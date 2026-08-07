“Donut” da OpenAI poderá ser o próximo grande passo do ChatGPT

A OpenAI continua a preparar a sua entrada no mercado do hardware e, ao que tudo indica, fá-lo-á com um dispositivo inteligente diferente do habitual.

Conforme avançado pela Bloomberg, o novo dispositivo será a "manifestação física" do ChatGPT.

Embora a empresa continue sem confirmar oficialmente as características do equipamento, surgem cada vez mais potenciais detalhes sobre o seu design, construção e funcionalidades.

Design invulgar e interação mais natural

Segundo a mesma fonte, o dispositivo terá um formato semelhante a um donut e dimensões próximas das de um disco de hóquei, permitindo que seja facilmente transportado entre diferentes divisões da casa.

A ideia passa por acompanhar o utilizador em espaços como a cozinha, a sala ou o quarto, tornando a interação com o ChatGPT mais acessível no dia a dia.

O equipamento deverá ser construído em metal de elevada qualidade, apresentando um aspeto premium. A Bloomberg refere ainda que contará com partes móveis, concebidas para tornar a interação com a Inteligência Artificial (IA) mais expressiva e natural. Os detalhes sobre o seu funcionamento permanecem desconhecidos.

Dispositivo da OpenAI sem ecrã, mas com vários sensores

Ao contrário de muitos equipamentos inteligentes disponíveis atualmente, este dispositivo não deverá incluir um ecrã.

Em vez disso, deverá integrar câmaras, microfones, altifalantes, sensores e elementos luminosos, apostando numa experiência centrada na voz e na interação com o ChatGPT.

O preço esperado, entre os 300 e os 400 dólares, coloca o equipamento bastante acima da maioria das colunas inteligentes atualmente disponíveis no mercado.

Esta estratégia poderá indicar que a OpenAI pretende posicioná-la como um produto premium, diferenciando-se pela experiência proporcionada pela IA, em vez de competir diretamente com as alternativas mais económicas.

Lançamento previsto para 2027

O desenvolvimento está a ser conduzido em colaboração com a LoveFrom, fundada por Jony Ive, antigo responsável pelo design de alguns dos produtos mais emblemáticos da Apple.

Apesar das várias informações que têm surgido, a OpenAI continua sem revelar oficialmente o aspeto final ou as capacidades do equipamento, sendo esperado que o lançamento aconteça apenas em 2027.

Entretanto, o projeto também está no centro de uma disputa judicial. A Apple acusa a OpenAI e antigos colaboradores da empresa de alegada apropriação de segredos comerciais relacionados com o desenvolvimento de hardware.

A OpenAI rejeita as acusações e já pediu ao tribunal o arquivamento do processo, pelo que o caso continua sem uma decisão.

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