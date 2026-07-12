Sniffnet: a ferramenta gratuita que permite snifar toda a sua rede
Existem diversas ferramentas para analisar o tráfego de rede, mas muitas delas são complexas e destinadas apenas a administradores de sistemas ou especialistas em cibersegurança. Hoje voltamos a falar da ferramenta Sniffnet.
O Sniffnet surge como uma alternativa moderna, gratuita e de código aberto, oferecendo uma interface intuitiva que facilita a monitorização das ligações de rede em tempo real.
Desenvolvido em Rust, o Sniffnet destaca-se pelo elevado desempenho, baixo consumo de recursos e compatibilidade com Windows, Linux, macOS e outros sistemas operativos. O projeto é totalmente open source e está disponível sob as licenças MIT e Apache 2.0.
Uma alternativa mais simples ao Wireshark
Enquanto ferramentas como o Wireshark disponibilizam uma análise extremamente detalhada dos pacotes, o Sniffnet aposta numa experiência mais simples e visual, permitindo que qualquer utilizador acompanhe a atividade da sua ligação à Internet sem necessidade de conhecimentos avançados.
A aplicação apresenta, em tempo real:
- Estatísticas de tráfego de rede;
- Gráficos de utilização da largura de banda;
- Ligações ativas;
- Endereços IP locais e remotos;
- País de origem dos servidores;
- Nome de domínio (DNS);
- ASN (Autonomous System Number);
- Protocolos e serviços utilizados.
Além disso, é possível aplicar filtros para visualizar apenas determinados tipos de tráfego ou interfaces de rede.
Novidades da versão 1.5
A versão 1.5, lançada em abril de 2026, trouxe uma das funcionalidades mais pedidas pela comunidade: a identificação das aplicações que estão a utilizar a ligação de rede.
Desta forma, o utilizador consegue perceber rapidamente que programas estão a consumir largura de banda e identificar aplicações suspeitas a comunicar com a Internet.
Entre as novidades encontram-se ainda:
- identificação dos programas que geram tráfego;
- notificações em tempo real para eventos específicos;
- importação de listas negras (IP Blacklists);
- resumo do tráfego por adaptador de rede;
- possibilidade de guardar aplicações e hosts favoritos.
- Funcionalidades em destaque
O Sniffnet disponibiliza um conjunto bastante completo de funcionalidades:
- monitorização em tempo real;
- exportação e importação de ficheiros PCAP;
- pesquisa de ligações ativas;
- identificação de mais de 6.000 serviços, protocolos, trojans e worms;
- geolocalização dos servidores remotos;
- temas personalizáveis;
- suporte para 24 idiomas;
- notificações configuráveis;
- funcionamento em segundo plano através de um pequeno painel flutuante.
Para quem pretende conhecer melhor o que acontece na sua rede doméstica ou profissional, identificar aplicações que comunicam com a Internet ou simplesmente monitorizar o consumo de largura de banda, o Sniffnet é uma excelente opção.