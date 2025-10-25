O “fim de vida” do Windows 10 impulsiona vendas de Apple MacBooks

O fim do suporte ao Windows 10 está a desencadear o maior ciclo de substituição coordenada de PCs dos últimos anos em toda a indústria, e a Apple surge como uma das principais beneficiárias, com o aumento acelerado das vendas de Macs.

Quase 40% dos PCs ainda usam Windows 10

A Counterpoint Research relatou esta semana que quase 40% da base global de PCs instalados ainda executava o Windows 10 antes do prazo final de outubro de 2025, o que levou a renovações antecipadas tanto no setor comercial como no de consumo.

Esta pressão aumentou as vendas para a maioria das grandes marcas, e o Mac foi um dos que mais cresceram. Segundo a Counterpoint, as vendas globais de Macs da Apple cresceram 14,9% em termos anuais no terceiro trimestre de 2025, impulsionadas pela procura dos novos modelos de MacBook e pela crescente adoção de hardware Apple nas empresas.

Apple ganha terreno, Lenovo mantém liderança

A Lenovo manteve-se como o maior fornecedor de PCs e registou o maior crescimento anual, com 17,4%. A Asus obteve um crescimento de 14,1% em termos anuais.

A HP seguiu com um aumento de 10,3%, impulsionado pela penetração no segmento comercial. Já as vendas da Dell caíram 0,9% em relação ao ano anterior.

A Counterpoint indicou que os cinco principais fornecedores controlaram quase três quartos do mercado global de PCs no período, enquanto as marcas menores permaneceram estáveis ou em queda.

A empresa observou ainda que os fabricantes de computadores começaram a promover sistemas com unidades de processamento neural e funcionalidades integradas de inteligência artificial.

Embora estas características ainda não sejam um fator principal de vendas em larga escala, as empresas começam a incluir requisitos de capacidade de IA nas suas futuras aquisições, de modo a não aposentar dispositivos antes da chegada de novos fluxos de trabalho baseados em IA.