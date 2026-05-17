Missão TESS da NASA está a transformar o céu noturno num mapa vivo do Universo

É apenas uma imagem incrível do nosso universo. A NASA revelou uma nova visualização impressionante do céu observada pela missão TESS. O resultado parece quase artístico. Vemos, na verdade, milhares de estrelas brilhantes, nuvens galácticas e pontos luminosos espalhados pelo firmamento.

Em cima, vemos a imagem do céu inteiro foi construída a partir de 96 setores do TESS. No final de setembro de 2025, quando a última imagem deste mosaico foi captada, o TESS tinha descoberto 679 exoplanetas (pontos azuis) e 5.165 candidatos (pontos laranja).

O arco brilhante que atravessa o centro é o plano da Via Láctea. A Grande Nuvem de Magalhães pode ser vista ao longo da borda inferior, logo à esquerda do centro. As áreas pretas dentro da forma oval indicam regiões que o TESS ainda não captou.

A incrível missão TESS

A missão TESS foi criada para encontrar exoplanetas, especialmente mundos semelhantes à Terra que orbitam estrelas próximas do nosso planeta.

Desde o lançamento, em 2018, o observatório espacial já revolucionou a astronomia moderna, ajudando os cientistas a identificar milhares de candidatos a novos planetas.

Um caçador de planetas que observa quase todo o céu

Ao contrário da missão Kepler, que se focava numa pequena região do céu, a TESS foi desenhada para observar praticamente toda a esfera celeste.

O satélite utiliza quatro câmaras ultra grande angular que, juntas, conseguem monitorizar enormes áreas do espaço ao mesmo tempo.

O método utilizado chama-se “trânsito”. Quando um planeta passa em frente da sua estrela, provoca uma diminuição mínima no brilho observado. A TESS mede essas variações com enorme precisão.

É graças a esta técnica que os astrónomos conseguem calcular:

O tamanho do planeta

O tempo que demora a orbitar a estrela

A distância à estrela

Possíveis características atmosféricas

A missão concentra-se sobretudo em estrelas próximas e brilhantes. Isto é essencial porque permite que telescópios mais avançados, como o Telescópio Espacial James Webb, consigam depois estudar esses planetas com muito mais detalhe.

O céu noturno como nunca foi visto

A nova composição divulgada pela NASA mostra a enorme quantidade de objetos registados pela missão. A imagem junta anos de observações e cria uma espécie de mosaico cósmico do céu.

Além de estrelas individuais, é possível observar:

Regiões densas da Via Láctea

Nebulosas

Galáxias distantes

Poeira interestelar

Aglomerados estelares

O mais fascinante é que cada ponto luminoso pode esconder sistemas planetários completos.

A TESS consegue observar mudanças subtis no brilho de milhões de estrelas. Isso transforma o telescópio numa verdadeira máquina de deteção de mundos invisíveis.

Já descobriu centenas de planetas confirmados

Segundo os dados mais recentes, a missão já identificou milhares de candidatos a exoplanetas e centenas deles foram oficialmente confirmados.

Entre as descobertas mais importantes estão: Super-Terras

Planetas em zonas habitáveis

Mundos que orbitam duas estrelas

Planetas extremamente quentes

Sistemas planetários compactos

Alguns destes mundos encontram-se relativamente perto da Terra em termos astronómicos, o que os torna candidatos prioritários para futuras análises atmosféricas.

Os cientistas procuram sinais químicos específicos, como:

Vapor de água

Metano

Dióxido de carbono

Oxigénio

No futuro, estas análises poderão ajudar a responder a uma das maiores questões da humanidade: existe vida fora da Terra?

Uma missão relativamente barata… mas extremamente poderosa

Curiosamente, a missão TESS custou muito menos do que outros grandes projetos espaciais da NASA. Ainda assim, tornou-se uma das mais produtivas da história da astronomia moderna.

O observatório foi lançado num foguete Falcon 9 da SpaceX e opera numa órbita altamente elíptica à volta da Terra, chegando a aproximar-se da distância da Lua.

Essa órbita especial permite:

Reduzir interferências da Terra

Poupar combustível

Garantir observações mais estáveis

Transmitir grandes volumes de dados regularmente

A importância da TESS para a astronomia moderna

A missão não serve apenas para encontrar novos planetas. Os dados recolhidos estão também a ser utilizados para estudar explosões estelares, oscilações de estrelas gigantes, buracos negros, supernovas e até objetos do próprio Sistema Solar.

A quantidade de informação produzida é tão gigantesca que muitos investigadores recorrem atualmente à inteligência artificial e a sistemas de aprendizagem automática para analisar os dados da missão.

A TESS transformou-se, assim, numa das maiores bibliotecas astronómicas alguma vez criadas.

Um mapa do Universo que continua a crescer

Cada nova observação acrescenta mais detalhe a este retrato colossal do céu noturno. A NASA descreve a missão como uma ferramenta essencial para encontrar os próximos grandes alvos da exploração espacial.

E há algo particularmente fascinante nesta ideia, muitos dos pontos de luz que vemos nestas imagens podem ter planetas com oceanos, atmosferas ou até condições favoráveis à vida.

A TESS não está apenas a fotografar estrelas. Está, lentamente, a construir o primeiro grande catálogo de mundos potencialmente habitáveis da nossa vizinhança cósmica.