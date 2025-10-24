Cuidado com o ChatGPT Atlas! É “um pesadelo de privacidade” e recolhe dados confidenciais

O ChatGPT Atlas, da OpenAI, já está a levantar sérias preocupações de privacidade. Está programado para reter a informação de navegação na sua memória. Em testes, um tecnólogo descobriu que a IA não filtra adequadamente quais os dados que deve ou não reter. Em vez disso, suga informações confidenciais, como dados médicos, do utilizador.

ChatGPT Atlas é 'um pesadelo de privacidade'

A OpenAI revelou o Atlas, o browser desenvolvido em torno do ChatGPT. Equipado com IA, rapidamente levantou preocupações com a privacidade. Armazena detalhes úteis de navegação para ajudar a encontrar páginas ou automatizar tarefas. Cria uma memória pessoal sobre o utilizador, registando uma enorme quantidade de dados, como sites visitados, elementos de conteúdo e comportamento do utilizador. Estas informações acabam por ser armazenadas pela OpenAI.

Embora a OpenAI afirme não armazenar informações confidenciais, como palavras-passe ou dados bancários, os testes demonstraram que o browser armazena pesquisas médicas ou pessoais. Lena Cohen, tecnóloga da Electronic Frontier Foundation, realizou vários testes e descobriu que o Altas armazenava informação sobre sites relacionados com a saúde íntima.

Durante o anúncio, a OpenAI prometeu que este tipo de informação nunca seria armazenada na memória do Atlas. A descoberta de Cohen prova que o sistema não filtra adequadamente os dados sensíveis sobre os utilizadores. Como resultado, é possível que dados altamente confidenciais sobre a conta acabem por ser recolhidos pela OpenAI.

OpenAI recolhe dados confidenciais às escondidas

A OpenAI esclarece que o utilizador decide o que é armazenado e pode rever e eliminar o que é gravado. Ciente dos receios em torno da IA, a startup afirma que a navegação pelo conteúdo não é utilizada para melhorar ou treinar os modelos ChatGPT. Assim sendo, é possível gerir o que o Atlas memoriza. No entanto, o sistema implementado pela OpenAI está longe de ser simples.

Os utilizadores também podem eliminar todas as memórias do Atlas sobre um website, limpando o histórico de navegação. Também podem aceder à memória nas suas configurações. Aí, encontrarão todos os dados armazenados pelo Atlas. A memória está a ser implementada gradualmente. Ainda não está disponível para todos os utilizadores.

Lena Cohen salienta que os dados recolhidos pelo Atlas são distintos das informações recolhidas pelo ChatGPT. A investigadora considera excessivamente complexa a abordagem da OpenAI em relação à privacidade e aos dados. Para a tecnóloga, muitos utilizadores da internet não conseguem configurar adequadamente os recursos relacionados com a memória para proteger a sua privacidade.