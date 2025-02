Com o fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 a chegar, a empresa parece apostar agora tudo no Windows 11. Os últimos passos que deu vão nesse sentido e querem separar as águas. Acabou com o suporte para os PCs não suportados e quer agora dar conta disso. A mais recente posição, revela que a Microsoft não quer mesmo o Windows 11 instalado em PCs não suportados.

Windows 11 fora dos PCs não suportados

A Microsoft atualizou discretamente a sua documentação de suporte para remover o código do Registo do Windows que permitia a instalação do Windows 11 em PCs com Windows 10 não suportados. Numa declaração ao Windows Latest, a Microsoft esclareceu que os requisitos do sistema não foram alterados, mas deve voltar ao Windows 10 se tiver um PC sem suporte.

O Windows 11 tem requisitos de hardware mais rigorosos do que o Windows 10, pelo que não é recomendado atualizar a maioria do hardware mais antigo, incluindo dispositivos “concebidos para o Windows 10”. Para instalar esta versão, um PC precisa de ter 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e DirectX 12 para gráficos, mas a principal alteração é a exigência de TPM 2.0 (chip de segurança) e UEFI com SecureBoot.

Desde o anúncio da nova versão que a Microsoft recomenda que os utilizadores não utilizem PCs sem suporte. Ao mesmo tempo, o documento de suporte da Microsoft sempre ofereceu uma secção de instruções com passos para instalar o Windows 11 em PCs não suportados.

Microsoft mudou documentação que tinha

Estava tudo bem até à última semana de janeiro de 2025, quando a Microsoft atualizou silenciosamente o documento de suporte para remover o guia. Não quer justificar a sua decisão, mas a empresa ofereceu algumas explicações. Numa declaração, um porta-voz da Microsoft confirmou que os requisitos do Windows 11 continuam alterados e o bypass ainda funciona, mas a empresa já não o recomendará.

“No momento da publicação e ainda hoje, a intenção por detrás desta página de suporte é detalhar formas de instalar o Windows 11 em dispositivos que cumpram os requisitos de sistema”. A Microsoft adicionou ainda que quem usar este sistema num PC sem suporte que não cumpre os requisitos deve voltar imediatamente ao Windows 10, sem adicionar nenhuma informação adicional.

A quem instalou o Windows 11 num dispositivo que não cumpre os requisitos de sistema, a Microsoft recomenda que reverta para o Windows 10 imediatamente. Os requisitos mínimos de sistema do Windows 11 permanecem inalterados e podem ser encontrados no artigo nos sites da Microsoft.