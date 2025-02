BYD ATTO 2 apresentado em Portugal: tudo o que precisa de saber sobre este SUV compacto

Depois de apresentar o seu SUV mais acessível de sempre, na Europa, a BYD trouxe o ATTO 2 para Portugal, num evento ao qual o Pplware não faltou. Este elétrico compacto assegura grande agilidade e está equipado com a icónica Blade Battery, assinada pela fabricante chinesa.

Respondendo à necessidade dos condutores europeus, que circulam por ruas urbanas, o novo ATTO 2 foi desenhado a pensar naqueles que pretendem a altura de condução elevada de um SUV, mas num modelo acessível e adaptado às cidades.

O BYD ATTO 2 reúne todos os pontos fortes da BYD em termos de baterias, motores elétricos e construção Cell-to-Body e combina-os num modelo compacto que possui todas as tecnologias que as pessoas desejam num SUV urbano.

Disse Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, acrescentando que a carroçaria SUV no segmento B é "incrivelmente importante" na Europa.

Combinando dimensões compactas e grande agilidade, a icónica BYD Blade Battery e construção Cell-to-Body, tecnologia de ponta no habitáculo e generosos níveis de equipamento de série, o BYD ATTO 2 pode ser o SUV elétrico urbano ideal para aqueles que não querem comprometer o conforto nem as caraterísticas de um "carro grande".

Design sofisticado

De dimensões compactas, o ATTO 2 mede 4310 mm de comprimento, 1830 mm de largura e 1675 mm de altura, além de assegurar uma distância entre eixos relativamente longa de 2620 mm, permitindo espaço generoso no habitáculo.

A frente do veículo apresenta faróis full-LED integrados e luzes diurnas finas, que funcionam com o acabamento brilhante da grelha frontal para dar ao BYD ATTO 2 uma forte presença visual.

O para-choques dianteiro tem ângulos acentuados para um aspeto dinâmico, juntamente com destaques brilhantes a baixa altitude e cortinas de ar verticais que aumentam a eficiência nas extremidades exteriores.

As laterais do BYD ATTO 2 têm um revestimento inferior, interrompido por realces, para acentuar a altura do automóvel, mantendo um aspeto de agilidade, e uma linha de tejadilho "flutuante", pontuada por um elemento distinto na cor da carroçaria que se encontra com o vidro no pilar C.

Na traseira, um spoiler de tejadilho distinto situa-se acima de uma barra de luz a toda a largura. Um para-choques traseiro convexo e outros destaques brilhantes no revestimento inferior completam o visual desportivo do ATTO 2.

O habitáculo é elegante e fácil de utilizar

O design do habitáculo acompanha as linhas do design exterior, que resultam num painel de instrumentos clean. Além do toque premium, o ATTO 2 é visualmente confortável, pelas superfícies almofadadas.

Em todas as versões do BYD ATTO 2, os bancos dianteiros são ajustáveis eletricamente.

Para maior personalização, o condutor tem à disposição quatro modos de condução:

Eco, focado na eficiência; Normal, para condução diária; Sport, concentrado na resposta do acelerador; Snow, projetado para garantir segurança em baixa aderência.

O ambiente do habitáculo é reforçado por um teto panorâmico em vidro, que permite uma generosa quantidade de luz natural para todos os ocupantes.

Além disso, concebida a pensar nos veículos elétricos, a e-Platform 3.0 da BYD permite ao habitáculo traseiro, ter um piso completamente plano, tornando-o confortável para uma utilização familiar, com espaço generoso.

Todas as versões do BYD ATTO 2 apresentam um painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, sendo que a versão Active possui um ecrã de infoentretenimento de 10,1 polegadas e a versão Boost um ecrã de 12,8 polegadas. O sohware de bordo da BYD permite receber atualizações Over The Air.

O sistema inclui conetividade sem fios para Android Auto e Apple CarPlay, e possui um sofisticado sistema de controlo por voz.

Além do compartimento dos passageiros, a bagageira do BYD ATTO 2 assegura 400 litros, sendo possível aumentar esta capacidade para 1340 litros, rebatendo o banco traseiro.

O automóvel inclui airbags para o condutor e passageiro dianteiro, airbags laterais dianteiros e airbags de cortina laterais a todo o comprimento.

Trunfos assinados pela BYD: Blade Battery e estrutura Cell-to-Body

A e-Platform 3.0 da BYD permitiu que os engenheiros desenvolvessem para o novo BYD ATTO 2 a configuração dinâmica ideal para a utilização urbana, ao mesmo tempo que permite o suporte de uma estrutura flexível que oferece espaço para cinco passageiros e bagagem.

Todas as versões do BYD ATTO 2 são equipadas de série com jantes em liga leve de 17 polegadas e utilizam uma combinação de travões de disco ventilados à frente e travões de disco sólidos atrás.

