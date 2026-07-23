Petição para excluir a Argentina dos Mundiais ultrapassa 23 milhões de assinaturas

A campanha da Argentina no Mundial de 2026 ficou marcada por polémica atrás de polémica, do braço-de-ferro constante com a arbitragem à violência que rebentou na final frente à Espanha — motivo suficiente para a FIFA abrir uma investigação. O mundo parece não querer a Argentina no próximo Mundial... e já são mais de 23 milhões!

Argentina Out

A final, que ditou a Espanha como vencedora, terminou com uma participação vergonhosa da seleção da Argentina. Os jogadores sul americanos envolveram-se em agressões e confrontos após o apito final, enquanto alguns elementos da equipa recusaram assistir à cerimónia de entrega do troféu, dando mesmo as costas aos novos campeões mundiais.

Esta atitude resultou numa indignação global. Uma petição online que defendia a exclusão da seleção da Argentina das futuras edições do Campeonato do Mundo tornou-se um dos maiores fenómenos da Internet, ao ultrapassar os 23 milhões de assinaturas recolhidas em cerca de uma semana.

Segundo os promotores da iniciativa, participaram cidadãos de 170 países, colocando-a muito perto do recorde mundial de uma petição com mais assinaturas.

A campanha, intitulada “Argentina Out”, surgiu durante o Mundial de 2026 e acusava a FIFA e as equipas de arbitragem de alegado favorecimento à seleção argentina ao longo da competição.

O texto da petição defendia que outras seleções foram prejudicadas por decisões arbitrais controversas e apelava ao afastamento da Argentina das futuras competições organizadas pela FIFA.

Ficou perto de um recorde histórico

No momento em que foi encerrada, a petição contabilizava 23.316.108 assinaturas, ficando a menos de um milhão do recorde do Guinness para uma petição com mais signatários, estabelecido em 1997 pela campanha Jubilee 2000, que reuniu mais de 24,3 milhões de assinaturas.

Apesar da enorme adesão, uma petição deste tipo não tem qualquer efeito vinculativo sobre a FIFA. A entidade máxima do futebol mundial não é obrigada a responder nem a alterar qualquer decisão com base neste tipo de iniciativas populares.

A petição já foi encerrada

O site oficial da campanha foi entretanto encerrado, mas ainda pode ser consultado através do endereço: Argentina Out.

No fecho da campanha, os organizadores afirmavam que mais de 23 milhões de pessoas, provenientes de 170 países, tinham apoiado a iniciativa, agradecendo ainda à seleção espanhola pela conquista do Mundial.