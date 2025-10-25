Conduzir com chuva? GNR alerta para aquaplanagem
A GNR (Guarda Nacional Republicana) tem vindo a alertar os condutores para os perigos acrescidos de conduzir sob chuva intensa, sobretudo devido ao risco de aquaplanagem. Saiba o que deve fazer.
O que é a aquaplanagem:
A aquaplanagem ocorre quando se forma uma camada de água entre os pneus e o asfalto, fazendo com que o veículo perca contacto com o solo. Isso resulta em perda de direção e travagem, podendo causar despistes.
A GNR aconselha:
- Verifique os seus pneus e a pressão dos mesmos com regularidade. Se a pressão do pneu for diferente da pressão recomendada, existe um aumento do risco de aquaplaning.
- Verifique o desgaste e a profundidade das estrias do seu pneu. Quanto maior for a profundidade das estrias dos pneus, maior a aderência e menor o risco de aquaplanagem.
- Reduza a sua velocidade.
Reduza a sua velocidade … mas como? A GNR não explica, mas é assim quando o carro entra em aquaplanagem:
“- Retire o pé do acelerador: Esta é a primeira e mais importante ação. Permita que o carro perca velocidade naturalmente.
– Não trave bruscamente: Uma travagem forte pode fazer com que perca o controlo, especialmente se apenas uma das rodas recuperar aderência.
– Não acelere: Acelerar só irá fazer as rodas patinar mais e agravar a perda de controlo.
– Não faça movimentos bruscos no volante: Qualquer movimento repentino pode fazer o carro derrapar ou perder o controlo.
– Recupere o controlo gradualmente: Quando sentir que os pneus estão a voltar a ter aderência, pode pressionar levemente o travão para ajudar a abrandar ou, em alternativa, engrenar uma mudança mais baixa para que o carro abrandar por si só.”