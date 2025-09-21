Hacker revela todos os detalhes do novo Model Y barato da Tesla
Os detalhes sobre o tão aguardado e económico Model Y da Tesla começam a surgir, graças às descobertas numa recente atualização de software. O conhecido hacker @greentheonly partilhou novas informações sobre o X, revelando uma variante simplificada do Model Y internamente rotulada como “E41”.
Revelado o modelo mais básico do Model Y
O E41 Model Y apareceu pela primeira vez em avistamentos de veículos no início deste ano, mas agora foram encontrados vestígios dele no firmware da Tesla. Ao contrário da linha atual do Model Y, o E41 está a ser concebido como uma opção mais acessível e básica. A Tesla parece estar a procurar a redução de custos removendo ou simplificando diversos recursos. A atualização indica duas definições de áudio simplificadas, denominadas "essencial" e "essencial com commodity".
Enquanto isso, a câmara de marcha-atrás irá alegadamente perder o seu elemento de aquecimento. Isso pode afetar o desempenho em climas mais frios. O sistema de ondas de ar da consola central, parte essencial do design do fluxo de ar do habitáculo da Tesla, também está ausente nesta versão.
Segundo o código, o Model Y simplificado terá um forro de fibra de vidro em vez dos atuais materiais premium. A iluminação da cabina será reduzida a apenas luzes para os pés, enquanto os ajustes dos bancos serão limitados a um único eixo. Isso elimina os controlos elétricos multidirecionais que se encontram nas versões superiores.
simplified fiberglass headliner simplified cabin lighting (footwell only) simplified seat controls (single axis) no power mirror folding no puddle lamps no glass roof no second row display no tpms simplified 18" wheels
— green (@greentheonly) September 20, 2025
Versão despida deste modelo da Tesla
Outras medidas de redução de custos incluem a remoção dos espelhos retrovisores elétricos, das luzes de presença e do tejadilho panorâmico em vidro. Era uma imagem de marca do Model Y desde o seu lançamento. A atualização aponta ainda para a ausência de um ecrã na segunda fila e da ausência do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS).
Por fora, o modelo económico virá com jantes simplificadas de 18 polegadas, em vez dos designs padrão de 19 ou 20 polegadas da Tesla. O E41 conta ainda com o seu próprio painel frontal atualizado, que se estenderá à versão Performance em revisões futuras.
A decisão da Tesla de desenvolver um Model Y mais acessível está alinhada com a sua estratégia de expansão do acesso aos veículos elétricos, ao mesmo tempo que gere os custos de produção. O Model Y é atualmente o veículo elétrico mais vendido no mundo. A crescente concorrência e as alterações nas condições económicas aumentaram a procura por opções de preço mais baixo.
as I am looking more into it: there's going to be RWD and AWD trims. Both have special motor configurations, though no idea what the motors would be.
Let's see if may be I can get internal renders next.
— green (@greentheonly) September 20, 2025
Alcançar ainda mais mercado
Ao eliminar as características não essenciais, a Tesla poderá oferecer o E41 a um preço de entrada significativamente mais baixo. Isso permite ao fabricante automóvel conquistar mais quota de mercado de veículos elétricos. No entanto, alguns potenciais compradores podem ver a ausência de características de conforto e conveniência como um retrocesso.
A Tesla não confirmou oficialmente o E41 nem o seu calendário de lançamento, mas a descoberta no software da Tesla sugere, e os avistamentos recentes suspeitam, que o modelo está a aproximar-se da produção em série. Dado o historial da empresa, o Model Y simplificado poderá ser lançado primeiro na China antes de ser anunciado globalmente.