O Chrome que se cuide! OpenAI lançou o ChatGPT Atlas, o browser com IA

O ChatGPT Atlas, browser da OpenAI com chatbot de IA integrado, é oficial! A empresa acaba de revelar o seu novo software, que vai competir não só com soluções convencionais como o Google Chrome e o Safari, mas também com outros browsers concebidos para funções de IA, como o Comet da Perplexity.

Chegou o ChatGPT Atlas, o browser com IA

Como o próprio nome sugere, a funcionalidade mais atrativa do ChatGPT Atlas é a possibilidade de interagir com o ChatGPT a qualquer momento e em qualquer circunstância. Desde o início, a página principal da aplicação permite-lhe fazer perguntas ao chatbot ou introduzir um URL diretamente.

Por ser um browser, os elementos básicos da experiência estão presentes nesta nova aplicação. Isto significa que a interface permite abrir diferentes separadores para navegar em diferentes sites, com a presença constante do ChatGPT a acompanhar.

Proposta da OpenAI pode navegar pelo utilizador

Cada vez que se clica num link, a interface divide-se em duas. A maioria do ecrã do Atlas exibe a página em questão, enquanto o ChatGPT aparece no lado direito para responder a perguntas relacionadas com o site visitado ou realizar outras ações.

Para além da integração com o próprio chatbot, a OpenAI sublinha que a memória é um dos elementos mais notáveis ​​e úteis do ChatGPT Atlas. Ao recordar o que visita e como interage durante as suas sessões de navegação, a experiência da IA ​​torna-se mais personalizada.

As ferramentas já conhecidas, numa plataforma web

O ChatGPT Atlas também tem um "modo agente" que pode executar ações. Pode-se visitar um site de receitas e perguntar ao ChatGPT que ingredientes precisa para as preparar, e pedir-lhe que crie uma lista de compras. Embora o ChatGPT faça parte da experiência integrada do Atlas, os utilizadores podem optar por fechar o painel lateral a partir do qual interagem com o chatbot.

Em relação à memória, o browser será capaz de se lembrar dos sites visitados e voltar, utilizando linguagem natural. O ChatGPT Atlas também possui um modo anónimo que não regista as informações, e pode eliminar o histórico a qualquer momento. Quem precisar de trabalhar com informações confidenciais e não quiser que estas fiquem visíveis para a IA, pode impedir o bot de aceder a determinados sites.

Por agora no macOS, mas em breve em todo o lado

O browser da OpenAI utiliza várias tecnologias já incorporadas no seu chatbot. Por exemplo, o ChatGPT Search para pesquisas na Web e o Operator para ações em modo agente. Outra funcionalidade interessante do ChatGPT Atlas é um assistente integrado no menu de contexto. Isto permite aceder rapidamente a funções do chatbot com alguns cliques, independentemente do site visitado.

O ChatGPT Atlas está disponível globalmente a partir de agora. No entanto, por enquanto, apenas está disponível para macOS. A OpenAI promete lançar em breve versões do seu browser para Windows, iPhone e Android, embora ainda não haja informações sobre quando estarão disponíveis.

Após descarregar e instalar, terá de se fazer login com uma conta ChatGPT. Durante a configuração inicial, o ChatGPT Atlas permitirá importar os seus dados de navegação do Chrome ou Safari. Aí, também se pode decidir ativar ou não a memória do chatbot. A OpenAI indica que definir como o browser padrão oferecerá limites de utilização alargados por 7 dias.