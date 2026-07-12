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Apple processa OpenAI por usar segredos nos projetos de hardware de IA

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Autor: Pedro Simões

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  1. Max says:
    12 de Julho de 2026 às 11:11

    Está-se a falar de hardware, área em que a OpenAi pretende entrar.
    “Os principais pontos da acusação incluem:
    – Roubo de hardware e protótipos: A Apple alega que a OpenAI instruiu candidatos a emprego que ainda trabalhavam na Apple a levar componentes físicos e protótipos reais para entrevistas de recrutamento.
    – Transferência de documentos: Ex-executivos da Apple, incluindo o atual chefe de hardware da OpenAI (Tang Tan), são acusados de enviar para si próprios e descarregar ficheiros confidenciais sobre projetos secretos e fornecedores antes de abandonarem a empresa.
    – Contorno de segurança: Um ex-engenheiro é acusado de utilizar um bug de autenticação para aceder à rede interna da Apple após a sua saída e de ensinar antigos colegas a contornar as equipas de segurança ao copiar dados”. Mais em:
    https ://www.bbc.com/news/articles/cy8w379e091o

    Responder

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