estradas nacionais com radar em alguns troços. Isto não é caça à multa é conter os assassinos do volante!!
E isso é uma pequena percentagem, se mais fiscalização houvesse, mais seriam detetadas. As estradas portuguesas estão numa guerra civil há anos. O civismo já era, atropelam-se pessoas nas passadeiras diariamente, fugindo do local e abandonando.
Talvez nao devam aceitar as cartas de condução de estrangeiros com normas e regras completamente diferentes… Digo eu
A culpa é das trotinetes assassinas.
A malta que ia na autoestrada a 120, e portanto não foi multada… estava dia de sol ? Ou era de noite, estava a chover e havia nevoeiro cerrado? É para um amigo…
Os relatórios não estão transparentes… Estão manipulados severamente. A velocidade parece que é a principal contra ordenação, porque efetivamente é a contra ordenação mais fiscalizada. Tenho notado nos últimos anos, uma total ausência de OS e quando existem estão quase sempre associadas ao radar que estava antes em que so mandam parar quem foi “flashado”. Ora, as outras contra ordenações provavelmente são somatórios a excesso de velocidade.
Se a GNR tivesse mais efetivos nas estradas a fiscalizar o transito em si e não só o excesso de velocidade iria facilmente ter muita materia com que se entreter, infelizmente isso dar-lhes-ia imenso trabalho e um custo mais elevado. algo que parecem não estar dispostos.
+10000
As forças de segurança estão a ser usadas para gerar receita para o estado, e não para proteger a população.
Uma reportagem um dia destes mostrava como os jornalistas utilizando um drone facilmente filmaram carteiristas a tentar roupar as pessoas em plena luz do dia em Lisboa, e que poderiam ser usadas para provar um flagrante delito.
É apenas uma das muitas situações (carros roubados, casas assaltadas, etc etc) em que as autoridades nada fazem, por não terem meios e porque são prientados a focarem-se nas multas, porque isso é o que realmente importa.
Tentam voltar-nos uns contra os outros de forma a que isto não seja tão claramente perceptível.
Todos os anos têm reduzido os limites de velocidade em trechos das autoestradas, não é dificil depois encontrarem mais excessos de velocidade, A28 na subida da malafaia ->Limitaram em agosto para 100km/h dos dois lados, A44 valadares ->Radares de velocidade média no ano passado, nó 19 da A1 ->Radar 60km/h colocado ou no ano passado ou a dois anos.
Quando colocam limites rediculos é natural conseguirem maior faturação *cough* ocorrerem mais infrações
O Natal aproxima-se… 😉