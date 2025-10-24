BYD apresenta mais um trunfo para a Europa: Atto 2 híbrido plug-in

A fabricante chinesa, que não tem escondido as suas ambições para a Europa, apresentou um novo trunfo: o BYD Atto 2 híbrido plug-in, o SUV mais pequeno da sua gama. Com os clientes mais hesitantes do que o esperado em relação aos carros elétricos, a marca parece querer optar pela diversificação da oferta.

A BYD iniciou a sua expansão europeia há três anos com uma gama 100% elétrica, confiante no interesse dos clientes europeus por modelos eletrificados.

Contudo, perante um mercado europeu mais hesitante do que o previsto relativamente aos modelos movidos a bateria, a empresa chinesa decidiu mudar de estratégia e começar a apostar, também, nos híbridos plug-in.

Segundo a Autocar, o único híbrido plug-in do seu catálogo, o Seal U DM-i, tornou-se o modelo mais vendido da marca na Europa, indicando à empresa que este poderia ser um caminho profícuo e motivando-a a expandir a sua oferta.

Atto 2 DM-i: nova proposta híbrida plug-in da BYD para os clientes europeus

Depois de propostas como o Seal 5 DM-i ou o Seal 6 DM-i, a BYD apresentou o quarto híbrido plug-in para a Europa: o novo Atto 2 DM-i.

O SUV mais pequeno da marca chinesa até agora só tinha duas versões 100% elétricas. Por isso, a chegada da variante híbrida plug-in deverá ajudá-la a impulsionar as vendas, conquistando os clientes que não querem adotar a mobilidade totalmente elétrica.

Para já, a maioria dos detalhes técnicos do novo modelo permanecem desconhecidos. Sabe-se, contudo, que a sua autonomia no modo zero emissões deverá ser de cerca de 90 km por carga.

A confirmar-se, a grande maioria dos condutores não terá de gastar gasolina nas suas viagens diárias, tendo em conta que os europeus percorrem em média pouco mais de um terço desse número.

Aliás, conforme explorámos anteriormente, embora ambicionemos autonomias de 1000 km, fazemos apenas 30 a 60 km por dia.

Com 4310 mm de comprimento, 1830 mm de largura, 1675 mm de altura e 2620 mm de distância entre eixos, o Atto 2 DM-i da BYD deverá tornar-se o híbrido plug-in mais pequeno do mercado europeu.

Disponibilidade do BYD Atto 2 elétrico, em Portugal

Em Portugal, estão disponíveis duas versões elétricas do BYD ATTO 2, com quatro opções de cor: Climbing Grey, Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

Active, com PVP a partir de 31.490 euros

A versão de entrada, o BYD ATTO 2 Active, tem uma lista de caraterísticas que o coloca acima dos seus rivais, segundo a BYD: jantes em liga leve de 17 polegadas, faróis, luzes traseiras e luzes diurnas de LED, um teto panorâmico com cortina eletricamente ajustável, controlo inteligente dos máximos, acesso NFC através de chave, cartão-chave, smartphone ou dispositivo portátil, sensores de estacionamento traseiros e câmara, um sistema de infoentretenimento com ecrã tátil rotativo de 10,1 polegadas, estofos em pele vegan e funcionalidade V2L (Vehicle-to-Load).

Boost, com PVP a partir de 32.990 euros

Por sua vez, a versão Boost está disponível com mais equipamento premium: aquecimento dos bancos dianteiros e do volante, iluminação ambiente do habitáculo, espelhos exteriores rebatíveis eletricamente, sensores de estacionamento dianteiros e uma câmara de 360 graus. Além disso, o BYD ATTO 2 Boost inclui um ecrã de infoentretenimento maior, com 12,8 polegadas, um carregador de smartphone sem fios de 15 W e um sistema áudio melhorado com oito altifalantes.

