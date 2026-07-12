Sniffnet: a ferramenta gratuita que permite snifar toda a sua rede

Existem diversas ferramentas para analisar o tráfego de rede, mas muitas delas são complexas e destinadas apenas a administradores de sistemas ou especialistas em cibersegurança. Hoje voltamos a falar da ferramenta Sniffnet.

O Sniffnet surge como uma alternativa moderna, gratuita e de código aberto, oferecendo uma interface intuitiva que facilita a monitorização das ligações de rede em tempo real.

Desenvolvido em Rust, o Sniffnet destaca-se pelo elevado desempenho, baixo consumo de recursos e compatibilidade com Windows, Linux, macOS e outros sistemas operativos. O projeto é totalmente open source e está disponível sob as licenças MIT e Apache 2.0.

Uma alternativa mais simples ao Wireshark

Enquanto ferramentas como o Wireshark disponibilizam uma análise extremamente detalhada dos pacotes, o Sniffnet aposta numa experiência mais simples e visual, permitindo que qualquer utilizador acompanhe a atividade da sua ligação à Internet sem necessidade de conhecimentos avançados.

A aplicação apresenta, em tempo real:

Estatísticas de tráfego de rede;

Gráficos de utilização da largura de banda;

Ligações ativas;

Endereços IP locais e remotos;

País de origem dos servidores;

Nome de domínio (DNS);

ASN (Autonomous System Number);

Protocolos e serviços utilizados.

Além disso, é possível aplicar filtros para visualizar apenas determinados tipos de tráfego ou interfaces de rede.

Novidades da versão 1.5

A versão 1.5, lançada em abril de 2026, trouxe uma das funcionalidades mais pedidas pela comunidade: a identificação das aplicações que estão a utilizar a ligação de rede.

Desta forma, o utilizador consegue perceber rapidamente que programas estão a consumir largura de banda e identificar aplicações suspeitas a comunicar com a Internet.

Entre as novidades encontram-se ainda:

identificação dos programas que geram tráfego;

notificações em tempo real para eventos específicos;

importação de listas negras (IP Blacklists);

resumo do tráfego por adaptador de rede;

possibilidade de guardar aplicações e hosts favoritos.

Funcionalidades em destaque

O Sniffnet disponibiliza um conjunto bastante completo de funcionalidades:

monitorização em tempo real;

exportação e importação de ficheiros PCAP;

pesquisa de ligações ativas;

identificação de mais de 6.000 serviços, protocolos, trojans e worms;

geolocalização dos servidores remotos;

temas personalizáveis;

suporte para 24 idiomas;

notificações configuráveis;

funcionamento em segundo plano através de um pequeno painel flutuante.

Para quem pretende conhecer melhor o que acontece na sua rede doméstica ou profissional, identificar aplicações que comunicam com a Internet ou simplesmente monitorizar o consumo de largura de banda, o Sniffnet é uma excelente opção.

Sniffnet