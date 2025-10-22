Mais de 23 mil infrações em apenas 6 dias! O que se passa nas estradas portuguesas?

Durante a semana de 14 a 20 de outubro de 2025, decorreu em todo o país a campanha “Viajar sem Pressa”, uma iniciativa da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

14 829 condutores apanhados em excesso de velocidade

Ao longo desta operação, foram fiscalizados 5 603 754 veículos, tendo sido detetadas 23 724 infrações rodoviárias.

A grande maioria das contraordenações, 14 829, esteve relacionada com excesso de velocidade, uma das principais causas de sinistralidade nas estradas portuguesas.

A campanha “Viajar sem Pressa” integrou-se no Plano Nacional de Fiscalização 2025, cujo objetivo é promover comportamentos mais seguros nas estradas e reduzir o número de acidentes, vítimas mortais e feridos graves. Durante a operação, as autoridades reforçaram a fiscalização em zonas de maior risco e realizaram ações de sensibilização dirigidas aos condutores.

A ANSR sublinha que conduzir em excesso de velocidade reduz significativamente o tempo de reação e aumenta a gravidade das consequências em caso de acidente. As forças de segurança apelam, por isso, a todos os condutores para que moderar a velocidade seja uma prioridade constante, contribuindo para estradas mais seguras e para a redução da sinistralidade rodoviária em Portugal.