PcCUSTOM: personaliza o teu PC com até 35% de desconto na PcComponentes
PcCustom 2026 é a campanha de componentes para PC da PcComponentes: processadores, placas gráficas, refrigeração, armazenamento e muito mais com até 35% de desconto. Só até 12 de abril.
Tudo o que precisa para montar um PC
A página da campanha está organizada por famílias de produtos, facilitando a escolha dos componentes e a construção de um sistema equilibrado:
- Desktops
- Placas gráficas
- Processadores
- Motherboards
- Memórias RAM
- Fontes de alimentação
- Caixas de PC
- Refrigeração líquida
Esta organização permite que qualquer utilizador, desde iniciantes a mais experientes, encontre rapidamente os componentes certos para o seu setup.
Configurador com PCs à medida (e 5 builds especiais)
Um dos grandes destaques da campanha é o configurador de PCs, disponível aqui.
Através desta ferramenta, é possível criar um computador totalmente personalizado, escolhendo cada componente de acordo com o orçamento e objetivo.
Para esta campanha, foram ainda preparadas 5 configurações especiais, desenvolvidas pela equipa da oficina da PcComponentes. Estas builds foram pensadas para diferentes perfis de utilização:
- Gaming de entrada
- Gaming intermédio
- Alto desempenho
- Criação de conteúdos
- Utilização profissional
Cada configuração foi otimizada para garantir compatibilidade e desempenho, permitindo aos utilizadores escolher uma base sólida e, se quiserem, personalizá-la.
A campanha PcCustom 2026 está disponível por tempo limitado, até 12 de abril, sendo uma boa oportunidade para investir num novo PC ou fazer upgrade ao sistema atual.