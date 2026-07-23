Petição para excluir a Argentina dos Mundiais ultrapassa 23 milhões de assinaturas
A campanha da Argentina no Mundial de 2026 ficou marcada por polémica atrás de polémica, do braço-de-ferro constante com a arbitragem à violência que rebentou na final frente à Espanha — motivo suficiente para a FIFA abrir uma investigação. O mundo parece não querer a Argentina no próximo Mundial... e já são mais de 23 milhões!
Argentina Out
A final, que ditou a Espanha como vencedora, terminou com uma participação vergonhosa da seleção da Argentina. Os jogadores sul americanos envolveram-se em agressões e confrontos após o apito final, enquanto alguns elementos da equipa recusaram assistir à cerimónia de entrega do troféu, dando mesmo as costas aos novos campeões mundiais.
This angle of the Argentina-Spain fight after the game 😳 pic.twitter.com/EQZHSwwuMU
— BrickCenter (@BrickCenter_) July 20, 2026
Esta atitude resultou numa indignação global. Uma petição online que defendia a exclusão da seleção da Argentina das futuras edições do Campeonato do Mundo tornou-se um dos maiores fenómenos da Internet, ao ultrapassar os 23 milhões de assinaturas recolhidas em cerca de uma semana.
EXPOSED: “The Moment Nicolás Tagliafico Went Down After Enzo’s Red Card. Many Viewers Didn’t See What Happened. This Was The Moment Messi Lost All The Respect We Had For Him. Argentina Is Anti-Football And a S@tanic Team. Throughout This World Cup, Argentina Has Been Playing… pic.twitter.com/hUfYEPnMoo
— Somto Okonkwo (@General_Somto) July 21, 2026
Segundo os promotores da iniciativa, participaram cidadãos de 170 países, colocando-a muito perto do recorde mundial de uma petição com mais assinaturas.
A campanha, intitulada “Argentina Out”, surgiu durante o Mundial de 2026 e acusava a FIFA e as equipas de arbitragem de alegado favorecimento à seleção argentina ao longo da competição.
Messi is so shameless, reason I will never rate him because what was that?? Asking for a red card for this ??
Glad Spain is beating the ass of Argentina #ESPARG pic.twitter.com/z0OCA5k5hy
— GUDGAALRIRI (@gudgaalriri) July 19, 2026
O texto da petição defendia que outras seleções foram prejudicadas por decisões arbitrais controversas e apelava ao afastamento da Argentina das futuras competições organizadas pela FIFA.
Ficou perto de um recorde histórico
No momento em que foi encerrada, a petição contabilizava 23.316.108 assinaturas, ficando a menos de um milhão do recorde do Guinness para uma petição com mais signatários, estabelecido em 1997 pela campanha Jubilee 2000, que reuniu mais de 24,3 milhões de assinaturas.
Apesar da enorme adesão, uma petição deste tipo não tem qualquer efeito vinculativo sobre a FIFA. A entidade máxima do futebol mundial não é obrigada a responder nem a alterar qualquer decisão com base neste tipo de iniciativas populares.
Argentina player GRABS Spain player BY THE THROAT after world cup defeat.
No wonder why Israel and the jews support them. pic.twitter.com/xJY7wXhGkK
— Parody Jeff (@Parodyjeffx) July 19, 2026
A petição já foi encerrada
O site oficial da campanha foi entretanto encerrado, mas ainda pode ser consultado através do endereço: Argentina Out.
No fecho da campanha, os organizadores afirmavam que mais de 23 milhões de pessoas, provenientes de 170 países, tinham apoiado a iniciativa, agradecendo ainda à seleção espanhola pela conquista do Mundial.
1 mundial de castigo e retirarem o mundial de 2022, era o minimo
Era um castigo justo, mas acho que a FIFA impludia 😉
Está petição está ao mesmo nível da outra em querem fazer novamente o jogo da final Argentina-Espanha.
Caros, o futebol ganha-se dentro de campo e vocês tal como a senhora argentina gostam apenas de fazer barulho. Então vão impedir uma federação por causa do completamente de 2 ou 3 jogadores?? Lol, não havia mundiais então, estavam todos castigados…É óbvio que isto apenas tem um nome, muita inveja do Lionel. Paciência, não se vê no futebol mundial pés com tamanha arte e engenho…
Espera, quem está a fazer barulho agora és tu,o assunto nem é o barulho, é a indignação de quem subscreveu a petição 😀 sobre o jogo, a Argentina, nesse ponto, não merecia ganhar o último da final (também não mereceu contra Egito). Além de ser favorecida (já no Mundial do Catar o foi), ainda teve um comportamento vergonhoso no último jogo. Como dizes, e bem que, é em campo, foram dominados pelos espanhóis e, nos 120 minutos, pouco ou nada fizeram. Aliás, basta ver as estatísticas do jogo, onde ganham na porrada.
Sim, 2 ou 3 jogadores são parte de um grupo, e sim, respondem por todos. Inveja de Lionel? Temos CR7, mais humano, mais títulos, mais futebol, mais recordes em jogo, mais homem, mais clubes em que foi vitorioso e muito mais capitão. Messi só se enterrou neste mundial e saiu com a imagem queimada como nunca.
A Argentina levou olés 😉
1 mundial de castigo era bem aplicado àquela federação cujo presidente do país, ordenou a retirada de um castigo a um jogador.
A argentina mete muita “comida na mesa” dos que vivem do futebol, o critério principal da FIFA é o dinheiro o resto não pode comprometer isso, é tudo uma indústria de dinheiro não estão preocupados com justiça ou moral.
Até chegar à final a Argentina jogou à bola, na final não percebi bem o que lá foi fazer.
A mim o que mais me chama a atenção é a quantidade de assinaturas, para preencher uma petição é necessários dar dados pessoais e por motivos parvos como este vão a correr dar os dados, depois quando é um governo, ai, ai, ai, que isto é uma ditadura.
+1
Hoje é isso, amanhã um governante pede para retirar a suspensão de um jogador expulso…….
Tendo em conta a forma como a equipa e os fãs argentinos se portaram, seria um castigo justo.
E também seria uma forma de dissuadir problemas semelhantes no futuro, seja com a Argentina, ou outro país.