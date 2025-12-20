É certo e sabido que o Google Assistant vai desaparecer. A gigante das pesquisas quer tornar o Gemini o seu padrão no Android e isso já começou a ser visto de várias formas. Agora, há uma novidade que ninguém esperava. Afinal o Android só vai trocar o Google Assistant pelo Gemini para o ano.

Android vai trocar Google Assistant pelo Gemini

A Google planeia substituir completamente o Google Assistant pelo Gemini. Esta é uma realidade que a maioria de nós já aprendeu a aceitar desde a confirmação da gigante tecnológica em março deste ano. A Google afirma que o Gemini é o futuro, embora esse futuro pareça estar a chegar um pouco atrasado.

Quando a Google anunciou pela primeira vez que iria "atualizar" todos os utilizadores do Google Assistant para o Gemini, afirmou que tal aconteceria antes do final de 2025. Revelou na altura que nos meses seguintes iria atualizar mais utilizadores em dispositivos móveis do Google Assistant para o Gemini.

Adiantou ainda na altura que ainda este ano, o Google Assistant clássico deixaria de estar acessível na maioria dos dispositivos móveis nem disponível para novos downloads nas lojas de aplicações móveis. O ano de 2025 está a chegar ao fim em menos de duas semanas e, em vez de acelerar, a Google parece estar agora a abrandar com este decisão.

Este processo só acontecerá durante 2026

Numa nova publicação no seu site de suporte, a gigante das pesquisas anunciou que está a suavizar os seus planos de transição. A gigante revelou que está a ajustar o calendário anunciado anteriormente para garantir uma transição perfeita. Vão continuar a trabalhar para atualizar os utilizadores do Google Assistant para o Gemini em dispositivos móveis até 2026.

Além disso, a Google indicou ainda que terá mais informações para partilhar sobre os seus planos nos próximos meses. Isso sugere que não há ainda uma visão clara do cenário pós Google Assistant até alguns meses depois do início de 2026.

A gigante não divulgou um cronograma preciso, nem explicou o motivo exato do atraso. Afirmou simplesmente que o adiamento ajudaria a proporcionar uma experiência de "transição perfeita". É provável que a experiência Gemini ainda necessite de ajustes antes de ser implementada para todos os utilizadores do Android, e esta seja a principal razão para o adiamento da data final de transição.