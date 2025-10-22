Citroën mostra o monolugar que ostentará as suas cores na Fórmula E

O monolugar GEN3 Evo é uma síntese de potência e eficiência. Mais rápido, mais leve e mais eficiente do que nunca, esta viatura encarna a visão das corridas de automóveis sustentáveis: um laboratório de desempenho onde cada quilowatt conta. A Citroën mostrou-o, agora, dando a conhecer o seu trunfo para o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E.

Ultraleve e rígido, o chassis do monolugar GEN3 Evo foi desenvolvido com base no chassis Spark Racing Technology GEN3. Adota uma monocoque em fibra de carbono que cumpre os mais elevados requisitos de segurança da FIA.

Com um peso mínimo de 859 kg, incluindo o piloto, aposta na agilidade e na eficiência energética, oferecendo uma dinâmica próxima dos monolugares de mecânicas térmicas, mas sendo 100% elétrico.

Para uma aceleração de tirar o fôlego, sob a sua carroçaria esguia, o monolugar esconde um grupo motopropulsor elétrico que desenvolve até 350 kW (ou seja, cerca de 470 cv), permitindo acelerações espetaculares e cumprindo os 0 aos 100 km/h em apenas 1,86 segundos.

A velocidade máxima é de cerca de 320 km/h, o que torna o GEN3 Evo o monolugar elétrico mais rápido já inscrito num Campeonato da FIA.

A presença de dois motores elétricos para uma recuperação recorde de energia representa uma grande inovação, de acordo com a Citroën.

Em situação normal, o motor traseiro assegura a propulsão, enquanto o motor dianteiro se dedica à regeneração de energia. No denominado "Attack Mode", os dois motores associam-se para transformar o monolugar num veículo com tração às quatro rodas.

Uma vez combinados, podem recuperar até 600 kW de energia na travagem, permitindo reutilizar quase 50% da energia consumida durante um e-Prix. A energia é armazenada numa bateria de cerca de 47 kWh, desenvolvida para oferecer potência instantânea, estabilidade térmica e durabilidade.

Uma pintura tricolor que eletriza o design

A nova pintura da fabricante francesa na Fórmula E dá o tom desde o primeiro olhar: ousadia, energia e afirmação de identidade.

Desenvolvida pelo centro de design da Citroën, espelha um degradé de cores que se prolonga como uma aceleração. Uma segmentação ao longo da inclinação dos chevrons, como sequências que se encadeiam.

Na frente, um vermelho vibrante incendeia o nariz do monolugar, tonalidade que respira paixão, desporto e a herança da Citroën, conforme descrito pela própria marca.

O branco imaculado e o azul elétrico assumem o relevo, dando origem a uma composição tricolor assumida pela Citroën no coração do Campeonato de Fórmula E.

Três cores, três promessas: paixão, tecnologia, orgulho. Uma clara homenagem a França, ao seu savoir-faire e ao seu espírito de inovação.

Citando a Citroën, esta pintura ostenta as cores de um país, o orgulho de uma fabricante e a elegância de uma visão.

Quem vai estar ao volante do monolugar GEN3 Evo da Citroën?

Dois pilotos talentosos, com grande experiência na Fórmula E, representarão a marca na sua estreia no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E.

Jean-Éric Vergne

Piloto francês de 35 anos, impôs-se como uma referência no automobilismo. Destacou-se na Fórmula E, tornando-se o primeiro piloto a conquistar dois títulos consecutivos.

A sua versatilidade estende-se também às provas de resistência, acumulando experiência e desempenho em todas as categorias de circuitos.

Nick Cassidy

Piloto neozelandês de 31 anos, é um dos talentos mais completos da sua geração no automobilismo. Após um início promissor no karting e nos monolugares, brilhou no Japão ao conquistar a "Tripla Coroa Japonesa" (Super Formula, Super GT e Fórmula 3).

Em 2020, ingressou na Fórmula E, onde rapidamente se impôs como um sério candidato ao título, acumulando vitórias e pódios. Após duas temporadas notáveis, ingressa na equipa Citroën Racing.

A liderar a equipa estará Cyril Blais. Com uma sólida experiência na Fórmula E, traz a sua experiência técnica e liderança à frente da estrutura para continuar a ambição da equipa no Campeonato FIA de Fórmula E.

Blais começou na Fórmula E como engenheiro de corrida de pilotos de renome como Lucas di Grassi e Maximilian Günther, depois evoluindo progressivamente para cargos de Engenheiro-Chefe e vice-diretor de Equipa, antes de assumir as responsabilidades que teve até hoje de diretor da Equipa da formação da Maserati.

Reconhecido pela sua abordagem colaborativa e capacidade de reunir talentos, a visão estratégica de Cyril Blais inclui uma atenção especial às tecnologias de vanguarda, à gestão de energia e ao uso avançado de simuladores, para maximizar o desempenho da equipa na pista.

Segundo a Citroën, este regresso à competição não se faz num qualquer campeonato, mas sem dúvida no mais visionário, ousado e empenhado. Um campeonato 100% elétrico, símbolo de inovação e desenvolvimento sustentável.