Microsoft revelou a sua visão do Windows para 2030 e promete muito

A Microsoft partilhou uma visão radical para o futuro do Windows. Estabeleceu a meta de 2030 expressou as suas ideias. Este vídeo tem o título “Windows 2030 Vision”. Segundo o que foi partilhado, o Windows vai transformar-se numa experiência totalmente centrada na IA nos próximos cinco anos.

Microsoft revelou visão pars o futuro

Nesta transformação revelada, o rato e o teclado estão a ser deixados para trás como ferramentas históricas. A empresa prevê que as crianças nascidas em 2030 verão esta ferramenta de dupla entrada tão estranha como os jovens de hoje veem o sistema operativo DOS.

Falando no vídeo, o vice-presidente corporativo da Microsoft, David Weston, afirmou que o sistema operativo deixará de ser uma plataforma baseada apenas em comandos. Evoluirá para uma plataforma multimodal, ativada por voz, capaz de interagir com o utilizador, com capacidade de perceção visual e de tomada de decisões.

De acordo com Weston, o Windows 2030 compreenderá o que os utilizadores dizem, verá o que vêem e executará tarefas complexas apenas com comandos de voz. Afirmou ainda que a IA se tornará central não só para os utilizadores individuais, mas também para as estruturas empresariais. Afirmou que, dentro de cinco anos, algumas empresas poderão empregar a IA como especialistas em cibersegurança.

Windows em 2030 promete muito com IA

Estes colaboradores artificiais poderão participar nas reuniões do Microsoft Teams com equipas reais e participar diretamente nos processos de tomada de decisão. A Microsoft define esta nova era como “interação multimodal”. Refere-se à combinação de diferentes modos de interação, como comandos de voz, reconhecimento de imagem e compreensão contextual.

O vídeo visionário é também um reflexo dos investimentos significativos que a Microsoft tem feito. A empresa aprofunda o seu foco na IA não só com o seu investimento na OpenAI, mas também com a sua parceria com a Inflection AI e a sua infraestrutura de data center. O processo, que começou com a integração do Copilot no Office, Edge, Teams e muitas outras plataformas, representa as primeiras fases desta transformação a longo prazo.

Uma versão do Windows em que o rato e o teclado já não são necessários e a interação física com o ecrã é substituída pela fala natural representa uma mudança radical tendo em conta os hábitos dos utilizadores atuais. No entanto, esta visão partilhada pela Microsoft demonstra claramente o compromisso da gigante do software em colocar a IA no centro do sistema operativo.