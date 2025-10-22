“Restrições extremamente pesadas e intrusivas”: Apple ataca DMA nos tribunais
A cruzada da Apple contra o Regulamento Europeu dos Mercados Digitais (DMA) continua perante o Tribunal de Justiça Europeu. A fabricante tentou passar a mensagem de que as suas obrigações como tutor são demasiado onerosas. Estes argumentos foram refutados pela UE.
Apple denuncia DMA no tribunal da UE
A Apple está em todas as frentes contra a DMA. A gigante norte-americana recorreu da multa de 500 milhões de euros imposta pela União Europeia após uma violação do Regulamento dos Mercados Digitais. Ela também tenta conquistar o público dizendo as piores coisas sobre os perversos “burocratas de Bruxelas“. Até agora, esta confusão tem sido de pouca utilidade, uma vez que a Apple decidiu alinhar com as exigências da UE.
No entanto, a Apple continua a procurar enfraquecer o âmbito da DMA e apela a uma revisão fundamental. Perante o Tribunal de Justiça da UE a empresa queixou-se de que a DMA impôs restrições “extremamente onerosas e intrusivas” que violavam os seus direitos no mercado europeu. Estas obrigações “ignoram a proteção dos direitos de propriedade, bem como as questões de privacidade e segurança, essenciais para os cidadãos europeus”.
A fabricante trava três batalhas legais contra a DMA. Em primeiro lugar, os requisitos de interoperabilidade entre o iOS e os dispositivos concorrentes, que devem funcionar da mesma forma que os produtos da Apple. Segundo a empresa, isto representaria uma ameaça à privacidade e à segurança, o argumento habitual e frequentemente repetido, e um risco para a propriedade intelectual da empresa.
Queixa-se de ameaça à privacidade e à segurança
A Apple defende ainda que a App Store não deveria estar sujeita às regras da DMA, uma vez que não considera a loja de aplicações um “serviço único”, tal como definido pela lei. Por fim, a Apple contesta a tentativa da UE de investigar o iMessage, argumentando que este não é um serviço que gere receitas diretamente.
Estes argumentos foram imediatamente rejeitados pela defesa da Comissão Europeia. O “controlo absoluto” da Apple sobre o iPhone permitiria à empresa gerar “lucros anormais em mercados complementares, onde os seus concorrentes estão em desvantagem e não podem competir em igualdade de circunstâncias”. Só a Apple “detém as chaves do seu jardim privado”, acrescentou o executivo. “É ela que decide quem pode entrar e quem está autorizado a oferecer os seus produtos e serviços aos utilizadores do iPhone”.
Será que o Tribunal de Justiça da UE vai ouvir os argumentos da Apple? É impossível dizer, claro, enquanto se aguarda a decisão deste órgão da UE. No entanto, é provável que a Apple se volte a queixar da DMA nos próximos meses.
A DMA não se aplica igualmente ao iPhone e aos smartphones da concorrência.
“A Lei dos Mercados Digitais (DMA) aplica-se a grandes plataformas online, designadas como “guardiãs” (gatekeepers) pela Comissão Europeia, que têm um impacto significativo nos mercados digitais da UE. Atualmente, as empresas designadas são: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) e Microsoft.”
O resultado é que a UE cai em cima do iPhone por tudo e por nada enquanto a Samsung passeia os seus smartphones, fazendo o que quer e o que lhe apetece.
Diz me algo que a Samsung e os seus equipamentos não estejam a cumprir em relação ao DMA?
Além disso a Samsung não tem como ser um gatekeeper sendo que nem o SO é dela, mas sim da Google.