Blade Battery da BYD

O novo BYD ATTO 2 aproveita o potencial da e-Platform 3.0, estando equipado com a Blade Battery, com uma capacidade de 45,12 kWh.

A BYD Blade Battery foi concebida para proporcionar segurança, durabilidade e desempenho líderes na sua classe. A tecnologia é eficiente em termos de espaço, com as células instaladas diretamente, em vez de serem colocadas em vários módulos.

Esta forma de construção permite que mais células sejam comprimidas na mesma área.

Mais do que isso, a Blade Battery da BYD utiliza fosfato de ferro-lítio (LFP) como material catódico. O LFP tem níveis mais elevados de segurança e durabilidade, em comparação com as baterias de iões de lítio convencionais, sendo 100% isento de cobalto.

As baterias LFP são, também, mais resistentes a temperaturas extremas, menos sensíveis a flutuações de temperatura e podem suportar mais ciclos de carga e descarga sem praticamente nenhuma perda de capacidade, o que as torna particularmente duradouras.

A construção da Blade Battery tem um nível de segurança excecional, segundo a BYD, uma vez que excede os requisitos do exigente Teste de Penetração de Pregos - um método rigoroso de avaliação da fuga térmica da bateria, que simula as consequências de um acidente rodoviário grave.

Estrutura Cell-to-Body

Pela primeira vez num modelo compacto da BYD, o ATTO 2 utiliza a construção Cell-to-Body. Esta abordagem integra completamente a bateria no chassis do veículo, com a cobertura superior da bateria a atuar como piso do compartimento dos passageiros.

Esta disposição, que é exclusiva da BYD e a primeira no segmento dos SUV compactos, proporciona maior proteção e níveis excecionais de rigidez da carroçaria.

Autonomia e comportamento elétrico do ATTO 2

O novo BYD ATTO 2 possui um motor no eixo dianteiro que produz 130 kW e 290 nm de binário, o suficiente para uma aceleração de 0-100 km/h de apenas 7,9 segundos e uma velocidade máxima de 160 km/h.

A BYD Blade Battery de 45,12 kWh proporciona uma autonomia combinada WLTP de 312 km e 463 km em ciclo urbano.

O BYD ATTO 2 dispõe de um sistema de carregamento de 65 kW DC que permite carregar a bateria de 10% a 80% em 37 minutos, e de 30% a 80% da capacidade em 28 minutos.

Com uma potência de carregamento máxima (AC) de 11 kW, o BYD ATTO 2 consegue carregar completamente a bateria em cinco horas e meia.

Equipado de série com o Vehicle-to-Load (V2L), que funciona até 3,3 kW, o ATTO 2 pode tornar-se num gerador de energia que permite alimentar uma variedade de dispositivos, através de uma tomada externa adicional.

Gama completa de sistemas de Assistência ao Condutor Detetor de Fadiga do Condutor (DMS);

Cruise Control Adaptativo e Inteligente (ACC/ICC);

Controlo Inteligente do Limite de Velocidade;

Assistente de Manutenção na Faixa;

Assistência à Mudança de Faixa (LDA);

Deteção de Ângulo Morto (BSD);

Aviso de Abertura de Porta (DOW);

Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR);

Travagem Automática de Emergência (AEB);

Controlo de Tração;

Controlo de Descida;

Aviso de Colisão Frontal e Traseira (FCW, RCW);

Alerta de Trânsito Cruzado Traseiro (RCTA);

Travagem de Trânsito Cruzado Traseiro (RTCB).

Preço e disponibilidade

O BYD ATTO 2 está disponível com quatro opções de cor, Climbing Grey, Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

Em Portugal, o lançamento do novo BYD ATTO 2 está previsto para o final do mês, em duas versões:

Active, com PVP a partir de 31.490 euros

A versão de entrada, o BYD ATTO 2 Active, tem uma lista de caraterísticas que o coloca acima dos seus rivais, segundo a BYD: jantes em liga leve de 17 polegadas, faróis, luzes traseiras e luzes diurnas de LED, um teto panorâmico com cortina eletricamente ajustável, controlo inteligente dos máximos, acesso NFC através de chave, cartão-chave, smartphone ou dispositivo portátil, sensores de estacionamento traseiros e câmara, um sistema de infoentretenimento com ecrã tátil rotativo de 10,1 polegadas, estofos em pele vegan e funcionalidade V2L (Vehicle-to-Load).

Boost, com PVP a partir de 32.990 euros

Por sua vez, a versão Boost está disponível com mais equipamento premium: aquecimento dos bancos dianteiros e do volante, iluminação ambiente do habitáculo, espelhos exteriores rebatíveis eletricamente, sensores de estacionamento dianteiros e uma câmara de 360 graus. Além disso, o BYD ATTO 2 Boost inclui um ecrã de infoentretenimento maior, com 12,8 polegadas, um carregador de smartphone sem fios de 15 W e um sistema áudio melhorado com oito altifalantes.