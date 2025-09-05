PplWare Mobile

Google com multa milionária em França! Castigo por mostrar anúncios no Gmail

· Google/YouTube 5 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. 36.71Hz says:
    5 de Setembro de 2025 às 11:11

    A França está a toda a velocidade a mudar-se para um país comunista..

    • MLopes says:
      5 de Setembro de 2025 às 12:27

      a frança está a defender o cidadão comum.
      usar chavões como o que fizeste é o usual em quem não tem qualquer outro argumento. ou isso ou votas na “coisa”! 😉

  2. OraBolas says:
    5 de Setembro de 2025 às 11:20

    e a MS não? com o seu outlook

  3. jorge says:
    5 de Setembro de 2025 às 11:59

    Incha!

  4. MLopes says:
    5 de Setembro de 2025 às 12:29

    tudo o que venha no sentido de defender o cidadão comum, por mais pequeno que seja, é sempre uma boa notícia e, com coima ou sem coima, as decisões franceses vão exatamente nesse sentido.
    claro que a google arranjará forma de dar a volta à situação mas fazer o que a frança fez já é alguma coisa

