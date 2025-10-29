WhatsApp prepara novidade para gerir armazenamento do smartphone

O WhatsApp é muitas vezes um dos maiores consumidores de armazenamento de um smartphone. Tudo o que recebemos fica ali guardado e a gestão não é simples e imediata. Isso poderá mudar em breve com uma novidade a ser preparada para gerir o armazenamento.

WhatsApp prepara mais uma novidade

A aplicação de mensagens mais popular da Internet está a testar uma inovação muito aguardada para a gestão de armazenamento do WhatsApp. O novo sistema permitirá aos utilizadores visualizar individualmente quanto espaço cada conversa está a ocupar nos seus smartphones.

O WhatsApp, que atualmente exibe os dados de armazenamento de forma agregada, oferecerá muita praticidade com esta nova funcionalidade. Esta foi descoberta pelo WABetaInfo nas versões beta, funcionará diretamente na página de "informações de contacto". Nesta secção, os utilizadores poderão ver claramente quanto armazenamento cada conversa está a utilizar.

A maior vantagem desta inovação será a capacidade de identificar rapidamente ficheiros de multimédia de grande dimensão partilhados numa conversa específica. Isto facilitará muito a decisão de quais as conversas que precisam de ser apagadas para libertar espaço de armazenamento no telefone.

Preparada para gerir armazenamento smartphone

No entanto, e como é normal nestas situações, ainda não existe uma data oficial para a disponibilização da funcionalidade para todos os utilizadores. Dependerá dos seus desenvolvimentos e até de outros componentes que possam estar a ser preparados entretanto.

Enquanto se aguarda pela funcionalidade de armazenamento, o WhatsApp lançou recentemente uma função de tradução de mensagens para a sua aplicação para iPhone, seguindo os passos do Android. Ao contrário do Android, a versão para iOS também inclui suporte direto para muitos idiomas. Esta funcionalidade pode ser acedida tocando e mantendo premida uma mensagem recebida, selecionando “Mais…” e, em seguida, “Traduzir”.

O WhatsApp afirma que esta funcionalidade foi desenvolvida para proteger a privacidade. As traduções ocorrem diretamente no dispositivo do utilizador, sem serem enviadas para servidores. A funcionalidade aplica-se a conversas individuais, conversas em grupo e atualizações em canais. Os utilizadores do Android têm também a opção de traduzir automaticamente toda a conversa.