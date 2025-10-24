Modelos de segurança: CIA, AAA, Zero Trust e SASE

Os modelos de segurança fornecem uma estrutura conceptual que orienta a implementação de políticas, mecanismos e boas práticas destinadas a proteger a informação contra acessos não autorizados, alterações indevidas ou interrupções de serviço. Conheça os principais modelos.

Entre os modelos de segurança mais reconhecidos e aplicados destacam-se o modelo CIA, que define os princípios da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade, o modelo AAA, que estabelece os processos de Autenticação, Autorização e Auditoria/Contabilização, e o modelo Zero Trust, uma abordagem moderna baseada no princípio de “nunca confiar, verificar sempre”.

Estes modelos, embora distintos, complementam-se na construção de uma estratégia de defesa robusta, garantindo que os ativos de informação são protegidos de forma eficaz e contínua.

Modelo CIA: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade

O modelo CIA é o pilar básico da segurança da informação. Cada componente representa um objetivo essencial para proteger dados e sistemas:

Confidencialidade Garante que apenas pessoas autorizadas podem aceder à informação. Exemplo: utilização de palavras-passe, encriptação ou controlo de acessos.

Integridade Assegura que os dados não são alterados indevidamente — mantêm-se completos e fiéis à sua origem. Exemplo: uso de assinaturas digitais, checksums, controlos de versão.

Disponibilidade Garante que os sistemas e dados estão acessíveis quando necessário pelos utilizadores autorizados. Exemplo: redundância, backups, proteção contra DoS/DDoS.



Modelo AAA – Autenticação, Autorização e Auditoria

O modelo AAA é essencial para gestão de acessos e controlo de utilizadores em redes e sistemas.

Autenticação Confirma quem é o utilizador. Exemplo: login com username e palavra-passe, autenticação multifator (MFA).

Autorização Define o que o utilizador pode fazer após ser autenticado. Exemplo: um utilizador pode ler um ficheiro, mas não alterá-lo.

Auditoria Regista todas as ações executadas, permitindo rastrear atividades e detetar anomalias. Exemplo: logs de acessos, monitorização de sistemas.



Modelo Zero Trust – “Confiança Zero”

O modelo Zero Trust (ou modelo de confiança zero) é uma abordagem moderna à cibersegurança que parte do princípio de que nenhum utilizador ou dispositivo deve ser automaticamente confiável, mesmo dentro da rede.

Princípios principais:

“Nunca confiar, verificar sempre” Cada acesso deve ser validado continuamente.

Autenticação e autorização contínuas Mesmo utilizadores internos são verificados regularmente.

Segmentação da rede e princípio do menor privilégio Os utilizadores só têm acesso ao que é estritamente necessário.



SASE (Secure Access Service Edge)

O SASE (Secure Access Service Edge) combina serviços de rede (WAN) com serviços de segurança num único modelo baseado na nuvem. Em vez de a segurança estar concentrada no datacenter, passa a estar distribuída pela internet, próxima do utilizador.

Principais componentes:

SD-WAN otimiza e gere ligações entre locais e aplicações.

CASB (Cloud Access Security Broker) controla o uso de aplicações na nuvem.

(Cloud Access Security Broker) SWG (Secure Web Gateway) protege contra ameaças na web.

ZTNA (Zero Trust Network Access) aplica o princípio do “nunca confiar, sempre verificar”.

FWaaS (Firewall as a Service) firewall na nuvem.



Os modelos de segurança são essenciais para proteger a informação e os sistemas. O CIA define os princípios básicos, o AAA assegura o controlo de acessos e o Zero Trust reforça a verificação contínua. Já o SASE leva os serviços de proteção para a cloud. Se implementados juntos, estes garantem uma defesa sólida e eficaz contra as ameaças digitais.