“Ritmo de inovação na China é impressionante”, admite Porsche

Imagem: Porsche

Autor: Ana Sofia Neto

  1. contraditorio says:
    12 de Dezembro de 2025 às 12:54

    Goste-se ou não….os futuros donos do Planeta…

    • Joao Ptt says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:51

      Isso gostavam eles, e vão tentar, e talvez até ter um sucesso temporário, antes de serem dizimados da face da Terra.

      • Gringo Bandido says:
        12 de Dezembro de 2025 às 14:23

        A tua mãe sabe que andas na internet a promover o genocídio de milhões de pessoas?

      • Night ninja says:
        12 de Dezembro de 2025 às 15:44

        Joao Ptt, dizer que milhões devem ser dizimados é do mais grave que se pode ouvir. Mas o mais curioso é que você usa gadgets cheios de tecnologia chinesa todos os dias (PC, telemóvel ou tablet) — inclusive Apple, que depende muito da China. Já parou para pensar se os chineses fizeram algo pessoal a si ou à sua família para justificar tanto ódio? Porque, do contrário, esse discurso só mostra ignorância e preconceito puro.

        • Mr. Y says:
          12 de Dezembro de 2025 às 19:03

          É só burrice mesmo

        • Zé Fonseca A. says:
          12 de Dezembro de 2025 às 19:35

          Tecnologia chinesa.. lol.. essa é boa

          • Night ninja says:
            13 de Dezembro de 2025 às 10:14

            Zé Fonseca A., dizer ‘tecnologia chinesa… lol’ é fechar os olhos ao que está a acontecer. Nos céus da Caxemira, os J‑10C paquistaneses equipados com mísseis PL‑15 conseguiram abater caças indianos, dos quais 3 Rafale, 1 SU 30 e 1 MIG 29, segundo várias fontes militares, num dos maiores combates aéreos recentes – a Índia nem sequer reivindicou ter derrubado caças paquistaneses em troca.​
            Em inteligência artificial, o DeepSeek mostrou desempenho ao nível, e em certos testes acima, de modelos ocidentais de topo, com grande eficiência de custo, o que não é exatamente ‘brincar’ com tecnologia.​
            No mundo civil, marcas como BYD, NIO e Xiaomi SU7 estão a pressionar a própria Porsche na China, ao ponto de a marca admitir que o ritmo de inovação chinês é ‘impressionante’ e rever a sua estratégia. Some‑se a isso Huawei no 5G, DJI em drones e CATL em baterias, todas líderes globais.​
            No mundo dos telemóveis, a piada da “tecnologia chinesa” ainda faz menos sentido. Marcas como Huawei, Xiaomi e OPPO foram das primeiras a popularizar carregamentos ultra‑rápidos (mais de 100 W), câmaras em parceria com gigantes da ótica (como Leica nos topos de gama da Xiaomi) e sensores de 1 polegada que rivalizam com câmaras dedicadas. Muitos dos smartphones dobráveis mais avançados, com baterias grandes em corpos finos e forte integração com IA e 5G, vêm precisamente destes fabricantes. Há várias infografias de quota de mercado que mostram estas marcas entre as líderes globais e em vários países europeus, o que diz tudo sobre o peso real da tal “tecnologia chinesa” que alguns ainda tentam ridicularizar.
            Se isto é ‘lol’, então o que é que conta como tecnologia séria?
            https://noticias.r7.com/internacional/como-e-o-j-10c-caca-chines-que-derrubou-aeronaves-ocidentais-no-conflito-da-caxemira-13052025/
            https://aepet.org.br/artigo/guerra-india-paquistao-ganhadores-e-perdedores/
            https://pplware.sapo.pt/motores/ritmo-de-inovacao-na-china-e-impressionante-admite-porsche/

      • Nuno V says:
        12 de Dezembro de 2025 às 20:23

        O que já foi dizimado foi o teu cérebro. É a única explicação para um comentário tão idiota.

  2. Joao Ptt says:
    12 de Dezembro de 2025 às 13:50

    Fotocopiam o aspecto e metem piores componentes para vender um pouco mais barato, e grande sucesso de vendas.

