OpenAI lança a funcionalidade “Projetos” do ChatGPT para utilizadores gratuitos

A OpenAI, criadora do popular assistente de IA ChatGPT, está a tornar a sua ferramenta mais acessível a todos. A empresa está a disponibilizar uma funcionalidade que antes era exclusiva dos subscritores: chama-se "Projetos" e permite-lhe organizar muito melhor as suas conversas.

"Projetos" do ChatGPT estão agora disponíveis para todos

A OpenAI anunciou que a funcionalidade "Projetos", anteriormente uma regalia dos utilizadores pagantes, foi alargada à versão gratuita do ChatGPT. Os Projetos permitem-lhe organizar as suas conversas com o assistente de IA em torno de um tema específico, funcionando como uma forma de gerir melhor as suas interações.

Apesar de, à primeira vista, parecerem meras pastas para agrupar conversas, a funcionalidade Projetos vai mais além. Dentro de cada projeto, é possível definir instruções personalizadas sobre como a IA deve responder, ou limitar quais informações e ficheiros pode usar como referência.

Com esta atualização, a OpenAI também aumentou o número de ficheiros que se podem adicionar para o ChatGPT consultar: os utilizadores da versão gratuita podem carregar cinco, os subscritores Plus podem carregar 25 e os subscritores Pro podem carregar 40. Para além disso, independentemente do plano, os utilizadores podem personalizar a cor e o ícone de cada projeto.

A estratégia da OpenAI

Ao longo dos últimos anos, a OpenAI tem vindo a disponibilizar gradualmente funcionalidades exclusivas dos planos pagos a todos os utilizadores. Ferramentas como o Deep Research e o ChatGPT Voice, que começaram por ser para subscritores, estão agora acessíveis a todos.

A empresa usa esta abordagem para incentivar os utilizadores gratuitos a tornarem-se clientes pagantes, oferecendo uma funcionalidade premium com certas limitações. Um exemplo recente desta lógica é o novo modelo GPT-5, que foi disponibilizado a todos aquando do seu lançamento, mas com restrições mais rigorosas para os utilizadores gratuitos.

A funcionalidade Projetos já se encontra disponível para os utilizadores da versão web e da aplicação ChatGPT para Android. A OpenAI comunicou que a funcionalidade estará disponível "nos próximos dias" para a aplicação iOS.

Leia também: