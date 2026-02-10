Renault Technology Korea: o polo coreano que está a redefinir a engenharia da marca

Durante muitos anos, quando se falava de engenharia automóvel de ponta, os olhares dirigiam-se quase exclusivamente para a Europa, Japão ou Estados Unidos. Fomos à Coreia do Sul perceber de perto essa nova realidade e encontrámos um país que já conquistou um lugar próprio nesse mapa. A Renault Technology Korea (RTK) é um dos exemplos mais claros dessa transformação.

O que é a Renault Technology Korea?

Fundada em 2000 e instalada em Giheung, a cerca de 40 minutos de Seul, a RTK evoluiu de um centro regional para um verdadeiro hub global do Renault Group.

Com um campus de 145.000 m² e uma equipa multicultural de mais de 600 engenheiros e especialistas, este polo de I&D é hoje responsável por uma parte significativa do desenvolvimento técnico dos SUVs e berlinas médias e grandes da marca.

A recente colaboração com a Geely veio reforçar ainda mais esse papel, acelerando ciclos de desenvolvimento e ampliando o alcance internacional dos projetos nascidos na Coreia.

Factos sobre a RTK Fundada em 2000 em Giheung, ocupa uma área total de 145.000 m².

Equipa multicultural de 655 colaboradores de 6 nacionalidades.

Sede do primeiro centro de testes da Renault na Ásia desde 2018.

Inaugurou um estúdio de software dedicado em fevereiro de 2025.

Foco em IA, Assistente Pessoal Virtual (VPA), gaming e atualizações SOTA.

Realiza até 120 testes de colisão por ano (média de 3 por semana).

Laboratório de segurança equipado com 22 manequins e 600 sensores de precisão.

Integração de 34 funcionalidades ADAS, incluindo Deteção de Presença de Crianças.

Histórico de mais de 30 veículos desenvolvidos desde 1998.

Grand Koleos obteve classificação máxima (1.º nível) e 86,9 pontos no KNCAP.

Onde o conforto se torna ciência: a obsessão da Renault pelo silêncio

Se há área onde a RTK se distingue de imediato é no tratamento do NVH (Noise, Vibration, and Harshness; ruído, vibração e aspereza). O mercado coreano é conhecido por níveis de exigência particularmente elevados neste domínio, e isso obrigou os engenheiros da Renault a transformar o conforto acústico numa realidade obrigatória.

Câmaras anecóicas, simulações estruturais avançadas, vidros laminados, reforços de carroçaria e sistemas de cancelamento ativo de ruído fazem parte de um arsenal tecnológico pensado para criar habitáculos mais silenciosos.

O objetivo não é apenas reduzir decibéis, mas construir uma sensação de serenidade a bordo, mesmo em autoestrada, aproximando a experiência de condução de padrões normalmente associados a segmentos premium.

Veículos definidos por software são o tema do momento

Paralelamente à engenharia tradicional, a RTK está profundamente envolvida na transformação digital do automóvel. Na Coreia, onde o ecossistema tecnológico é particularmente dinâmico, a Renault encontrou o ambiente ideal para acelerar a transição para veículos definidos por software.

Desde plataformas multimédia e conectividade 5G até sistemas avançados de assistência à condução, tudo é pensado com uma lógica de evolução contínua. Um estúdio de software criado recentemente opera com mentalidade de startup, permitindo que novas funcionalidades cheguem aos carros através de atualizações remotas.

Assistentes virtuais baseados em inteligência artificial (IA), streaming de conteúdos, gaming em cloud e serviços por subscrição fazem parte desta visão do automóvel como plataforma digital viva.

Eletrificação sem compromissos

A eletrificação é outro pilar central da atividade da RTK. Aqui desenvolvem-se e afinam motores híbridos e elétricos, trabalham-se soluções de integração de baterias e adaptam-se sistemas de controlo de emissões para cumprir normas globais cada vez mais rigorosas.

Um dos desafios mais complexos está na gestão térmica, sobretudo para mercados com climas extremos. Sistemas de arrefecimento avançados, baterias refrigeradas a água e soluções inteligentes de controlo de temperatura são fundamentais para garantir desempenho consistente, longevidade dos componentes e conforto dos ocupantes.

É neste equilíbrio entre eficiência e experiência do utilizador que a engenharia coreana da Renault tem vindo a deixar marca.

Testar até ao limite, para durar mais tempo

Talvez o traço mais impressionante da RTK seja a sua abordagem à validação e durabilidade. O centro opera programas que comprimem anos de utilização real em poucos meses de testes intensivos. Simuladores de estrada, mesas multi-axiais e ciclos acelerados de fiabilidade permitem reproduzir condições extremas e antecipar falhas muito antes de um modelo chegar ao mercado.

Desde 2018, a unidade coreana alberga também o primeiro centro de testes da Renault na Ásia, capaz de executar campanhas equivalentes a mais de um milhão de quilómetros.

Tudo é monitorizado em tempo real, com sistemas próprios de gestão de dados que asseguram rastreabilidade total e decisões técnicas rápidas. O resultado traduz-se em ganhos concretos: menor taxa de avarias e uma vida útil significativamente mais longa dos veículos.

A RTK dispõe de uma das infraestruturas de crash test mais avançadas do grupo, realizando dezenas de ensaios de colisão por modelo, apoiados por manequins instrumentados, centenas de sensores e câmaras de alta velocidade.

Parceria entre Renault e Geely que acelera o futuro

A colaboração com a Geely acrescenta escala e velocidade a todo este ecossistema. Mais do que partilhar plataformas, trata-se de uma cooperação em projetos de SUVs do segmento D/E, onde a engenharia da Renault se cruza com os recursos industriais globais do parceiro chinês. O resultado são ciclos de desenvolvimento mais curtos e produtos pensados desde a origem para mercados internacionais.

O futuro da RTK passa por uma transformação ainda mais ambiciosa. Estão previstos investimentos em novas instalações, incluindo uma sede moderna em Seul até 2027 e a expansão de infraestruturas de testes e fabrico inteligente em Busan.

O objetivo é claro: reforçar o papel da Coreia como um dos centros tecnológicos mais importantes da Renault a nível mundial, com foco em design, eletrificação e software.