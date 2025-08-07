ALERTA: poeiras do Norte de África atingem Portugal esta quinta-feira

Uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental durante o dia de hoje. Saiba quais as recomendações da DGS.

Poeiras têm efeitos negativos na saúde humana

Segundo a DGS, face à circulação de poeiras, prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar afetando.

Este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações.

A Direção-Geral da Saúde recomenda:

população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

os seguintes grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas: crianças; idosos; doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma; doentes do foro cardiovascular.

os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.

em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Para acompanhar a qualidade do Ar pode aceder ao site QualAr. Este Sistema de Informação (SI) fornece informações sobre a qualidade do ar em Portugal. Utiliza modelos de previsão da qualidade do ar, desenvolvidos pela Universidade de Aveiro, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e informação do CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service)