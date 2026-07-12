Apple processa OpenAI por usar segredos nos projetos de hardware de IA

A Apple abriu uma nova frente legal contra a OpenAI. Esta é uma ação que poderá ter grandes repercussões na corrida para desenvolver a próxima geração de dispositivos com IA. A acusação alega que foram usados segredos nos projetos de hardware de IA. O tribunal deverá pronunciar-se sobre este caso e tomar uma decisão que promete ser polémica.

A Apple leva agora a OpenAI a tribunal

De acordo com informações publicadas pela Bloomberg , a empresa de Cupertino interpôs um processo acusando a OpenAI de alegadamente lucrar com informações confidenciais da Apple para acelerar as suas ambições no mercado de hardware. O processo inclui ainda a io Products, empresa fundada pelo conceituado designer Jony Ive e recentemente adquirida pela OpenAI.

Esta aquisição reforçou o compromisso da empresa liderada por Sam Altman em criar uma nova categoria de dispositivos focados na inteligência artificial. De acordo com informações recolhidas, a Apple afirma que ex-funcionários da empresa retiveram ou tiveram acesso a documentos internos confidenciais antes de se juntarem a projetos relacionados com a OpenAI.

A gigante tecnológica alega que esta informação incluía detalhes sobre o desenvolvimento de produtos, processos de fabrico e relações com fornecedores — áreas consideradas estratégicas dentro da empresa. A Apple defende que este conhecimento poderá ter ajudado a acelerar o trabalho da OpenAI na área do hardware.

Usados segredos nos projetos de hardware de IA

Segundo o processo, a empresa acredita que o alegado acesso a esta informação não foi um incidente isolado, mas sim parte de um esforço coordenado para obter vantagem competitiva no desenvolvimento de futuros dispositivos de inteligência artificial. No entanto, é importante realçar que estas alegações fazem parte do processo interposto pela Apple e ainda não foram provadas em tribunal.

Até à data, não existe nenhuma decisão judicial que determine se houve um uso indevido de segredos comerciais. No âmbito do processo, a Apple procura uma indemnização financeira pelos danos que alega ter sofrido. Solicita ainda uma ordem judicial para impedir a OpenAI de utilizar qualquer informação que possa ter sido obtida indevidamente e exige a devolução ou destruição de quaisquer materiais confidenciais.

A OpenAI já respondeu às alegações. Num comunicado divulgado após a abertura do processo, a empresa afirmou: "Não temos qualquer interesse nos segredos comerciais de outras empresas. Continuamos focados em criar tecnologia inovadora que empodere pessoas em todo o mundo". O caso ainda está numa fase inicial e caberá aos tribunais determinar se as acusações feitas pela Apple são fundamentadas.