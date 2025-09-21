Hacker revela todos os detalhes do novo Model Y barato da Tesla

Os detalhes sobre o tão aguardado e económico Model Y da Tesla começam a surgir, graças às descobertas numa recente atualização de software. O conhecido hacker @greentheonly partilhou novas informações sobre o X, revelando uma variante simplificada do Model Y internamente rotulada como “E41”.

Revelado o modelo mais básico do Model Y

O E41 Model Y apareceu pela primeira vez em avistamentos de veículos no início deste ano, mas agora foram encontrados vestígios dele no firmware da Tesla. Ao contrário da linha atual do Model Y, o E41 está a ser concebido como uma opção mais acessível e básica. A Tesla parece estar a procurar a redução de custos removendo ou simplificando diversos recursos. A atualização indica duas definições de áudio simplificadas, denominadas "essencial" e "essencial com commodity".

Enquanto isso, a câmara de marcha-atrás irá alegadamente perder o seu elemento de aquecimento. Isso pode afetar o desempenho em climas mais frios. O sistema de ondas de ar da consola central, parte essencial do design do fluxo de ar do habitáculo da Tesla, também está ausente nesta versão.

Segundo o código, o Model Y simplificado terá um forro de fibra de vidro em vez dos atuais materiais premium. A iluminação da cabina será reduzida a apenas luzes para os pés, enquanto os ajustes dos bancos serão limitados a um único eixo. Isso elimina os controlos elétricos multidirecionais que se encontram nas versões superiores.

Versão despida deste modelo da Tesla

Outras medidas de redução de custos incluem a remoção dos espelhos retrovisores elétricos, das luzes de presença e do tejadilho panorâmico em vidro. Era uma imagem de marca do Model Y desde o seu lançamento. A atualização aponta ainda para a ausência de um ecrã na segunda fila e da ausência do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS).

Por fora, o modelo económico virá com jantes simplificadas de 18 polegadas, em vez dos designs padrão de 19 ou 20 polegadas da Tesla. O E41 conta ainda com o seu próprio painel frontal atualizado, que se estenderá à versão Performance em revisões futuras.

A decisão da Tesla de desenvolver um Model Y mais acessível está alinhada com a sua estratégia de expansão do acesso aos veículos elétricos, ao mesmo tempo que gere os custos de produção. O Model Y é atualmente o veículo elétrico mais vendido no mundo. A crescente concorrência e as alterações nas condições económicas aumentaram a procura por opções de preço mais baixo.

Alcançar ainda mais mercado

Ao eliminar as características não essenciais, a Tesla poderá oferecer o E41 a um preço de entrada significativamente mais baixo. Isso permite ao fabricante automóvel conquistar mais quota de mercado de veículos elétricos. No entanto, alguns potenciais compradores podem ver a ausência de características de conforto e conveniência como um retrocesso.

A Tesla não confirmou oficialmente o E41 nem o seu calendário de lançamento, mas a descoberta no software da Tesla sugere, e os avistamentos recentes suspeitam, que o modelo está a aproximar-se da produção em série. Dado o historial da empresa, o Model Y simplificado poderá ser lançado primeiro na China antes de ser anunciado globalmente.