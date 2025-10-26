E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do Samsung Galaxy XR, da chegada do novo Polestar 5 a Portugal, do Quantum Echoes da Google, e muito mais.

Em colaboração com investigadores da Universidade Toho, no Japão, os investigadores da NASA utilizaram supercomputadores para modelar e determinar por quanto tempo a vida continuará a ser possível na Terra.

Uma equipa de investigação na Austrália desenvolveu um método inovador para transformar resíduos de café em "biochar", um material que, quando adicionado ao cimento, resulta num betão até 30% mais resistente. Esta descoberta poderá ajudar a resolver dois problemas ambientais prementes: a gestão de resíduos orgânicos e a escassez de areia para construção.

Depois de obrigar os fabricantes de smartphones a utilizar a porta USB-C, a União Europeia virou a sua atenção para os carregadores que ainda não utilizam a norma mais recente. Estes também vão ter de passar a ter uma porta USB-C para carregar smartphones, tablets ou PCs.

Na IFA Berlim 2025, uma das feiras de tecnologia mais importantes do mundo, dedicada à eletrónica de consumo e à inovação digital, a Ulefone apresentou oficialmente a sua nova marca focada no setor outdoor: a RugOne.

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE), na Alfândega do Porto, foi palco da apresentação oficial do Polestar 5. Este Grand Tourer de quatro portas e elevada performance nasceu do protótipo Precept, apresentado, pela primeira vez, em 2020, como uma declaração de intenções para a visão de futuro de design, tecnologia e sustentabilidade da marca.

A Samsung apresentou, finalmente, o seu Galaxy XR, abrindo aos utilizadores novas formas de explorar, jogar e trabalhar, com interações naturais através de voz, visão e gestos.

A Kohler apresentou o Dekoda, um dispositivo inovador que transforma a sanita num centro de monitorização da saúde. Sim, a câmara inteligente analisa as fezes para detetar problemas de saúde intestinal.

A Google anunciou um novo marco na computação quântica com o desenvolvimento do Quantum Echoes, considerado o primeiro algoritmo quântico verificável e um passo decisivo rumo à chamada vantagem quântica prática. Saiba o que é.

A Apple prepara-se para dar um desses passos silenciosos, com a adoção de um novo padrão NFC que promete mudar algo que fazemos dezenas de vezes por dia, aproximar o telemóvel de um terminal.

Apesar de os ecrãs grandes estarem cada vez maiores e melhores, há uma lacuna na resolução dos ecrãs muito pequenos. Agora, este novo ecrã do tamanho aproximado de uma pupila humana pode mudar radicalmente a realidade virtual, com uma série de outras aplicações potenciais.

A fabricante chinesa, que não tem escondido as suas ambições para a Europa, apresentou um novo trunfo: o BYD Atto 2 híbrido plug-in, o SUV mais pequeno da sua gama. Com os clientes mais hesitantes do que o esperado em relação aos carros elétricos, a marca parece querer optar pela diversificação da oferta.

Depois das sapatilhas que se calçam sem as mãos ou que se apertam sozinhas, a Nike explora agora uma nova fronteira no calçado desportivo. A gigante norte-americana está a desenvolver um sistema motorizado que promete ajudar os utilizadores a caminhar e a correr mais depressa, com um conceito semelhante ao de uma bicicleta elétrica.

É mais um ícone com motor de combustão interna que desaparece. Depois de quase uma década de sucesso e de emocionar os puristas da condução, o lendário Alpine A110 prepara-se para dizer adeus. A marca francesa iniciou a produção final do modelo que simbolizou o renascimento da Alpine e que, em 2026, dará lugar à nova geração elétrica baseada na plataforma APP.