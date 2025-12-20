Portugal com corte de eletricidade este domingo! Saiba se afeta a sua zona

A E-REDES – Distribuição de Eletricidade, SA informou que, para garantir a qualidade do serviço, irá realizar trabalhos localizados na sua rede de distribuição, exigindo uma interrupção temporária do fornecimento de eletricidade no dia 21 de dezembro de 2025 em vários municípios. Saiba quais.

A operadora E‑Redes anunciou que no próximo domingo haverá interrupções programadas no fornecimento de eletricidade em alguns municípios portugueses, com o objetivo de realizar trabalhos de manutenção na rede.

Zonas afetadas pelo corte de eletricidade

As zonas afetadas incluem concelhos nos distritos de:

Faro / Lagoa Ferragudo: Estrada de Ferragudo, Sítio Vale Areia, Sítio Vale da Canada, das 07:00 às 11:00

Faro / Loulé Quarteira: Volta do Esquilo, das 07:00 às 11:00

Lisboa Freguesia de Alvalade (Rua Helena Félix, das 05:00 às 11:00 Freguesia de Estrela (Beco Da Galheta), das 05:00 às 11:00

Sintra Freguesia de União Das Freguesias De Almargem Do Bispo, Pêro Pinheiro E Montelavar: 06:00 às 11:00

Santarém / Salvaterra de Magos Estrada Ladeira Justino, Estrada Nacional 367, Largo Da República, Praceta Da Caixa Agrícola, Praceta Manuel Sebastião Marques, Rua João Pinto Figueiredo, das 06:00 às 07:00

