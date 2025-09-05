Android 16 QRP1: a atualização mais esperada chegou aos Pixel da Google

A Google vinha a preparar esta novidade há algum tempo e já a havia aberto a quem se dedica a testar as versões de testes. Agora, tudo muda e o Android 16 QPR1 chega ao Pixel da Google com o Material 3 Expressive, um ecrã de bloqueio reformulado e até 16 atalhos nas definições do sistema.

O Android 16 QPR1 chegou e traz algumas alterações visuais que são notórias assim que se liga o Pixel. Esta atualização inclui o Feature Drop e o patch de segurança de setembro de 2025, mas o que realmente se destaca é o Material 3 Expressive, que basicamente significa cores mais vibrantes e mais formas de personalizar a interface. A Google optou por uma atualização visual que vai além de simples ajustes estéticos.

As alterações vão desde o ecrã de bloqueio ao inicializador, e são notórias desde o momento em que liga o dispositivo. É uma atualização que a Google tem vindo a preparar há meses e traz algumas novas funcionalidades muito interessantes para os utilizadores do Pixel. O ecrã de bloqueio é onde a atualização é mais percetível.

O relógio divide agora o destaque com a data e a previsão do tempo, enquanto a Google redesenhou completamente os ícones de estado. O mais interessante é que o Wi-Fi e a rede móvel passaram a ter um formato segmentado e mais claro. As notificações mostram finalmente o logótipo real de cada aplicação, em vez daqueles ícones genéricos que não diziam nada.

As Definições Rápidas deram um salto significativo: agora pode ter até 16 atalhos no ecrã , o dobro dos 8 anteriores, graças ao layout 4x4 que otimiza a utilização do espaço. Pode organizá-los por categorias como Conectividade, Utilitários ou Ecrã, facilitando a localização do que procura. As melhorias nesta versão incluem também correções no sensor de impressões digitais, que apresentava problemas em atualizações anteriores.

O media player conta com botões completamente novos : um botão retangular de pausa e um botão de reprodução em formato de pílula, além de uma barra de volume que exibe ondas ao reproduzir áudio. O menu "Recentes" apresenta agora um separador com o logótipo e o nome de cada aplicação acima das janelas, facilitando a navegação entre aplicações.

A personalização recebeu um impulso significativo. Os papéis de parede oferecem agora mais variedade de formas e cores , efeitos climáticos locais e movimento 3D em imagens cinematográficas. O relógio inicial pode ser configurado com diferentes estilos e espessuras, e as notificações do ecrã de bloqueio podem ser visualizadas em modo compacto ou em lista completa.

O Pixel Launcher torna a funcionalidade "Visão Geral" mais compacta, abrindo espaço para uma linha extra de ícones no ambiente de trabalho. A barra de pesquisa na parte inferior foi reformulada com atalhos para o Modo IA (se estiver ativado), e a lista de aplicações deixou de ocupar o ecrã inteiro e passou a ser uma página de rolagem, facilitando a navegação.

Todos os dispositivos Pixel compatíveis estão a receber a atualização: do Pixel 6 ao novíssimo Pixel 10 Pro XL, incluindo tablets e o Fold. Basta aceder a Definições > Sistema > Atualização do Sistema para a descarregar, sem ter de reiniciar o telemóvel.

Quem estiver no programa Beta, receberá uma pequena atualização antes de passar para a versão final. As 16 principais novidades do Android 16 vão além do visual e incluem "Atualizações em Tempo Real" e melhorias na bateria e nas notificações. O modo desktop é outra funcionalidade interessante que transforma o seu telemóvel em algo semelhante a um PC.