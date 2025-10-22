PplWare Mobile

Mais de 23 mil infrações em apenas 6 dias! O que se passa nas estradas portuguesas?

Motores/Energia

Autor: Pedro Pinto

  1. B@rão Vermelho says:
    22 de Outubro de 2025 às 08:59

    Foram os chamuças, os Tugas são condutores excepcionais já mais se ouviu falar de um Tuga não respeitar o código da estrada.

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:00

    Está mau, então agora que começou a chover pior ainda, já não se vê excesso de velocidade mas há muita manobra perigosa e muitas vezes em plena AE

    Responder
  3. ICE says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:01

    Basta andar de carro durante umas horas para ver dezenas de infrações. Portanto, não é novidade nenhuma para mim

    Responder
  4. outro_chegano says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:02

    O que se passa nas estradas portuguesas? Questão fácil de responder para quem como eu conduz, em média, 40 mil quilómetros por ano: condutores essstúpiiidos (ou seja, gente que normalmente é essstúpiiida em todas as situações da vida) sem a mínima noção de civismo nem sequer das regras do tránsito. Aproveito para fazer uma pergunta: que raio de moda é essa de se conduzir com auriculares nos ouvidos?

    Responder
    • Blackbit says:
      22 de Outubro de 2025 às 09:25

      É pessoal que faz chamadas e reuniões enquanto conduz…

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      22 de Outubro de 2025 às 09:30

      Conduzir na estrada traz ao cimo o animal encartado que habita dentro de nos

      Responder
    • zezinho says:
      22 de Outubro de 2025 às 09:45

      a parte dos fones a mim também impressiona e estão com os 2, por muito que os fones de hoje em dia tem a opção de ouvir o ruido exterior, para mim é inadmissível e quando tem o telemovel a dar filmes ou series enquanto estão a conduzir.

      Responder
    • AVé says:
      22 de Outubro de 2025 às 09:48

      “auriculares nos ouvidos?”

      Com um é permitido, com dois dá multa.

      Já vi um ciclista ser multado pela PSP por usar auriculares enquanto circulava na via pública.

      Não uso mesmo que que quisesse devido a uma deficiência auditiva adquirida na infância (Papeira).

      Responder
  5. Toni da Adega says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:31

    “14 829, esteve relacionada com excesso de velocidade”. Se Existissem mais Elektros ess numero era reduzido ou mesmo Nulo.

    Responder
  6. Chico Esperto says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:32

    Tem um nome: Chico-Espertismo.
    Vale tudo!

    Querem obrigar-nos a fazer o teste de condução com apenas 32 horas de prática, sob a pressão dos avaliadores (curruptos) do ACP . Mas se for uma nota pousada no tablier , lá passam tudo…

    Seria muito mais sensato criar um teste de condução inicial mais simples após as tais 32 horas e, após 1 ano com carta provisória, aplicar um exame realmente exigente. Isso obrigaria à prática e garantiria mais experiência.

    Não podemos esquecer que há pessoas que tiram a carta, não conduzem durante anos e, de repente, ao fim de uma década, decidem pegar no carro como se nada fosse.

    Responder
  7. xico says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:35

    Passa-se o que se passa em todas as áreas, a esquerda deixou isto num pardieiro, sei lei nem ordem. Cada um faz o que quer e marimba-se na justiça.

    Responder
    • Zacarias says:
      22 de Outubro de 2025 às 10:47

      Sim a esquerda agora é culpada dos chicos espertos que conduzem mal 😀
      Normalmente os bombadões do “Chunning” com a mania que são o Schumacher até costumam ser de direita 😀

      Mas obviamente que conduzir mal não tem haver com politiquice

      Responder
  8. Romão says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:46

    Sei de inúmeros sítios onde 99.99% dos condutores não respeita o limite de velocidade. Eu diria é o que se passa com a fiscalização que não existe em regra geral.

    Responder
  9. RTT says:
    22 de Outubro de 2025 às 09:57

    Radares em todas as auto estradas sem excepção, aumento da fiscalização em estradas nacionais com radar em alguns troços. Isto não é caça à multa é conter os assassinos do volante!!

    Responder
  10. David Guerreiro says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:00

    E isso é uma pequena percentagem, se mais fiscalização houvesse, mais seriam detetadas. As estradas portuguesas estão numa guerra civil há anos. O civismo já era, atropelam-se pessoas nas passadeiras diariamente, fugindo do local e abandonando.

    Responder
  11. eunaovinada says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:11

    Talvez nao devam aceitar as cartas de condução de estrangeiros com normas e regras completamente diferentes… Digo eu

    Responder
  12. ºOº says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:12

    A culpa é das trotinetes assassinas.

    Responder
  13. Carlos Sousa says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:15

    A malta que ia na autoestrada a 120, e portanto não foi multada… estava dia de sol ? Ou era de noite, estava a chover e havia nevoeiro cerrado? É para um amigo…

    Responder
  14. PoPeY says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:16

    Os relatórios não estão transparentes… Estão manipulados severamente. A velocidade parece que é a principal contra ordenação, porque efetivamente é a contra ordenação mais fiscalizada. Tenho notado nos últimos anos, uma total ausência de OS e quando existem estão quase sempre associadas ao radar que estava antes em que so mandam parar quem foi “flashado”. Ora, as outras contra ordenações provavelmente são somatórios a excesso de velocidade.

    Se a GNR tivesse mais efetivos nas estradas a fiscalizar o transito em si e não só o excesso de velocidade iria facilmente ter muita materia com que se entreter, infelizmente isso dar-lhes-ia imenso trabalho e um custo mais elevado. algo que parecem não estar dispostos.

    Responder
    • Person says:
      22 de Outubro de 2025 às 10:49

      +10000
      As forças de segurança estão a ser usadas para gerar receita para o estado, e não para proteger a população.
      Uma reportagem um dia destes mostrava como os jornalistas utilizando um drone facilmente filmaram carteiristas a tentar roupar as pessoas em plena luz do dia em Lisboa, e que poderiam ser usadas para provar um flagrante delito.
      É apenas uma das muitas situações (carros roubados, casas assaltadas, etc etc) em que as autoridades nada fazem, por não terem meios e porque são prientados a focarem-se nas multas, porque isso é o que realmente importa.

      Tentam voltar-nos uns contra os outros de forma a que isto não seja tão claramente perceptível.

      Responder
  15. Gustavo says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:17

    Todos os anos têm reduzido os limites de velocidade em trechos das autoestradas, não é dificil depois encontrarem mais excessos de velocidade, A28 na subida da malafaia ->Limitaram em agosto para 100km/h dos dois lados, A44 valadares ->Radares de velocidade média no ano passado, nó 19 da A1 ->Radar 60km/h colocado ou no ano passado ou a dois anos.

    Quando colocam limites rediculos é natural conseguirem maior faturação *cough* ocorrerem mais infrações

    Responder
  16. Rafael Domingos says:
    22 de Outubro de 2025 às 10:27

    O Natal aproxima-se… 😉

    Responder

