Falha informática permitiu reservar hotéis de luxo por apenas 0,01€

Uma falha num sistema de pagamentos online permitiu que um jovem reservasse estadias em hotéis de luxo pagando apenas um cêntimo por noite.

O caso ocorreu em Espanha, há já alguns dias, e acabou por levar à detenção do suspeito, depois de vários estabelecimentos terem identificado irregularidades nas reservas.

Como funcionava o esquema dos hotéis?

De acordo com as autoridades, o jovem terá explorado uma vulnerabilidade no processo de validação de pagamentos associado a uma plataforma de reservas de alojamento. Durante o processo de pagamento, os dados da transação eram manipulados de forma a que o sistema registasse a reserva como totalmente paga.

Na prática, o hotel recebia a confirmação de pagamento, mas o valor realmente transferido era de apenas 0,01€. Só mais tarde, quando os valores eram processados pela plataforma, é que a discrepância era detetada.

Quartos que custavam até 1000€ por noite... a 0,01€

Com este método, o suspeito conseguiu reservar quartos de hotéis de luxo que podiam custar até cerca de 1000 euros por noite. Além das estadias, terá também utilizado serviços adicionais dos hotéis, como o minibar e outros extras, aumentando o prejuízo para as empresas envolvidas.

As autoridades estimam que o esquema tenha provocado perdas superiores a 20 mil euros.

O suspeito acabou por ser detido pela polícia espanhola num hotel de luxo em Madrid, onde estava novamente hospedado após ter feito várias reservas utilizando o mesmo método. A investigação começou depois de uma agência de viagens e a plataforma de reservas terem detetado transações suspeitas.

Este caso volta a evidenciar os riscos associados a falhas em sistemas digitais de pagamento e reservas. Uma pequena vulnerabilidade pode ser suficiente para permitir fraudes que passam despercebidas durante algum tempo, sobretudo quando os sistemas confirmam automaticamente transações aparentemente válidas.

Para as empresas do setor do turismo e do comércio eletrónico, situações como esta reforçam a importância de auditorias de segurança, validação robusta de pagamentos e monitorização contínua das transações.