Google com multa milionária em França! Castigo por mostrar anúncios no Gmail

A Google foi multada em milhões em França por exibir anúncios nas caixas de entrada do Gmail. A CNIL concluiu que a empresa de Mountain View violou a lei ao exibir anúncios nos separadores "Promoções" e "Sociais" do Gmail sem o consentimento do utilizador.

A CNIL (Comissão Nacional de Execução da Lei) considera que os anúncios que se fazem passar por e-mails no Gmail violam a lei francesa.A história não se fica por aqui, uma vez que a CNIL também puniu a Google por instigar os utilizadores que criaram contas no Gmail a aceitar cookies para a exibição de anúncios personalizados.Isto sem os informar devidamente sobre o seu real propósito.

As autoridades sustentam que a conduta da empresa viola a lei francesa de proteção de dados. O consentimento obtido dos utilizadores do Gmail para exibir anúncios personalizados não seria válido. As práticas da Google terão impactado mais de 74 milhões de utilizadores do serviço em França. Destes, pelo menos 53 milhões terão visto anúncios disfarçados de e-mails nas suas caixas de entrada do Gmail.

Devido às suas violações, a CNIL aplicou uma multa recorde de 325 milhões de euros à Google. Esta é, na verdade, duas penalizações numa só. Por um lado, uma multa de 200 milhões de euros à Google LLC e por outro, uma multa de 125 milhões de euros para a sua subsidiária irlandesa.

Castigo por mostrar anúncios no Gmail

Mas a história não se fica por aqui. Os reguladores franceses também instruíram a Google a implementar mudanças para cumprir as regulamentações. Isto significa que a empresa terá de deixar de exibir anúncios nas caixas de entrada do Gmail sem primeiro obter a autorização do utilizador. Será também necessário obter o consentimento válido do utilizador ao criar uma conta para cookies de publicidade personalizados.

A CNIL deu à Google seis meses para implementar as mudanças. Se continuar a violar os regulamentos, terá de pagar uma multa adicional de 100.000€ por cada dia de incumprimento. A Google concordou em rever a decisão sobre os anúncios do Gmail e o consentimento de cookies. A seguir, decidirá como proceder para cumprir os pedidos das autoridades.

Vale a pena lembrar que a Google não é a única empresa visada pela França por violar a sua lei. A CNIL multou ainda a Shein por violar as normas relativas à utilização e consentimento de cookies nos dispositivos que acedem ao seu website. A empresa terá de pagar 150 milhões de euros, embora já tenha anunciado que vai recorrer da decisão.