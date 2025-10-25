Quer um termostato inteligente? ERSE e Goldenergy estão a oferecer

Até 31 de janeiro de 2026 está aberta uma candidatura que permite aos consumidores receberem gratuitamente um termostato inteligente, através de uma parceria entre ERSE e Goldenergy.

Estes termostatos permitem controlar e otimizar sistemas de aquecimento a gás natural (caldeira + radiadores) adaptando-se ao uso da habitação e aos hábitos dos moradores, com previsão de até ~21% de poupança de gás para aquecimento.

Podem candidatar-se consumidores com habitação própria e permanente a gás natural, com caldeira de gás, ligação Wi-Fi na habitação e smartphone. A prioridade será dada a beneficiários de tarifa social para o qual o equipamento será gratuito. Para os restantes será cobrado um valor simbólico de 20 euros + IVA. Pode saber mais aqui.

Não é necessário ser cliente da Goldenergy para participar, basta preencher o formulário disponibilizado pela empresa.

A medida insere-se no programa de eficiência energética da ERSE, com vista a reduzir o consumo de energia e as emissões, alinhando-se com as metas europeias para 2030. Pode ver aqui um manual de instalação.