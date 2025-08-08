Microsoft revelou a sua visão do Windows para 2030 e promete muito
A Microsoft partilhou uma visão radical para o futuro do Windows. Estabeleceu a meta de 2030 expressou as suas ideias. Este vídeo tem o título “Windows 2030 Vision”. Segundo o que foi partilhado, o Windows vai transformar-se numa experiência totalmente centrada na IA nos próximos cinco anos.
Nesta transformação revelada, o rato e o teclado estão a ser deixados para trás como ferramentas históricas. A empresa prevê que as crianças nascidas em 2030 verão esta ferramenta de dupla entrada tão estranha como os jovens de hoje veem o sistema operativo DOS.
Falando no vídeo, o vice-presidente corporativo da Microsoft, David Weston, afirmou que o sistema operativo deixará de ser uma plataforma baseada apenas em comandos. Evoluirá para uma plataforma multimodal, ativada por voz, capaz de interagir com o utilizador, com capacidade de perceção visual e de tomada de decisões.
De acordo com Weston, o Windows 2030 compreenderá o que os utilizadores dizem, verá o que vêem e executará tarefas complexas apenas com comandos de voz. Afirmou ainda que a IA se tornará central não só para os utilizadores individuais, mas também para as estruturas empresariais. Afirmou que, dentro de cinco anos, algumas empresas poderão empregar a IA como especialistas em cibersegurança.
Windows em 2030 promete muito com IA
Estes colaboradores artificiais poderão participar nas reuniões do Microsoft Teams com equipas reais e participar diretamente nos processos de tomada de decisão. A Microsoft define esta nova era como “interação multimodal”. Refere-se à combinação de diferentes modos de interação, como comandos de voz, reconhecimento de imagem e compreensão contextual.
O vídeo visionário é também um reflexo dos investimentos significativos que a Microsoft tem feito. A empresa aprofunda o seu foco na IA não só com o seu investimento na OpenAI, mas também com a sua parceria com a Inflection AI e a sua infraestrutura de data center. O processo, que começou com a integração do Copilot no Office, Edge, Teams e muitas outras plataformas, representa as primeiras fases desta transformação a longo prazo.
Uma versão do Windows em que o rato e o teclado já não são necessários e a interação física com o ecrã é substituída pela fala natural representa uma mudança radical tendo em conta os hábitos dos utilizadores atuais. No entanto, esta visão partilhada pela Microsoft demonstra claramente o compromisso da gigante do software em colocar a IA no centro do sistema operativo.
Ok…:-) Vai ser um descanso para a Humanidade 🙂 Não será preciso robot para fazer o nosso trabalho profissional … só o caseiro 🙂 Um tipo vai ficar a dormir até às 10 que o Windows faz o nosso trabalho na boa 🙂 Vamos ter férias o ano inteiro 🙂
Veremos. Mas por quê dizem estas coisas para o Linux copiar?
Sabes onde correm os servidores da Azure da microsoft em que está assente toda a estrutura do Office 365 e IA? Corre em Linux já viste que engraçado.
Oh amigo o linux esta muito a frente…o windows e a apple nem em 2050 terao a capacidade do linux atual
O windows e como o sporting, todos os anos promete e todos os anos falha!
Penso que o Sporting não falhou assim tanto, até porque é o atual campeão nacional.