Polestar 5 chegou a Portugal: inspirado na aviação, é uma verdadeira ode ao futuro

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE), na Alfândega do Porto, foi palco da apresentação oficial do Polestar 5. Este Grand Tourer de quatro portas e elevada performance nasceu do protótipo Precept, apresentado, pela primeira vez, em 2020, como uma declaração de intenções para a visão de futuro de design, tecnologia e sustentabilidade da marca.

Sendo fiel ao protótipo Precept a equipa de design da Polestar conseguiu trazer o modelo para produção com alterações mínimas, criando um Grand Tourer arrojado com cinco metros de comprimento e uma superfície moderna e minimalista, sem enfeites desnecessários.

Principal inspiração, a aviação reflete-se na superfície esticada sobre um perfil aerodinâmico em forma de asa com uma cauda ao estilo Kamm.

A relação entre as rodas e as linhas do capô é especialmente próxima, um feito possibilitado pela plataforma do automóvel e exclusivo para o design da suspensão dianteira do segmento.

O Polestar 5 apresenta o maior teto panorâmico de vidro de qualquer Polestar até o momento - com pouco mais de dois metros de comprimento e 1,25 metros de largura.

Na traseira, o Polestar 5 utiliza uma barra de luzes aerodinâmica especialmente projetada, com detalhes de ventilação e difusor integrado para melhorar o fluxo de ar.

Com vidros sem moldura e maçanetas retrateis, o Cd resultante é de apenas 0,24 para o Polestar 5 Dual motor.

O Polestar 5 está disponível em seis opções de cores, incluindo duas opções de pintura fosca - Storm, um cinza-escuro forte e com propósito, e Magnesium, um acabamento mais claro, semelhante ao prateado.

Interior requintado

No interior, este GT elétrico de elevada performance com configuração de 4+1 lugares foi concebido com igual atenção para o condutor e para os passageiros.

Pensado principalmente como um modelo de quatro lugares, o sistema de climatização é de quatro zonas, bem como as funções de aquecimento, ventilação e massagem que podem ser controladas pelos passageiros através do apoio de braço central, quando este está na posição rebaixada.

Um recorte na bateria, conhecido como "garagem para os pés", localiza-se atrás dos bancos dianteiros, oferecendo mais espaço para os pés e uma posição de assento mais natural para os ocupantes traseiros.

Além de uma bagageira traseira de 365 litros, possui ainda uma bagageira dianteira de 62 litros.

A posição de condução do Polestar 5 é deliberadamente reclinada, tendo como foco a performance.

O display do condutor tem 9'' e é montado diretamente na coluna de direção que é ajustável eletricamente, garantindo que esteja perfeitamente posicionado na linha de visão, independentemente da posição escolhida.

Finalmente, o Head-Up Display do Polestar 5 tem 9,5'' e completa as exibições de informações focadas no condutor.

Um carro com a tecnologia para o futuro

A consola central, situada entre os bancos dianteiros, incorpora um compartimento de armazenamento com fecho, com um comando de áudio giratório para controlar o ecrã central de 14,5''.

O display central executa um sistema operativo Android Automotive específico da Polestar com Google incorporado.

O áudio é controlado pelo sistema Polestar High Performance Audio com 10 altifalantes ou pelo sistema de audio Bowers & Wilkins com 21 altifalantes, tecnologia Tweeter-on-Top e potência de saída de 1.680 Watts.

A iluminação ambiente com linhas de laser envolve a cabine, terminando numa barra de som atrás dos encostos de cabeça dos passageiros traseiros.

Combinada com o Active Road Noise Cancellation, proporciona uma experiência verdadeiramente de primeira classe.

Os sistemas de assistência ao condutor (ADAS) são parte integrante da oferta do Polestar 5, com destaque para a SmartZone, que abriga sensores, radar e câmara de estacionamento frontal.

A função Pilot Assist ajusta a velocidade e a posição do veículo na faixa escolhida, em velocidades até 150 km/h.

No total, o Polestar 5 possui 11 câmaras de visão, uma câmara de monitorização do condutor, um radar de médio alcance e 12 sensores ultrassónicos.

Nova plataforma de alumínio Polestar Performance Architecture

A base do Polestar 5 é uma nova plataforma de alumínio colado sob medida e curado a quente, que constitui a Polestar Performance Architecture (PPA). Quando comparado com a mesma estrutura em aço, a arquitetura em alumínio, além de mais leve, oferece vantagens em termos de segurança.

A bateria NMC de iões de lítio de 112 kWh (106 kWh utilizáveis), fornecida pela SK On, integra, também, a estrutura.

De modo a oferecer características de condução focadas na performance, a Polestar tomou decisões inovadoras:

A suspensão dianteira compacta de duplo triângulo;

Os discos de travão dianteiros de duas peças com campânula em liga leve;

A cremalheira da direção posicionada em frente do eixo dianteiro.

O Polestar 5 Dual Motor conta com sofisticados amortecedores passivos BWI e molas helicoidais internas, enquanto o Polestar 5 Performance utiliza o amortecimento adaptativo BWI MagneRide.

Os amortecedores leem a estrada até 1000 vezes por segundo e podem reagir até três milissegundos graças ao fluido magnetoreológico, proporcionando excelente controlo de movimento da carroçaria, mantendo o conforto e uma resposta ideal em todas as velocidades.

Tendo em vista o desempenho, os pneus Michelin personalizados, projetados especificamente para as combinações de rodas do Polestar 5, com diâmetros de 20 a 22'', completam o automóvel.

O Polestar 5 na estrada

O Polestar 5 utiliza um motor elétrico traseiro desenvolvido internamente que contribui com até 450 kW e 660 Nm para a potência total de 650 kW e 1.015 Nm do Polestar 5 Performance.

Isso permite que este modelo acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos, enquanto o Polestar 5 Dual motor de 550 kW leva apenas 3,9 segundos para concluir o mesmo teste.

Ambas as versões são limitadas eletronicamente a 250 km/h.

Uma arquitetura elétrica de 800 V, a primeira deste género num modelo Polestar, permite que o Polestar 5 carregue até 350 kW num carregador CC adequado.

O teste de referência de carga da bateria de 10 a 80% pode levar apenas 22 minutos, e um indicador de carga externo no pilar C fornece uma indicação rápida do estado de carga (SOC) do veículo.

Para maior eficiência, o motor traseiro do Polestar 5 pode ser desconectado, e o motor duplo do Polestar 5 pode atingir até 670 km (WLTP) com uma única carga, enquanto o Polestar 5 Performance pode percorrer até 565 km (WLTP).

Preço e disponibilidade

Já disponíveis para encomenda, os preços são os seguintes: