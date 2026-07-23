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Petição para excluir a Argentina dos Mundiais ultrapassa 23 milhões de assinaturas

· Internet 10 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Zé Fonseca A. says:
    23 de Julho de 2026 às 14:55

    1 mundial de castigo e retirarem o mundial de 2022, era o minimo

    Responder
    • Vítor M. says:
      23 de Julho de 2026 às 15:07

      Era um castigo justo, mas acho que a FIFA impludia 😉

      Responder
      • Eu says:
        23 de Julho de 2026 às 15:27

        Está petição está ao mesmo nível da outra em querem fazer novamente o jogo da final Argentina-Espanha.
        Caros, o futebol ganha-se dentro de campo e vocês tal como a senhora argentina gostam apenas de fazer barulho. Então vão impedir uma federação por causa do completamente de 2 ou 3 jogadores?? Lol, não havia mundiais então, estavam todos castigados…É óbvio que isto apenas tem um nome, muita inveja do Lionel. Paciência, não se vê no futebol mundial pés com tamanha arte e engenho…

        Responder
        • Vítor M. says:
          23 de Julho de 2026 às 16:12

          Espera, quem está a fazer barulho agora és tu,o assunto nem é o barulho, é a indignação de quem subscreveu a petição 😀 sobre o jogo, a Argentina, nesse ponto, não merecia ganhar o último da final (também não mereceu contra Egito). Além de ser favorecida (já no Mundial do Catar o foi), ainda teve um comportamento vergonhoso no último jogo. Como dizes, e bem que, é em campo, foram dominados pelos espanhóis e, nos 120 minutos, pouco ou nada fizeram. Aliás, basta ver as estatísticas do jogo, onde ganham na porrada.

          Sim, 2 ou 3 jogadores são parte de um grupo, e sim, respondem por todos. Inveja de Lionel? Temos CR7, mais humano, mais títulos, mais futebol, mais recordes em jogo, mais homem, mais clubes em que foi vitorioso e muito mais capitão. Messi só se enterrou neste mundial e saiu com a imagem queimada como nunca.

          A Argentina levou olés 😉

          Responder
    • Eu says:
      23 de Julho de 2026 às 15:29

      1 mundial de castigo era bem aplicado àquela federação cujo presidente do país, ordenou a retirada de um castigo a um jogador.

      Responder
    • Gringo Bandido says:
      23 de Julho de 2026 às 16:16

      A argentina mete muita “comida na mesa” dos que vivem do futebol, o critério principal da FIFA é o dinheiro o resto não pode comprometer isso, é tudo uma indústria de dinheiro não estão preocupados com justiça ou moral.

      Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    23 de Julho de 2026 às 15:20

    Até chegar à final a Argentina jogou à bola, na final não percebi bem o que lá foi fazer.
    A mim o que mais me chama a atenção é a quantidade de assinaturas, para preencher uma petição é necessários dar dados pessoais e por motivos parvos como este vão a correr dar os dados, depois quando é um governo, ai, ai, ai, que isto é uma ditadura.

    Responder
  3. Rafael says:
    23 de Julho de 2026 às 15:25

    Hoje é isso, amanhã um governante pede para retirar a suspensão de um jogador expulso…….

    Responder
  4. PGomes says:
    23 de Julho de 2026 às 15:57

    Tendo em conta a forma como a equipa e os fãs argentinos se portaram, seria um castigo justo.
    E também seria uma forma de dissuadir problemas semelhantes no futuro, seja com a Argentina, ou outro país.

    Responder

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