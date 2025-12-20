Portugal e Ucrânia firmam parceria para coprodução de drones

Portugal e a Ucrânia assinaram, neste sábado em Kiev, um acordo para a produção conjunta de drones marítimos. O documento foi rubricado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro.

Segundo o assessor presidencial ucraniano Oleksandr Kamyshin, os veículos não tripulados que serão coproduzidos, conhecidos como USV (Unmanned Surface Vehicles), já demonstraram eficácia contra navios de guerra e submarinos russos, e podem agora contribuir para a defesa marítima da Europa com o apoio português.

O acordo prevê igualmente a transferência de conhecimento técnico e o reforço da cooperação entre as indústrias de defesa dos dois países, abrindo espaço para o desenvolvimento tecnológico e para a capacitação de empresas portuguesas neste setor estratégico.

No âmbito desta visita, Montenegro reforçou o compromisso de Portugal com o apoio à Ucrânia, incluindo a participação em futuras missões de paz após o término do conflito