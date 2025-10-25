Conduzir com chuva? GNR alerta para aquaplanagem

A GNR (Guarda Nacional Republicana) tem vindo a alertar os condutores para os perigos acrescidos de conduzir sob chuva intensa, sobretudo devido ao risco de aquaplanagem. Saiba o que deve fazer.

O que é a aquaplanagem:

A aquaplanagem ocorre quando se forma uma camada de água entre os pneus e o asfalto, fazendo com que o veículo perca contacto com o solo. Isso resulta em perda de direção e travagem, podendo causar despistes.

A GNR aconselha: