Os mais ricos não querem carros elétricos? Ferrari adia segundo modelo pela fraca procura

O crescimento paulatino dos carros elétricos não parece ser transversal, com o mercado de luxo a sentir resistência à mudança. Fontes anónimas revelaram que a Ferrari adiou os planos para o seu segundo modelo elétrico a bateria, devido à fraca procura.

A Ferrari planeia começar a revelar o seu primeiro veículo elétrico a bateria em outubro, num processo de três etapas que culminará com uma estreia mundial no próximo ano. Entretanto, as primeiras entregas aos clientes estão previstas para outubro de 2026.

De acordo com duas fontes próximas, à Reuters, a fabricante de luxo planeava lançar um segundo modelo elétrico a bateria no final de 2026. Contudo, por não haver uma procura real e sustentável por um desportivo elétrico, o carro não deverá chegar antes de 2028.

A mesma fonte mencionou que, apesar de a fraca procura ser a principal razão para o adiamento, o baixo interesse do mercado dará à Ferrari tempo para desenvolver ainda mais a tecnologia interna do seu segundo veículo elétrico.

Aparentemente, segundo as fontes, o segundo modelo a bateria da Ferrari deverá representar uma verdadeira revolução para a sua estratégia de veículos elétricos. Por sua vez, o primeiro será mais simbólico, de baixo volume.

Não é só a Ferrari que está a adiar os planos elétricos

Conforme recordado pela imprensa, a Ferrari não é a primeira fabricante a adiar os planos para o lançamento de modelos eletrificados, com outros nomes a testemunharem, também, o desinteresse dos clientes.

Primeiro, a Lamborghini, que disse, em dezembro, que lançará o seu primeiro modelo totalmente elétrico em 2029, em vez de 2028. Depois, a Porsche, que reduziu os seus planos para elétricos a bateria devido às vendas fracas dos modelos a bateria que já possui.

Em março, a Maserati cancelou os planos para uma versão elétrica a bateria do seu desportivo MC20.