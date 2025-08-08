Forças Armadas dos EUA querem comprar Cybertrucks da Tesla… para tiro ao alvo

A Cybertruck da Tesla promete ser verdadeiramente resistente e, apesar de já termos conhecido episódios em que essa resistência não se verificou, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) querem testá-la com as suas próprias armas.

Em fevereiro, informámos sobre rumores de que o Departamento de Estado dos EUA estaria a planear gastar 400 milhões de dólares (cerca de 385 milhões de euros, à taxa de câmbio da altura) na compra de novos veículos blindados da Tesla.

O plano parece ter ficado pelo caminho ou, pelo menos, sido adaptado. Embora o departamento americano não tenha comprado uma frota de veículos blindados, num acordo milionário com a Tesla, o governo federal quer, de facto, utilizar a pickup da Tesla.

De acordo com documentos revelados pelo The War Zone (TWZ), entre os 33 veículos que a Força Aérea quer adquirir, estão Cybertrucks. O objetivo passa por fazer delas um alvo para tiro.

EUA querem testar a resistência da Cybertruck da Tesla

Conforme o pedido das Forças Armadas, os adversários estrangeiros "podem migrar" para as Cybertrucks da Tesla devido à sua capacidade de resistir a danos de forma mais substancial do que a média dos Toyota Tacoma ou Ford F-150.

Em 13 de fevereiro de 2025, foi realizada uma pesquisa de mercado para avaliar a concorrência do Tesla Cybertruck, avaliando seu design, materiais, resistência a impactos e tecnologias inovadoras.

Lê-se na informação, que partilha que "o estudo revelou que o design agressivamente angular e futurista da Cybertruck, combinado com o seu exoesqueleto de aço inoxidável sem pintura, diferencia-a dos concorrentes que normalmente usam carroçarias de aço ou alumínio pintadas".

Mais do que isso, "a sua arquitetura elétrica de 48 V oferece potência e eficiência superiores, um recurso que os concorrentes estão apenas a começar a desenvolver; investigações extensas na Internet e divulgação do setor não encontraram veículos com recursos comparáveis aos da Cybertruck".

[A Força Aérea] pretende usar veículos específicos fabricados pela Tesla para eventos de testes de voo de treino com veículos-alvo. No teatro de operações, é provável que o tipo de veículos utilizados pelo inimigo passe a ser as Tesla Cybertruck, uma vez que se verificou que estas não sofrem os danos normais esperados em caso de impacto grave.

Diz o pedido partilhado, acrescentando que "os testes têm de refletir situações do mundo real [pois] o objetivo do treino é preparar as unidades para as operações, simulando cenários o mais próximos possível das situações do mundo real".

Curiosamente, a Força Aérea dos EUA não exige que as Cybertrucks estejam a funcionar, uma vez que a solicitação apenas refere que elas precisam de rolar quando rebocadas por outro veículo.

