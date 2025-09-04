Como manter o seu Android livre de adware?

Existem várias coisas prejudiciais que podem acabar no seu smartphone. Hoje deixamos umas dicas de como pode manter o seu Android livre de adware.

Spyware projetado para transformar o seu telemóvel num dispositivo de vigilância secreto; trojans que podem roubar os seus dados bancários ou de cartão de crédito, possivelmente através de um método inovador que transmite dados NFC dos cartões das vítimas; ou até mesmo ransomware que bloqueia completamente o seu dispositivo até que um resgate seja pago.

Neste contexto, o adware, que exibe anúncios indesejados, pode parecer bastante inofensivo. Mas, na realidade, também não é algo que deva ser ignorado. As deteções de adware aumentaram 160% no primeiro semestre de 2025, de acordo com o último relatório de ameaças da ESET, tendo até triplicado só em Portugal.

O que é adware e como funciona?

O adware ocupa uma espécie de área cinzenta no panorama de ameaças. Num extremo do espectro, encontram-se os softwares gratuitos legítimos que podem vir acompanhados de anúncios difíceis de desativar.

Irritantes, mas não maliciosos. Depois, existem as aplicações/programas potencialmente indesejados (PUAs/PUPs), que exibem anúncios intrusivos e modificam as configurações do seu dispositivo. Um tipo mais prejudicial de PUP/PUA pode fazer isto para além de outras ações nefastas, como roubar dados pessoais.

Em geral, “adware” refere-se a qualquer software indesejado ou potencialmente malicioso que exibe anúncios intrusivos no seu dispositivo sem o seu consentimento. Estes podem ser pop-ups, anúncios no navegador, banners, notificações push ou até mesmo conteúdo em ecrã inteiro, incluindo vídeos. O objetivo final do criador é geralmente gerar receitas, levando-o a instalar o adware e a visualizar ou clicar nesses anúncios.

Kaleidoscope: uma descoberta da ESET

Uma variante de adware particularmente sofisticada descoberta recentemente pela ESET foi apelidada de Kaleidoscope.

Esta campanha de fraude publicitária baseada no Android usa uma tática de “gémeo malvado”, na qual os seus criadores fazem duas versões idênticas da mesma aplicação. Uma versão benigna é distribuída na loja oficial, enquanto uma versão maliciosa é distribuída em lojas não oficiais de terceiros. Eles usam anúncios enganosos para direcionar as vítimas para a segunda.

Crucialmente, ambas as versões têm o mesmo nome de aplicação e identificador único (ID da app). Isto significa que as impressões de anúncios fraudulentas geradas pela versão “maligna” são consideradas legítimas pelos anunciantes.

Isto ajuda os cibercriminosos a manter a receita a fluir, enquanto as vítimas são bombardeadas por anúncios que tornam os seus dispositivos lentos. O adware foi responsável por mais de um quarto (28%) das deteções na categoria de adware para Android no primeiro semestre de 2025.

Como evitar adware no seu Android?

Felizmente, existem várias maneiras de mitigar os riscos apresentados pelo adware. A maneira mais eficaz é impedir que ele seja instalado. Considere o seguinte:

Descarregue apenas aplicações de desenvolvedores confiáveis – verifique sempre as avaliações e comentários;

Verifique as avaliações das aplicações antes de as descarregar;

Use sempre a Google Play Store, evitando downloads de lojas de aplicações de terceiros, onde o malware é mais comum;

Evite clicar em anúncios ou pop-ups, pois podem ser maliciosos;

Atualize regularmente o seu sistema operativo e navegador, para evitar que vulnerabilidades sejam exploradas para instalar adware no seu dispositivo;

Esteja atento à ameaça de phishing: nunca clique em links em emails/mensagens de texto/mensagens sociais não solicitados;

Instale software de segurança de um fornecedor confiável, mantenha-o atualizado e, quando aplicável, certifique-se de que as deteções de PUA estão ativadas.

Se achar que o seu dispositivo já pode ter sido comprometido com adware, desligue-o do Wi-Fi e dos dados móveis. Reinicie-o no Modo de Segurança (isto varia de dispositivo para dispositivo) e depois vá a Definições > Apps e notificações > Ver todas as apps e desinstale tudo o que lhe parecer suspeito.

Também pode ser necessário limpar a cache e os cookies do seu navegador.

Como alternativa, execute uma verificação com um software de segurança confiável, como o ESET Mobile Security, que, desde que siga a recomendação de ativar as deteções de PUA, ajudará muito a evitar adware.