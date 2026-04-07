Dimensões do iPhone dobrável reveladas num leak: vejam a comparação com o iPhone 18 Pro

O iPhone dobrável começa a ganhar forma e os primeiros detalhes concretos já permitem perceber a ambição da Apple. Um novo leak revela não só as dimensões do dispositivo, como também a estratégia para entrar no segmento.

Um design compacto que se transforma num ecrã quase de tablet

Novos detalhes sobre as dimensões e o fator de forma do aguardado iPhone dobrável surgiram graças a uma fotografia publicada pelo conhecido leaker Sonny Dickson.

A imagem mostra algumas unidades “dummy” (modelos físicos não funcionais) que permitem comparar as dimensões do novo dispositivo com as do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max.

O iPhone dobrável adota um design que lembra um passaporte: quando fechado, é mais largo e mais curto do que os atuais modelos Pro.

Uma vez aberto, no entanto, o ecrã atinge uma diagonal de cerca de 7,8 polegadas. Apesar de o valor numérico parecer próximo das 6,9 polegadas do iPhone 18 Pro Max, a diferente relação de aspeto garante uma área útil muito mais semelhante à de um iPad mini.

Formato pensado para multimédia e uma experiência mais imersiva

A escolha da Apple parece orientada para favorecer a visualização de conteúdos multimédia. Enquanto muitos smartphones dobráveis da concorrência apresentam ecrãs quase quadrados, o formato mais amplo escolhido pelo gigante de Cupertino revela-se ideal para filmes e séries em 16:9.

Em termos de superfície de ecrã, o iPhone dobrável estará mais próximo de um iPad mini do que de um modelo Pro Max.

Um detalhe técnico relevante diz respeito à segurança biométrica. Segundo foi anteriormente reportado também pela Bloomberg, a Apple não terá conseguido integrar os componentes do Face ID dentro do corpo extremamente fino do dispositivo.

Como consequência, o iPhone dobrável utilizará o Touch ID integrado no botão lateral de alimentação.

Ultrafino, mas com compromissos técnicos no design final

Do ponto de vista estrutural, o dispositivo terá uma espessura inferior a 5 milímetros quando aberto, tornando-se o dispositivo iOS mais fino de sempre. Quando fechado, a espessura sobe para cerca de 9,5 milímetros, ultrapassando ligeiramente os 8,75 milímetros da gama iPhone 18 Pro.

Embora os modelos dummy mostrem uma dobradiça evidente, os rumores sugerem que a versão final apresentará uma dobra quase invisível, para uma experiência visual sem interrupções.