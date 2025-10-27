Google apaga 3 mil vídeos do YouTube usados ​​para roubar passwords e criptomoedas

A Internet é cada vez mais um local onde a segurança tem de ser garantida. Os ataques são constantes e procuram roubar dados dos utilizadores. A Google terminou uma campanha em que os criminosos usavam vídeos do YouTube para espalhar malware disfarçado de tutoriais e truques de videojogos, para infetar um grande número de utilizadores.

Google apaga 3 mil vídeos do YouTube

Os criminosos exploram todas as brechas da Internet para disseminar malware e aplicar burlas ao maior número de pessoas possível. Investigadores de segurança identificaram recentemente uma campanha focada em vídeos do YouTube que serviu de porta de entrada para infetar os computadores dos utilizadores.

No entanto, a Google removeu mais de 3.000 vídeos do YouTube contendo malware disfarçado de software livre e cheats do Roblox . Esta campanha utilizou contas comprometidas e milhares de comentários falsos para distribuir programas concebidos para roubar palavras-passe e criptomoedas aos utilizadores que descarregaram os ficheiros maliciosos.

O ataque foi distribuído através de mais de 3.000 vídeos disfarçados de tutoriais de software ou hacks de videojogos. Prometiam versões gratuitas de programas pagos e alegadas batotas para o Roblox. Na realidade, os ficheiros alojavam programas maliciosos capazes de roubar credenciais e carteiras digitais. Os investigadores descobriram que a campanha estava ativa desde 2021 e intensificou-se ao longo de 2025.

usados ​​para roubar passwords e criptomoedas

A estrutura do ataque foi coordenada entre milhares de contas comprometidas. Algumas publicaram os vídeos, outras inundaram os comentários com mensagens falsas e um terceiro grupo partilhou links e palavras-passe em publicações da comunidade. Os vídeos instruíam os utilizadores a desativar os antivírus e a descarregar ficheiros do Dropbox ou o Google Drive. Lá dentro, estava o software infetava os PCs.

Foram detetados até canais sequestrados com mais de 100.000 subscritores, bem como vídeos fraudulentos com mais de 300.000 visualizações e milhares de "gostos". Embora a maioria dos vídeos oferecesse software pirata, o principal atrativo eram os cheats para Roblox, um jogo com mais de 380 milhões de jogadores ativos por mês.

A campanha já foi removida, mas serve como um alerta de que mesmo em sites fidedignos como o YouTube, os esquemas cibernéticos bem organizados podem esconder-se por detrás de vídeos aparentemente populares.