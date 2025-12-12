“Ritmo de inovação na China é impressionante”, admite Porsche
Dando voz àquilo que o mercado e os clientes têm acompanhado, à medida que são lançadas novidades cada vez mais competentes, fazendo os rivais ocidentais temerem pela sua quota, o responsável da Porsche na China admitiu que o ritmo de inovação do país asiático é "impressionante".
Embora a Porsche esteja a implementar uma nova estratégia para recuperar terreno na China, à semelhança de outras fabricantes de automóveis ocidentais, que se têm queixado da queda das vendas no país asiático, é difícil que consiga recuperar os seus volumes anteriores.
Afinal, depois de, em 2024, as vendas da Porsche terem caído 28%, na China, a tendência manteve-se este ano, pois durante os primeiros três trimestres as entregas reduziram mais 26%.
Segundo Alexander Pollich, responsável máximo da empresa na China, durante uma entrevista, o ritmo de inovação na China é "impressionante".
De facto, a marca está a enfrentar uma onda de novos rivais liderados pela Xiaomi, cujo SU7 foi descrito por alguns como um Porsche Taycan ao preço de um Tesla Model 3, conforme citado.
O ritmo de inovação na China é impressionante, assim como a variedade de produtos disponíveis, e os preços e estratégias de marketing parecem mudar diariamente. De repente, deparamo-nos com uma multidão de participantes no mercado. E, para ser sincero, os carros satisfazem os gostos dos clientes. Mas estamos à altura deste desafio.
Disse Alexander Pollich, partilhando que acredita que a Porsche pode recuperar a preferência dos clientes chineses.
Porsche está a flexibilizar a estratégia
Apesar do foco que já assumiu nos modelos eletrificados, a Porsche decidiu flexibilizar a sua estratégia, mantendo a sua presença em várias frentes automóveis.
Conforme informámos, recentemente, Michael Steiner, diretor de desenvolvimento da Porsche, confirmou uma mudança de estratégia da fabricante.
Considerando o comportamento do mercado, a Porsche apostará nos motores de combustão interna e prolongará a vida útil da sua gama híbrida plug-in por mais tempo do que o inicialmente previsto.
Segundo Steiner, "não é que tenhamos de reestruturar completamente a nossa estratégia; nem todos os mercados do mundo estão igualmente preparados para os sistemas de propulsão elétricos".
Leia também:
Imagem: Porsche
Neste artigo: China, Indústria Automóvel, Inovação, Porsche
Goste-se ou não….os futuros donos do Planeta…
Isso gostavam eles, e vão tentar, e talvez até ter um sucesso temporário, antes de serem dizimados da face da Terra.
A tua mãe sabe que andas na internet a promover o genocídio de milhões de pessoas?
Provavelmente ele estará a falar da raça humana
Joao Ptt, dizer que milhões devem ser dizimados é do mais grave que se pode ouvir. Mas o mais curioso é que você usa gadgets cheios de tecnologia chinesa todos os dias (PC, telemóvel ou tablet) — inclusive Apple, que depende muito da China. Já parou para pensar se os chineses fizeram algo pessoal a si ou à sua família para justificar tanto ódio? Porque, do contrário, esse discurso só mostra ignorância e preconceito puro.
É só burrice mesmo
Tecnologia chinesa.. lol.. essa é boa
Zé Fonseca A., dizer ‘tecnologia chinesa… lol’ é fechar os olhos ao que está a acontecer. Nos céus da Caxemira, os J‑10C paquistaneses equipados com mísseis PL‑15 conseguiram abater caças indianos, dos quais 3 Rafale, 1 SU 30 e 1 MIG 29, segundo várias fontes militares, num dos maiores combates aéreos recentes – a Índia nem sequer reivindicou ter derrubado caças paquistaneses em troca.
Em inteligência artificial, o DeepSeek mostrou desempenho ao nível, e em certos testes acima, de modelos ocidentais de topo, com grande eficiência de custo, o que não é exatamente ‘brincar’ com tecnologia.
No mundo civil, marcas como BYD, NIO e Xiaomi SU7 estão a pressionar a própria Porsche na China, ao ponto de a marca admitir que o ritmo de inovação chinês é ‘impressionante’ e rever a sua estratégia. Some‑se a isso Huawei no 5G, DJI em drones e CATL em baterias, todas líderes globais.
No mundo dos telemóveis, a piada da “tecnologia chinesa” ainda faz menos sentido. Marcas como Huawei, Xiaomi e OPPO foram das primeiras a popularizar carregamentos ultra‑rápidos (mais de 100 W), câmaras em parceria com gigantes da ótica (como Leica nos topos de gama da Xiaomi) e sensores de 1 polegada que rivalizam com câmaras dedicadas. Muitos dos smartphones dobráveis mais avançados, com baterias grandes em corpos finos e forte integração com IA e 5G, vêm precisamente destes fabricantes. Há várias infografias de quota de mercado que mostram estas marcas entre as líderes globais e em vários países europeus, o que diz tudo sobre o peso real da tal “tecnologia chinesa” que alguns ainda tentam ridicularizar.
Se isto é ‘lol’, então o que é que conta como tecnologia séria?
https://noticias.r7.com/internacional/como-e-o-j-10c-caca-chines-que-derrubou-aeronaves-ocidentais-no-conflito-da-caxemira-13052025/
https://aepet.org.br/artigo/guerra-india-paquistao-ganhadores-e-perdedores/
https://pplware.sapo.pt/motores/ritmo-de-inovacao-na-china-e-impressionante-admite-porsche/
O que já foi dizimado foi o teu cérebro. É a única explicação para um comentário tão idiota.
Fotocopiam o aspecto e metem piores componentes para vender um pouco mais barato, e grande sucesso de vendas.
Claro que o João sabe mais que os vários representantes de marcas como a Porsche, Ford, Stellantis,… Até gostava de ver o teu currículo para me assustar.
Até te enganas a ti próprio ,,,valha-me a Santa,,,