PcCUSTOM: personaliza o teu PC com até 35% de desconto na PcComponentes

PcCustom 2026 é a campanha de componentes para PC da PcComponentes: processadores, placas gráficas, refrigeração, armazenamento e muito mais com até 35% de desconto. Só até 12 de abril.

Tudo o que precisa para montar um PC

A página da campanha está organizada por famílias de produtos, facilitando a escolha dos componentes e a construção de um sistema equilibrado:

Desktops

Placas gráficas

Processadores

Motherboards

Memórias RAM

Fontes de alimentação

Caixas de PC

Refrigeração líquida

Esta organização permite que qualquer utilizador, desde iniciantes a mais experientes, encontre rapidamente os componentes certos para o seu setup.

Configurador com PCs à medida (e 5 builds especiais)

Um dos grandes destaques da campanha é o configurador de PCs, disponível aqui.

Através desta ferramenta, é possível criar um computador totalmente personalizado, escolhendo cada componente de acordo com o orçamento e objetivo.

Para esta campanha, foram ainda preparadas 5 configurações especiais, desenvolvidas pela equipa da oficina da PcComponentes. Estas builds foram pensadas para diferentes perfis de utilização:

Gaming de entrada

Gaming intermédio

Alto desempenho

Criação de conteúdos

Utilização profissional

Cada configuração foi otimizada para garantir compatibilidade e desempenho, permitindo aos utilizadores escolher uma base sólida e, se quiserem, personalizá-la.

A campanha PcCustom 2026 está disponível por tempo limitado, até 12 de abril, sendo uma boa oportunidade para investir num novo PC ou fazer upgrade ao sistema atual.

PcCUSTOM