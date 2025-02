BYD apresenta o seu SUV mais acessível de sempre na Europa. Conheça o compacto ATTO 2

Concebido para ser o seu SUV 100% elétrico mais acessível na Europa, o BYD ATTO 2 já estacionou no continente e promete reunir olhares na estrada, enquanto entrega eficiência e desempenho. Conheça este compacto da marca que tem revolucionado o mercado global.

A BYD apresenta o novo ATTO 2, que combina dimensões compactas e grande agilidade, a BYD Blade Battery e construção Cell-to-Body, tecnologia de ponta no habitáculo e generosos níveis de equipamento de série.

Segundo a marca chinesa, o novo BYD ATTO 2 foi concebido a pensar nos consumidores que pretendem a altura de condução elevada de um SUV, ao mesmo tempo que procuram um modelo com amplo espaço a bordo, acessível e adaptado às ruas urbanas e aos locais de estacionamento citadinos.

BYD ATTO 2 chegou à Europa

O interior do novo BYD ATTO 2 combina elegância e tecnologia, num espaço generoso.

Com uma classificação máxima de cinco estrelas do Green NCAP no seu currículo, o novo BYD ATTO 2 possui um motor no eixo dianteiro que produz 130 kW e 290 nm de binário, o suficiente para uma aceleração de 0-100 km/h de apenas 7,9 segundos e uma velocidade máxima de 160 km/h.

A icónica BYD Blade Battery de 45,12 kWh proporciona uma autonomia combinada WLTP de 312 km e 463 km em ciclo urbano.

Apesar de ser o SUV mais compacto da BYD na Europa, o BYD ATTO 2 chega repleto de equipamento de série, incluindo caraterísticas normalmente associadas a veículos maiores.

De ressalvar que ambas as versões do modelo têm as mesmas especificações a nível de baterias e motor, variando apenas no nível de equipamento.

#1 - ATTO 2 Active

Esta versão é a de entrada e tem uma lista de equipamento que coloca o ATTO 2 acima dos seus rivais, segundo a marca:

Jantes em liga leve de 17 polegadas;

Faróis, luzes traseiras e luzes diurnas de LED;

Teto panorâmico com cortina eletricamente ajustável;

Controlo inteligente dos máximos;

Acesso NFC através de chave, cartão-chave, smartphone ou dispositivo portátil;

Sensores de estacionamento traseiros e câmara;

Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil rotativo de 10,1 polegadas;

Estofos em pele vegan e funcionalidade V2L (Vehicle-to-Load).

#2 - ATTO 2 Boost

Esta versão é equipada com mais equipamento premium:

Aquecimento dos bancos dianteiros e do volante;

Iluminação ambiente do habitáculo;

Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente;

Sensores de estacionamento dianteiros;

Câmara de 360 graus;

Ecrã de infoentretenimento maior, com 12,8 polegadas;

Carregador de smartphone sem fios de 15 W;

Sistema áudio melhorado com oito altifalantes.

A par disto, o software de bordo da BYD permite receber atualizações Over The Air (OTA) e o sistema "Olá BYD", em português, permite o acesso a várias funções apenas por comandos de voz.

O sistema inclui conetividade sem fios para Android Auto e Apple CarPlay, portas USB Tipo-C e Tipo-A, na dianteira, e mais duas tomadas USB na traseira.

Além do compartimento dos passageiros, a bagageira do BYD ATTO 2 mede 400 litros e pode ver a capacidade aumentar até 1340 litros, ao rebater o banco traseiro.

ATTO 2 é o primeiro compacto da BYD a utilizar a construção Cell-to-Body

O novo BYD ATTO 2 recorre à e-Platform 3.0 "que está no coração de todos os veículos puramente elétricos da marca" e surge equipado com a BYD Blade Battery que utiliza fosfato de ferro-lítiro (LFP).

Pela primeira vez num modelo compacto da BYD, o ATTO 2 utiliza a construção Cell-to-Body (CTB). Este processo integra a bateria completamente no chassis do veículo, com a cobertura superior da bateria a atuar como piso do compartimento dos passageiros.

A disposição CTB, que é exclusiva da BYD e a primeira no segmento dos SUV compactos, proporciona maior proteção e níveis excecionais de rigidez da carroçaria.

SUV 100% elétrico carrega de 10% a 80% em 37 minutos

O BYD ATTO 2 dispõe de um sistema de carregamento de 65 kW DC que permite carregar a bateria de 10% a 80% em 37 minutos, e de 30% a 80% da capacidade em 28 minutos, segundo anunciado pela marca.

Com uma potência de carregamento máxima (AC) de 11kW, o BYD ATTO 2 consegue carregar completamente a bateria em cinco horas e meia.

O BYD ATTO 2 destaca-se entre os SUV compactos por oferecer uma bomba de calor de série. Esta caraterística ajuda a maximizar a eficiência e a autonomia em condições extremas, particularmente em tempo frio.

Escreveu a marca, num comunicado de imprensa, anunciando que o lançamento do BYD ATTO 2, em Portugal, está previsto para o final do mês de fevereiro, com quatro opções de cor:

Climbing Grey;

Hiking Green;

Skiing White;

Cosmos Black.

O SUV mais acessível de sempre da BYD será lançado com uma campanha exclusiva a partir de 29.990 €, com recurso a condições especiais de financiamento.

