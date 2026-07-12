PTES: o standard que torna os “pentests” mais eficazes

Os testes de intrusão, mais conhecidos como Pentests, são uma das principais ferramentas utilizadas para avaliar a segurança de infraestruturas, aplicações e redes. Já conhece a metodologia estruturada PTES (Penetration Testing Execution Standard)?

O PTES é um padrão desenvolvido por especialistas em cibersegurança com o objetivo de definir as melhores práticas para a execução de testes de intrusão. A metodologia estabelece um conjunto de fases que orientam todo o processo, desde o planeamento inicial até à apresentação do relatório final.

Ao contrário de outras normas focadas na gestão da segurança, como a ISO/IEC 27001 ou o NIST Cybersecurity Framework, o PTES concentra-se exclusivamente na execução técnica de um pentest.

A metodologia pode ser aplicada em organizações de qualquer dimensão e é utilizada tanto por equipas internas de segurança como por empresas especializadas em auditorias de cibersegurança.

As sete fases do PTES

O PTES divide o processo de um teste de intrusão em sete fases principais.

1. Pré-Interação (Pre-Engagement Interactions)

Esta é uma das fases mais importantes do processo.

Antes de qualquer atividade técnica, cliente e equipa de pentesting definem o âmbito do trabalho, os objetivos, os ativos que serão testados, as regras de atuação e as autorizações legais.

Nesta fase são igualmente definidos aspetos como:

Endereços IP e domínios abrangidos;

Janela temporal dos testes;

Tipo de pentest (Black Box, Grey Box ou White Box);

Contactos de emergência;

Critérios de sucesso.

Uma boa preparação evita problemas durante a execução do projeto.

2. Recolha de Informação (Intelligence Gathering)

Depois de definido o âmbito, inicia-se a fase de recolha de informação.

O objetivo é obter o maior número possível de dados sobre o alvo sem, numa primeira fase, interagir diretamente com os sistemas.

Nesta etapa podem ser utilizadas técnicas de OSINT (Open Source Intelligence), pesquisa em motores de busca, análise de DNS, WHOIS, redes sociais, fugas de informação e identificação de tecnologias utilizadas pela organização.

Entre as ferramentas frequentemente utilizadas encontram-se:

Maltego;

Amass;

Recon-ng;

theHarvester;

Shodan;

Google Dorks.

Quanto maior for a informação recolhida, maior será a probabilidade de identificar potenciais vetores de ataque.

3. Modelação de Ameaças (Threat Modeling)

Com a informação recolhida, é necessário identificar quais os ativos mais críticos e quais os possíveis caminhos que um atacante poderá seguir.

Nesta fase são avaliados asptectos como:

Sistemas expostos à Internet;

Contas privilegiadas;

Serviços vulneráveis;

Aplicações críticas;

Dados sensíveis;

Impacto potencial de uma exploração.

O objetivo é definir prioridades antes de iniciar os ataques.

4. Análise de Vulnerabilidades (Vulnerability Analysis)

Nesta fase são identificadas vulnerabilidades que poderão ser exploradas. A análise pode recorrer a ferramentas automáticas e a validações manuais.

Algumas ferramentas bastante conhecidas incluem:

Nmap;

Nessus;

OpenVAS;

Nikto;

Burp Suite;

OWASP ZAP.

Importa referir que a deteção automática nunca substitui a análise efetuada por um especialista.

5. Exploração (Exploitation)

É nesta fase que são realizados os ataques controlados para comprovar se as vulnerabilidades identificadas podem efetivamente ser exploradas.

O objetivo não é causar danos, mas sim demonstrar o impacto real das falhas de segurança.

Durante esta etapa podem ser exploradas vulnerabilidades como:

SQL Injection;

Cross-Site Scripting (XSS);

Remote Code Execution (RCE);

Buffer Overflow;

Escalonamento de privilégios;

Configurações incorretas.

Todas as ações devem respeitar o âmbito previamente definido.

6. Pós-Exploração (Post Exploitation)

Depois de obter acesso ao sistema, o objetivo passa por avaliar até onde um atacante conseguiria chegar.

Entre as atividades possíveis encontram-se:

Escalonamento de privilégios;

Movimento lateral na rede;

Acesso a informação confidencial;

Persistência;

Extração controlada de dados;

Avaliação do impacto no negócio.

Esta fase permite perceber o verdadeiro risco associado à vulnerabilidade explorada.

7. Relatório (Reporting)

Um pentest sem relatório tem pouco valor.

O relatório final deve apresentar:

Resumo executivo para a gestão;

Metodologia utilizada;

Vulnerabilidades encontradas;

Evidências técnicas;

Nível de risco;

Impacto para a organização;

Recomendações de mitigação;

Prioridades de correção.

Um bom relatório deve ser suficientemente técnico para as equipas de TI, mas também compreensível para os responsáveis pela tomada de decisão.

Quais as vantagens do PTES?

A utilização desta metodologia oferece diversos benefícios:

Processo estruturado e consistente;

Melhor cobertura durante os testes;

Resultados mais facilmente reproduzíveis;

Relatórios mais completos;

Maior transparência entre cliente e auditor;

Facilidade na comparação entre diferentes avaliações de segurança.

Além disso, o PTES adapta-se facilmente a diferentes tipos de ambientes, desde pequenas empresas até grandes infraestruturas empresariais.

Embora existam metodologias complementares, como o OWASP Web Security Testing Guide (WSTG) para aplicações Web ou o OWASP Mobile Application Security Testing Guide (MASTG) para aplicações móveis, o PTES continua a ser uma das referências mais utilizadas quando o objetivo é realizar testes de intrusão completos e profissionais.

Num contexto em que as organizações enfrentam diariamente novas ameaças, seguir uma metodologia reconhecida permite aumentar a qualidade dos testes, reduzir riscos e fornecer resultados que ajudam verdadeiramente a reforçar a postura de cibersegurança.